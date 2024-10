Nagy károkat tett a nyári aszály a magyarok kedvenc csemegéjében

A minisztérium közlése szerint idén a szója 112 ezer hektáros termőterülete lényegében megduplázódott a tavalyi területhez és az elmúlt öt év átlagához képest is. A többi őszi betakarítású szántóföldi növényhez hasonlóan a szójánál is látszik a nyári aszály kedvezőtlen hatása, a 2,3 tonna hektáronkénti országos termésátlag elmarad a tavalyi és az elmúlt öt év átlagos hozamadataitól is. Ugyanakkor a betakarított terület növekedésének köszönhetően a szója idei összes terméseredménye közel 50 százalékkal magasabb a tavalyinál, illetve 60 százalékkal meghaladja az elmúlt öt év átlagos termését is. A szója vetésforgóban betöltött szerepe jelentősen emelkedett, ami komoly segítséget adhat a hazai fehérjetakarmány-deficit csökkentéséhez.