Kiemelten támogatja az agrártárca az őshonos fajták megőrzését

Nagy energiát és jelentős forrást biztosít az Agrárminisztérium az őshonos fajtáink, így például a szürkemarhák állományának megőrzésére és fejlesztésére – mondta Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára az Agrohof Kft. által szervezett hagyományteremtő Gulyahajtás megnyitóján, Tiszaugon.

Fotó: Vermes Tibor

Feldman Zsolt kiemelte, hogy történelmünk során az egyik legfontosabb exportcikknek számított a szürkemarha, amelynek gazdasági hasznosítása az elmúlt száz évben jelentősen csökkent. Napjainkban a magyar mezőgazdaság szimbolikus állatának tekinthető, ennek az őshonos fajtának a megőrzését pedig az agrártárca is fontosnak tartja.

A szürkemarha-tartók az őshonos fajták támogatásának keretében évente 500 eurós forrást igényelhetnek egyedenként – jelezte az államtitkár, aki szerint a pénzügyi segítség nagyban hozzájárul a 10 ezer egyedből álló hazai állomány fennmaradásához és jövőbeli fejlődéséhez.

Kitért arra is, hogy a „gyönyörű, robusztus” állat, azaz a szürkemarha hungarikum is, amelynek fennmaradásában szerepet vállalnak a génmegőrző intézmények is. Továbbá a szürkemarha legnagyobb fenntartója a magyar állam: a nemzeti parkokban – a Hortobágytól egészen a Fertő-Hanságig – nagyon szép és jelentős állomány található.

A régi tiszaugi hídon több mint 350 szilaj szürkemarhát hajtottak át szombat délelőtt.

Hagyománytisztelő és -őrző, illetve jövőbe mutató ünnep is ez a rendezvény, amely megmutatja az agrárium sokszínű arcát az érdeklődőknek, akik ugyanis a gulyahajtás mellett mezőgazdasági gépekkel is megismerkedhetnek

– tette hozzá Feldman Zsolt.