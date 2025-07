Hamarosan robotok szedhetik a földeken a paradicsomot

Míg az előző verzió csak szemből tudta megközelíteni a fürtöket, a jelenlegi változat betakarító mechanizmusa most már oldalról is megközelítheti és levághatja a termést, körülbelül 60 fokos szögben. Ez jelentősen növeli a betakarító robot hatékonyságát – írta meg az Origo.

Ezenkívül egy további kamerát is beépítettek a berendezésbe, amely a betakarítás során meghatározza a fürtök elhelyezkedését a növénysorban a másik oldalon. Ez felgyorsíthatja a fürtök észlelését és időbeli megtakarítást eredményez, amikor a robot visszafelé halad a szemközti sorban.

Az előző prototípusban a betakarított gyümölcsök csúszdán keresztül egy betakarítótartályba gurultak, ezt a csúszdát a mezőgazdasági robot továbbfejlesztett változatában gyűjtőtálca váltotta fel, amely közvetlenül a robotkocsi alatt található.

A betakarított paradicsomok továbbra is három egymás melletti betakarítóládába kerülnek, de a jövőbeli verziókhoz már egy forgó rakodórendszert is terveztek, így a robot több konténert is tud majd szállítani.

A kezelőnek ugyanakkor továbbra is manuálisan kell áthelyeznie a teli ládákat egy szállítókocsira, ahonnan a szállítmány a válogató- és csomagolócsarnokba kerül.

