Újabb magyar termékek viselhetik a HÍR védjegyet

Az Agrárminisztérium minden évben megrendezi a Termelői Közösségek Napját, aminek az a célja, hogy a gazdálkodók jó gyakorlatainak bemutatásával, tudásuk átadásával segítsék a termelők közötti együttműködést és közösségbe szerveződést. A XI. Termelői Közösségek Napján újabb kilenc pályázó 15 terméke nyerte el a Hagyományok – Ízek – Régiók védjegyhasználati jogát. Ezzel 253-ra nőtt azoknak a termékeknek a száma, amelyek viselhetik a HÍR védjegyet – számolt be róla az Origo.

Újabb termékek viselhetik a HÍR védjegyet / Fotó: Agrárminisztérium

Milyen termékekkel lehet részt venni a HÍR védjegypályázaton?

Hagyományos és tájjellegű termékeink kulturális örökségünk részét képezik, hozzájárulnak a helyi identitás megerősítéséhez. Védjegyekkel és földrajzi árujelzőkkel való megkülönböztetésük olyan egyedi eszköz a termelői közösségek kezében, amellyel az éles piaci versenyben hitelesen tudják megkülönböztetni termékeiket a tömegtermékektől. A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmának megszerzése után fontos lépés a hasznosítás, azaz célzott marketing és promóciós programokkal népszerűsíteni ezeket a terméket. Ebben a szakaszban is kulcsfontosságú a termelői közösségek szerepe – derül ki a minisztérium közleményéből.

A Hagyományok – Ízek – Régiók (HÍR) program célja a hagyományos és tájjellegű termékek ismertségének növelése, piacra jutási lehetőségeinek bővítése.

A HÍR programot az Agrárminisztérium a Földrajzi Árujelzők Program előiskolájaként működteti. A HÍR védjegypályázaton hagyományos és tájjellegű termékekkel lehet részt venni.

A Termelői Közösségek Napján az ország különböző régióiból érkezett HÍR védjegyes kiállítók mutatták be termékeiket. Kiemelt bemutatkozási lehetőséget kaptak idén az OMÉK-on a Hagyományok – Ízek – Régiók díjjal kitüntetett HÍR regionális központok termelői közösségei:

Észak-Alföldről a hajdúböszörményi Civilek a Lakóhelyért Egyesület,

Dél-Alföldről az Orosháza és Térsége Gazdakör,

míg Közép-Dunántúlról a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Egyesület.

A HÍR regionális központok a jó gyakorlatok bemutatásával, a hagyományos tudás átadásával és tapasztalatcserével erősíteni tudják a helyi termelői közösségeket.