Deviza
EUR/HUF364,3 -0,33% USD/HUF310,56 -0,71% GBP/HUF421,76 -0,04% CHF/HUF397,61 +0,52% PLN/HUF85,56 -0,29% RON/HUF70,16 -2,06% CZK/HUF14,94 -0,31% EUR/HUF364,3 -0,33% USD/HUF310,56 -0,71% GBP/HUF421,76 -0,04% CHF/HUF397,61 +0,52% PLN/HUF85,56 -0,29% RON/HUF70,16 -2,06% CZK/HUF14,94 -0,31%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX133 787,99 +0,87% MTELEKOM2 456 -1,06% MOL4 136 +2,22% OTP41 600 -0,31% RICHTER13 070 +2,3% OPUS328 +10,52% ANY7 380 +0,27% AUTOWALLIS146,5 -1,37% WABERERS4 650 +1,08% BUMIX9 133,99 +0,13% CETOP4 377,19 +0,01% CETOP NTR2 720,67 -0,91% BUX133 787,99 +0,87% MTELEKOM2 456 -1,06% MOL4 136 +2,22% OTP41 600 -0,31% RICHTER13 070 +2,3% OPUS328 +10,52% ANY7 380 +0,27% AUTOWALLIS146,5 -1,37% WABERERS4 650 +1,08% BUMIX9 133,99 +0,13% CETOP4 377,19 +0,01% CETOP NTR2 720,67 -0,91%
Így alakulnak idén a Szedd magad!-árak a földiepernél

A hideg tavaszi időjárás miatt valamivel később indult ebben az évben a földieperszezon, de rövidesen megnyílnak a Szedd magad!-kertek is.
Világgazdaság
2026.04.30, 17:04
Frissítve: 2026.04.30, 17:16

Hazánkban mintegy 800 hektáron folyik szamócatermelés – írja az Origo. A földieper legnagyobb termőkörzete Lajosmizse környékén található, míg a korábban hagyományos, tahitótfalusi termelés visszaszorulóban van.

Itt a földieperszezon: rövidesen megnyílnak a Szedd magad!-kertek / Fotó: Unsplash

Sok helyen megterem a földieper

A földieper termesztése tulajdonképpen minden jó-közepes minőségű földterületen sikeres lehet, ahol 30 kilométeren belül egy nagyváros is található. Ez azért fontos, mert az eper nem utóérő gyümölcs. Kiváló minőségét a szedést követő pár napban tudja bizonyítani a napokon át utazó, nagy méretű, roppanó, de rendkívül íztelen görög vetélytárssal szemben. A görög a hazaihoz képest csaknem fél áron kapható, tehát a magyarországi szamócának igencsak igyekeznie kell.

A termelők alkalmazkodnak is az elvárásokhoz. Az első fóliás eprek már egy ideje elérhetők az országban, ezekhez már az északi területek fóliás tételei is felzárkóztak. A termelői standokon jellemzően 3800–4000 forintért lehet most megvásárolni a primőr gyümölcsöket. 

A szabadföldi eprek még csak virágoznak. 

Országrésztől és művelésmódtól függően két–négy hetet is várni kell még rá, mire megnyílnak a Szedd magad!-kertek. 

Egy bezenyei gazdaságban, a Kisalföldön, a négyhektáros terület javát Szedd magad!-akcióban értékesítik. Jelenleg a fóliás epertermést értékesítik saját standjaikon – közölte az őstermelő az Agroinformmal.

A szabadföldről tavaly 1500 forintért gyűjthették a családok a földiepret. Idén nagyobb termésre számítanak, ezért 1300–1400 forint lehet a reális ár. További részleteket ide kattintva olvashat a témában.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
