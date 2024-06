Terménypiac: normalizálódó árakat és élénk keresletet lát a Corteva

A gabona, az olajos magvak, a takarmányok és bioüzemanyagok piacán globálisan erős a kereslet, a termelőket pedig – nettó exportőrként mint a globális piac résztvevőit, a magyar gazdálkodókat is beleértve – ez jó pozícióba hozza – mondta a cég tájékoztatóján Sergii Kharin, a Corteva Agriscience magyarországi ügyvezető igazgatója. Mindez igaz annak ellenére is, hogy a Covid időszakára jellemző árak normalizálódtak, és ez a normalizálódás most némi árcsökkenést jelent – tette hozzá.

A Corteva szerint hiába a magas árak, csökken a repce vetésterülete / Fotó: Shutterstock

A Corteva első negyedéve a várakozásoknak megfelelően alakult – mondta az ügyvezető igazgató. A vetőmagforgalom cégszinten kiemelkedő volt, a növényvédő szerek piaca viszont a beragadt készletek miatt kiegyensúlyozatlanná vált, ami miatt a Corteva is némileg gyengébben teljesített ebben a szegmensben. Kharin szerint ugyanakkor a második fél évben lépnek be a piacra déli félteke szereplői, így minden esély megvan rá, hogy a cég növényvédőszer-forgalma is fellendül.

Az ügyvezető igazgató az Agrárközgazdasági Intézet vetésterületi adatait idézte, amelyek alapján mintegy 900 ezer hektár a kukoricáé és 700 ezer hektár a napraforgóé, a „nyertesnek” pedig a területét majdnem megduplázó szóját nevezte.

Mint mondta, a termelők vetési szándékát leginkább az befolyásolja, hogy az árak az elmúlt egy évben csökkentek. A Corteva tapasztalatai szerint ez a vetőmagpiacon a késői döntéshozatalban jelentkezett,

a gazdálkodók az utolsó pillanatig vártak, és csak akkor határoztak az egyik vagy a másik növény vetése mellett.

Ez érthető, hiszen mindenki számol, próbálja a profitját maximalizálni, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján nagyon sok múlik azon, milyen talajba vethetnek a termelők. Jellemző volt ugyanakkor a szezonra, hogy nem alakult ki vetőmagellátási probléma.

Az őszi vetésű növényekről szólva elmondta, hogy a Cortevához érkező adatok szerint idén a búza vetésterülete várhatóan nem változik (a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara legutóbbi adatai szerinti 864,5 ezer hektárt aratnak most), de a repce vetésterülete minden bizonnyal csökkenni fog. Mégpedig annak ellenére, hogy a felvásárlási ára várhatóan magasabb lesz, mivel az olajos magvak iránti kereslet továbbra is magas. A repcénél is jellemző lesz, hogy az utolsó pillanatig kivárnak majd a vetéssel, remélve az esőt.