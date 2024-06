Szeptember közepéig tarthat a dinnyeszezon az Aldinál

Az időjárásnak köszönhetően korábban kezdett érni Magyarországon a dinnye, ezért a diszkontlánc központi raktárába már június 12-e óta érkezik magyar sárgadinnye, június 21-étől pedig a görögdinnyét is kizárólag hazai termelők szállítják az Aldinak. A kiskereskedelmi láncnál is elindul a dinnyeszezon: napokon belül kizárólag magyar dinnyével szolgálja ki áruházaiban a hazai fogyasztók igényeit. Ezzel a lépéssel tovább emelkedik a hazai forrásból származó zöldségek és gyümölcsök aránya az Aldinál.

Hamarosan csúcsra jár a dinnyeszezon az üzletekben / Fotó: Shutterstock

Idén kétféle sárga- és kétféle görögdinnyét is árusít a diszkontlánc, utóbbiak közül a legkedveltebb továbbra is a hagyományos, sötétzöld héjú, piros húsú görögdinnye, amely mellett a mag nélküli változat is kapható lesz az Aldi üzleteiben.

„Mindig is a magyar beszerzési forrásokat részesítettük előnyben, így a fogyasztók ízletes és ellenőrzött minőségű, friss termékekhez juthatnak hozzá nálunk. Idén akár egy hónappal is hosszabb lehet magyar dinnye szezonja: a fogyasztók akár 100 napon keresztül is hazai forrásból származó gyümölcsökkel találkozhatnak üzleteinkben” – mondta Bernhard Haider, az Aldi Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.

Magyarországi nyitásuk óta mintegy 28 ezer tonna hazai dinnyét értékesítettek,

amivel a honi termelőknek nyújtottak stabil belföldi piacot és kiszámítható partneri együttműködést – tette hozzá.