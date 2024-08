Őszre is áthúzódhat a hőség Európában

Európában a következő hónapokban is folytatódnak a perzselő hőhullámok, amelyek az elektromos hálózatok megterhelésétől kezdve a mezőgazdaságig az élet számos területére hatással lehetnek. „A szélsőséges hőség, amelyet Délkelet-Európában júniusban és júliusban éreztünk, a nyár hátralévő részében, sőt, valószínűleg az ősszel is folytatódni fog” – jelentette ki Olivia Birch, az Atmospheric G2 meteorológusa a Bloombergnek. A szakértő szerint az északnyugat-európaiak is hőhullámokkal számolhatnak augusztusban.

A hőség és a lehűléssel járó szélsőséges időjárás tönkreteheti a gabonatermést a kelet-európai országokban / Fotó: Ina Fassbender / AFP

Az Európai Unió klímaváltozást figyelő szervezete, a Copernicus Éghajlatváltozási Szolgálat adatai szerint június volt az eddigi legmelegebb hónap a Földön. Ez jól látszott a kontinens megnövekedett áramfogyasztásán, sok helyen csúcsra járatták a klímákat, köztük Magyarországon is. A hétfő pedig a legmelegebb nap volt a Földön.

Az átlagon felüli európai hőmérsékletek következtében a július és az augusztus várhatóan melegrekordokat dönthet.

Európa legmelegebb része júliusban a Balkán volt, ahol több helyen, köztük Horvátországban, erdőtüzek csaptak fel. Dél-Európa sem járt sokkal jobban, Olaszországban, Spanyolországban és Franciaországban pusztítottak tüzek az elmúlt hetekben.

A Copernicus előrejelzései szerint az erdőtüzek kockázata továbbra is magas marad a térségben, a veszélyeztetettség augusztus elején Észak-Európára és az Egyesült Királyság nagy területeire is kiterjed.

Az időjárás kegyeitől függ az idei termés

A forróság és az aszály már károsította a terményeket és a terméseket, de a szélsőséges időjárás erős viharai és jégesői fokozhatják ezt. Ez várhat Romániára is, az Európai Unió egyik legnagyobb kukoricaexportőrére.