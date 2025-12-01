Deviza
Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem
sportág
multifunkciós
beruházás
sportcsarnok

Hatalmas beruházás indul egy fővároshoz közeli egyetemen

Multifunkcionális létesítménnyé alakítják át a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem gödöllői sportcsarnokát, amely ennek köszönhetően alkalmassá válik különböző sportágak edzéseinek megtartására, de lehetőséget kínál majd kulturális és közéleti felhasználásra is.
Világgazdaság
2025.12.01, 19:43

Az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) ajánlattételi felhívása a Gödöllő, Páter Károly utca 1. szám alatti sportcsarnokának bővítéses felújítására, amelynek célja egy multifunkciós, elsősorban egyetemi sportesemények és rendezvények megtartására alkalmas sportlétesítmény kialakítása – adta hírül az Origo.

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Megújul a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem gödöllői sportcsarnoka / Fotó: uni-mate.hu

Ilyen lesz a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem megújuló sportcsarnoka

A multifunkcionális kialakításnak köszönhetően a tervezett épület alkalmassá válik atlétikai sportágak edzéseinek, továbbá egyéb sportágak, így csapatsport jellegű labdajátékok, asztalitenisz, judo, valamint testnevelésórák megtartására, de lehetőség nyílik majd kulturális és közéleti felhasználásra is. 

A sportcsarnok eredetileg 1970-es években épült, kétszintes vasbeton és acél szerkezetű épületként, acélkeretes alumínium nyílászárókkal, valamint lapostetővel. Az épületet egy vasbeton „keret” veszi körül, amelynek közepén emelkedik ki az acélvázas csarnok. A vasbeton rész kiszolgáló helyiségeket, előtereket és nézőteret kiszolgáló folyosót foglal magában. 

A létesítmény jelenlegi nettó alapterülete 3112,17 négyzetméter, a bővítéses felújítást követően ez 4635,83 négyzetméterre növekszik. 

A létesítmény a kivitelezés alatt is folyamatosan üzemel majd. Az átalakítás során elvárás a BREEAM zöld épületminősítés eléréséhez szükséges követelmények teljesítése. A sportcsarnok fejlesztéséről itt olvashat további információkat.

 

