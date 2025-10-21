Deviza
Brüsszel vajmi keveset tanult a 2023-as gabonaválságból: a magyar gazdák jogosan tiltakoznak a szabályozatlan ukrán import ellen

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magosz határozottan tiltakozik az Európai Unió és Ukrajna között kötendő szabadkereskedelmi megállapodás ellen. A megállapodást az Európai Tanács a magyar és szlovák ellenszavazat dacára hagyta jóvá. Az agrárszervezetek szerint a korábbi átmeneti intézkedésekkel szemben, Brüsszel immár határozatlan időre szóló egyezmény veszélybe sodorja az európai élelmiszertermelés jövőjét, és a tavalyi gabonaválsághoz hasonló piaci zavarokat idézhet elő, miközben komoly élelmiszerbiztonsági kockázatot is jelent.
Schweickhardt Gyula
2025.10.21, 09:04
Frissítve: 2025.10.21, 09:15

Lassan az utolsó akadály is elhárul a vitatott ukrán agrár megállapodás elől, miután az Európai Tanács is megszavazta az egyezményt. A tagállamok közül egyedül Magyarország és Szlovákia voksolt nemmel a javaslatra. A most elfogadott tervezet jelentős engedményeket biztosít az ukrán félnek, amelyek a magyar agrárszervezetek szerint végzetes következményekkel járhatnak az uniós piacra nézve, különösen annak fényében, hogy a korábbi, háborús helyzetre hivatkozó átmeneti liberalizáció helyett Brüsszel már határozatlan időre nyitnák meg a piacot.

A gazdák jogos és megalapozott kritikával illették Brüsszel tervezetét. A kép illusztráció./Fotó: Mediaworks
A gazdák jogos és megalapozott kritikával illették Brüsszel tervezetét. A kép illusztráció./Fotó: Mediaworks

Úgy tűnik, hogy Brüsszelt nem érdeklik a magyar gazdák 

A NAK és a Magosz részletesen is bemutatta, mit jelentenek a gyakorlatban a megemelt kvóták. A háború előtti szinthez képest a méz behozatala a hatszorosára, a cukoré az ötszörösére, a tojásé pedig a háromszorosára nőhet.

 A baromfi esetében az importkvóta 120 ezer tonnára emelkedik, míg a kukorica esetében a helyzet még ennél is súlyosabb: bár létezik rá kvóta, a vám mértéke nulla százalék, ami a gyakorlatban a korlátlan behozatal lehetőségét teremti meg.

 Azt is aggasztónak tartják, hogy a gomba kereskedelmet teljesen liberalizálják, ami azonnali piaci zavarokat okozhat, különösen az Ukrajnával szomszédos tagállamok piacán.

Az agrárszervezetek emlékeztetnek, hogy az ukrán import korlátlan beengedése már a 2023-as gabonaválság idején is letörte a felvásárlási árakat Európában. Azt a helyzetet végül csak az olyan, Ukrajnával szomszédos államok egyoldalú importtilalma tudta ideiglenesen orvosolni, mint Magyarország, Lengyelország vagy Románia.

A megállapodás élelmiszerbiztonsági kockázatait a NAK és a Magosz szerint az uniós szabályozás naivitása tetézi. 

  • Az egyezmény szerint Ukrajnának csak 2028-tól kellene teljes mértékben alkalmazkodnia az EU szigorú növényvédelmi előírásaihoz. 
  • Ennek a kötelezettségnek a komolyságát azonban erősen megkérdőjelezi, hogy a betartását az Európai Bizottság mindössze egy félévente elkészítendő írásos jelentéssel ellenőrizné. 
  • A magyar agrárszervezetek álláspontja szerint ezzel a lépéssel az unió nemcsak a saját, szigorúbb szabályok szerint termelő gazdáit hozza kilátástalan helyzetbe, de komoly élelmiszerbiztonsági kockázatoknak is kiteszik az európai fogyasztókat.
