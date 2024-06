Tejtermékek: a gyümölcsös joghurt drágult a legnagyobb mértékben májusban

Van perspektívája a tejtermelésnek – Reklámbotrány árnyékában ünnepelt az ágazat Ha nem függeszti fel a tejtermelés ellen hangoló margarinreklámját az egyik ismert gyártó, az Agrárminisztérium is beavatkozik – hangzott el a tej világnapja alkalmából tartott rendezvényen. A tejágazatnak a nehézségek ellenére is van perspektívája, a beruházási támogatások jó hasznosítása esetén az import is csökkenhet.