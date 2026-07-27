Hatmillió forint hektáronként a dinnye termesztése és kapnak érte 40-50 forintot kilónként a termelők: kiadták a figyelmeztetést, ezt 2027-ig lehet bírni

Július közepére jelentősen visszaestek a görögdinnye felvásárlási árai Magyarországon, a hónap második felében pedig már a teljes európai piacot súlyos túlkínálat jellemezte.

Megindult a dinnyeárháború, a gazdák fizethetik meg az árát / Fotó: Zsolt Pipó Mogyorósi

A nettó termelői árak több esetben kilogrammonként 40–70 forintra zuhantak, ami a gazdálkodók jelentős részénél nem fedezi a termelési költségeket – közölte a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete.

A hazai dinnye betakarítása és áruházi beszállítása július első napjaiban indult el érdemi mennyiségekkel.

A fogyasztói árak ekkor még jellemzően kilogrammonként 250–300 forint között, míg a nettó termelői árak 100–120 forint körül alakultak.

A június végi hőhullám felgyorsította az érést, ezért július első tíz napjában dinamikusan bővült a kínálat. Ezzel párhuzamosan azonban lehűlt az idő, ami visszavetette a fogyasztást. A dinnye iránti kereslet ugyanis erősen hőmérsékletfüggő: kánikulában jelentősen nő, hűvösebb időben viszont akár drasztikusan is visszaeshet.

A növekvő kínálat és a csökkenő kereslet július első hetének végére nyomás alá helyezte a piacot.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a FruitVeB és a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete ezért arra kérte az áruházláncokat, hogy tartózkodjanak az árak túlzott letörésétől, és az importtal szemben részesítsék előnyben a magyar dinnyét.

A piac stabilitását azonban nem sikerült sokáig fenntartani.

Július 11-én a Penny 155,

a Tesco pedig 159 forintos kilogrammonkénti akciós árat hirdetett a csíkos görögdinnyére.

A Lidl először 199 forintos árat tett közzé, majd két nappal később 155 forintra csökkentette azt.

A magszegény görögdinnye árát ugyancsak mérsékelte, 222-ről 199 forintra.

Más áruházláncok ennél magasabb árakon kínálták a terméket.

Az Aldi kilogrammonként 199 forintért hirdette a magvas görögdinnyét,

a Spar 229,

az Auchan pedig 249 forintért kínálta a magszegény változatot.

Az egyesület szerint ezek az árak a kialakult helyzetben elfogadhatóbbak voltak a termelők és a beszállítók számára.

Beszakadt a dinnyepiac: már 40–50 forintért sem kell a magyar termés

A kilogrammonkénti 155–159 forintos fogyasztói árakhoz legfeljebb 60–70 forintos nettó termelői ár társulhatott, ami sok gazdálkodónál már az önköltséget sem fedezte.