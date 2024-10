A konzerviparnak is betett az idei aszály

Közepes csemegekukorica-termést és gyenge zöldborsótermést vásárolhatott fel idén a hazai konzervipar. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképe szerint a feldolgozásra szánt zöldségek minőségét az időjárás is rontotta, az aszály miatt több a hibás termék, ami a feldolgozás arányát és a késztermékek mennyiségét is csökkenti. A hazai gyárakban készülő zöldség- és gyümölcskonzervek továbbra is jelentős mennyiségben kerülnek a külpiacokra.