Van perspektívája a tejtermelésnek – Reklámbotrány árnyékában ünnepelt az ágazat

Ha nem függeszti fel a tejtermelés ellen hangoló margarinreklámját az egyik ismert gyártó, az Agrárminisztérium is beavatkozik – hangzott el a tej világnapja alkalmából tartott rendezvényen. A tejágazatnak a nehézségek ellenére is van perspektívája, a beruházási támogatások jó hasznosítása esetén az import is csökkenhet.

2024.06.03. 15:18 | Szerző: Kelemen Zoltán

A tej a legsokoldalúbb, legalapvetőbb élelmiszer, a tejtermelés pedig hozzájárul az emberiség megfelelő táplálkozásához, a fenntarthatósághoz, a gazdasági fejlődéshez és az egészségünkhöz – mondta Nagy István agrárminiszter a június 1-jén tartott tej világnapja alkalmából szervezett sajtóeseményen. A miniszter szerint a magyarországi tejtermelés például a genetikai háttér, a termelési paraméterek, a tenyésztésszervezés és az üzemi koncentráció szempontjából is élen járónak számít Európában, és bár a globális gazdasági kilátásokat bizonytalanságok jellemzik, a világban növekszik a tejtermelés ebben az évtizedben. Ez Európában a tehenenkénti tejhozam növekedésének köszönhető. Az megmarad a legfontosabb globális exportőrnek, és bár csökkenő jelentőséggel, továbbra is domináns pozíciót foglal el a sajtkivitelben – vetítette előre. A tejtermelők szerint a tehenek jól vannak, nem kell megvédeni őket / Fotó: Shutterstock A miniszter utalt a nemrég kirobbant botrányra, amelynek az volt a kiváló oka, hogy az egyik legismertebb margaringyártó legutóbbi reklámkampányában a „hagyjuk békén a teheneket”, szlogent használta. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Tej Terméktanács ezért felszólította az érintett vállalkozást, hogy függessze fel ezt a kampányt, Nagy István pedig azt mondta, hogy ha ez nem történik meg, akkor a minisztérium is beavatkozik. Meg kell védeni a hagyományos mezőgazdasági termelést és a fogyasztókat – nyomatékosította. A tejtermékgyártás az élelmiszeriparon belül is nagy súlyú: az iparági foglalkoztatottságból 8, a teljes árbevételből pedig szintén 8 százalék volt a részesedése, amivel mindkét szempontból a negyedik legjelentősebb szakágazat. A tejszektor dotációja ennek megfelelően hangsúlyos: tavaly ismét elérhetővé vált az állatok jólétét növelő támogatás, amely egyben a megnövekedett többletköltségek kompenzálását is célozza. A miniszter bejelentette, hogy a felhívásra beérkező támogatási kérelmekre a közeljövőben megközelítőleg 550 támogatói okirat kibocsátása várható, mintegy 42,5 milliárd forint értékben. A gazdálkodóknak pedig a termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatására május végéig mintegy 25,7 milliárd forintot fizettek ki, több mint 3200 termelőnek. A csak nevükben trappista sajtok lepik el a magyar piacot A tejágazat korszerűsítésére az induló beruházási pályázatok is tetemes forrást nyújthatnak, legyen szó állattartó telepek megújításáról vagy a feldolgozói kapacitások bővítéséről, illetve megújításáról – mondta. Ezenfelül pedig júniusban véglegesítik azokat a pályázatokat, amelyek a takarmányipar, az élelmiszeripar és az állattartás fejlesztésére adnak lehetőséget: 200 milliárd forintos keretösszeggel feldolgozóipari pályázatok és szintén

200 milliárd forintos keretösszeggel az állattartó telepek megújítására irányuló pályázati felhívások jelennek meg. A munkavállalók oldaláról a tejágazat nem túlságosan szexi, a tehenet mindennap meg kell fejni, ünnepnapokon és hétvégén is dolgozni kell, erre pedig nehezen találnak munkaerőt – mondta Koller Attila, a Tej Terméktanács feldolgozói társelnöke. Ezért is fontos, hogy a beruházási pályázatoknál hangsúlyos legyen az automatizáció. A munkaerő minősége is problémás, ezért jó lenne, ha több lenne a szakképzett munkaerő. Mivel azonban kevés helyen van tejipari szakmunkásképzés, és arra is kevesen jelentkeznek, a cégvezető szerint felnőttképzési programokra kellene lehetőséget adni, amit a vállalkozások generálhatnak. Utóbb Nagy István erre reagálva ennek semmi akadályát nem látta, szerinte igény esetén azonnal elindíthatók ezek a programok. Sokan abbahagyták a tejtermelést, és ez folytatódni fog Alkalmazkodni kell az uniós hatékonyságnövekedéshez. Óriási mennyiség az évi 300 millió liter nyers tej, amit itthon termelnek meg, de feldolgozatlan formában megy exportra, ahelyett, hogy itt keletkezne belőle magasabb hozzáadott értékű termék, itt adna munkát a feldolgozóknak, és itt keletkezne utána adóbevétel – mondta Koller Attila. Szerinte probléma az is, hogy sok terméknél 60 százalék, vagy – mint a joghurtnál – annál is magasabb az importtermékek aránya. A trappista például onnan jön, ahol ezt a kategóriát nem is ismerik, hanem edami és gouda sajtok átnevezésével foglalják el a piacot – mondta. Ezért a fejlesztésekkel a magasabb hozzáadott értékű termékek előállításának feltételeit kell megteremteni – tette hozzá. Kötelező akciózás: a kereskedők már kivezetnék A kiskereskedelmi láncok akkor lennének a legboldogabbak, ha csak magyar tejtermékeket értékesíthetnének. Hosszú távon ez a cél, de a jelenlegi piaci helyzetben ez nem kivitelezhető – mondta Zséli Ilona, a terméktanács kiskereskedői elnökségi tagja. A magyar piac nagyon árérzékeny, a vásárlók erősen akcióorientáltak. Jót tenne ugyanakkor, ha az átmenetinek hitt kereskedelempolitikai eszközöket – mint most a kötelező akciózás – kivezetnék. (Erről egyébként Nagy István azt mondta, hogy június 15-e után hívja össze az ágazati szereplőket, és a velük folytatott eszmecsere alapján tesz javaslatot a kormánynak, amely pedig június 30-ig dönt az ügyben.)