Így alakulnak idén a Szedd magad!-árak a földiepernél

Hazánkban mintegy 800 hektáron folyik szamócatermelés – írja az Origo. A földieper legnagyobb termőkörzete Lajosmizse környékén található, míg a korábban hagyományos, tahitótfalusi termelés visszaszorulóban van.

Itt a földieperszezon: rövidesen megnyílnak a Szedd magad!-kertek / Fotó: Unsplash

Sok helyen megterem a földieper

A földieper termesztése tulajdonképpen minden jó-közepes minőségű földterületen sikeres lehet, ahol 30 kilométeren belül egy nagyváros is található. Ez azért fontos, mert az eper nem utóérő gyümölcs. Kiváló minőségét a szedést követő pár napban tudja bizonyítani a napokon át utazó, nagy méretű, roppanó, de rendkívül íztelen görög vetélytárssal szemben. A görög a hazaihoz képest csaknem fél áron kapható, tehát a magyarországi szamócának igencsak igyekeznie kell.

A termelők alkalmazkodnak is az elvárásokhoz. Az első fóliás eprek már egy ideje elérhetők az országban, ezekhez már az északi területek fóliás tételei is felzárkóztak. A termelői standokon jellemzően 3800–4000 forintért lehet most megvásárolni a primőr gyümölcsöket.

A szabadföldi eprek még csak virágoznak.

Országrésztől és művelésmódtól függően két–négy hetet is várni kell még rá, mire megnyílnak a Szedd magad!-kertek.

Egy bezenyei gazdaságban, a Kisalföldön, a négyhektáros terület javát Szedd magad!-akcióban értékesítik. Jelenleg a fóliás epertermést értékesítik saját standjaikon – közölte az őstermelő az Agroinformmal.

A szabadföldről tavaly 1500 forintért gyűjthették a családok a földiepret. Idén nagyobb termésre számítanak, ezért 1300–1400 forint lehet a reális ár.