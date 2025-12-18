Deviza
EUR/HUF387,45 -0,39% USD/HUF330,47 -0,26% GBP/HUF442,28 -0,18% CHF/HUF416,15 -0,12% PLN/HUF92,2 -0,12% RON/HUF76,11 -0,37% CZK/HUF15,91 -0,24% EUR/HUF387,45 -0,39% USD/HUF330,47 -0,26% GBP/HUF442,28 -0,18% CHF/HUF416,15 -0,12% PLN/HUF92,2 -0,12% RON/HUF76,11 -0,37% CZK/HUF15,91 -0,24%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109 547,02 +0,7% MTELEKOM1 802 +0,11% MOL2 830 -1,46% OTP34 860 +1,63% RICHTER9 680 +0,89% OPUS546 +1,87% ANY7 020 +0,29% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 200 -2,62% BUMIX9 992,12 -0,53% CETOP3 870,33 +0,53% CETOP NTR2 423,27 +0,53% BUX109 547,02 +0,7% MTELEKOM1 802 +0,11% MOL2 830 -1,46% OTP34 860 +1,63% RICHTER9 680 +0,89% OPUS546 +1,87% ANY7 020 +0,29% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 200 -2,62% BUMIX9 992,12 -0,53% CETOP3 870,33 +0,53% CETOP NTR2 423,27 +0,53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
földforgalmi törvény
országgyűlés
föld tulajdonjog
földforgalmazás rendje
a földforgalmazás rendje magyarországon

Szavazott az Országgyűlés: jelentős változások jönnek jövőre az agráriumban

A jövő évtől több ponton is változik a földforgalmazás rendje, miután az Országgyűlés elfogadta az erre vonatkozó módosításokat.
Világgazdaság
2025.12.18, 18:01
Frissítve: 2025.12.18, 18:02

A földforgalmazás rendje Magyarországon a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényen alapul, amely szigorú szabályokat állít fel, mint például az elővásárlási jogok (önkormányzat, földműves stb.), a földművesek előnyben részesítése, az állami jóváhagyás szükségessége bizonyos esetekben és a földhaszonbérleti szerződések szabályozása. A szabályok célja a helyi gazdálkodás és a nemzeti földvagyon védelme, a kis- és közepes gazdálkodók támogatása, és a spekulatív földszerzés megakadályozása – írja az Origo.

ukrán mezőgazdaság, földforgalmazás rendje
Januártól több ponton is változik a földforgalmazás rendje / Fotó: NurPhoto via AFP

Földforgalmazás rendje: több változás is jön jövőre

A most az Országgyűlés által megszavazott módosítások nagy része a kihirdetést követő nyolcadik napon lép hatályba, így valószínűleg januártól már alkalmazni kell az új szabályokat. Az elfogadott változásokat a Nemzeti Agrárkamara jogi szakértője, Farkas Diana által készített összefoglaló alapján ismertetjük.

Haszonbérbe lehet adni a megvásárolt földet

A Földforgalmi törvény 13. § (2) bekezdésének új pontja erre vonatkozóan a következőképpen fogalmaz: „Nem minősül a használat átengedésének az, ha a tulajdonjogot szerző fél haszonbérleti szerződés keretében engedi át a használatot.” A rendelkezés nem tartalmaz korlátozást arra nézve, hogy mikor, milyen jogcímen megszerzett földtulajdonra kell alkalmazni, így a jövőben bárki bérbe adhatja a korábban vagy ezután szerzett földjét.

Törvényes örökléssel szerzett föld cseréje

A birtokösszevonási célú cserénél, ha a törvényes örökléssel szerzett föld tulajdonjogával a tulajdonos a 300 hektárt túllépte, a törvényes öröklést megelőzően bármilyen jogcímen megszerzett föld tulajdonjogának csere jogcímén történő átruházásával megszerzett föld területnagyságával a földszerzési maximum túlléphető. Más szóval eddig csak azt a területet lehetett elcserélni, amit a törvényes örökléssel szerzett a tulajdonos, ezek után azt is el lehet cserélni, ami az örökléskor már megvolt.

Változások jönnek még többek között a haszonbérlet kötésével és az állami tulajdonú cégek földjeivel kapcsolatban is – ezekről itt olvashat bővebben.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu