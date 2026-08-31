Zuhanó termésátlagok és árak, növekvő költségek – itt az eredmény: ez a jövő évi termésre is kihathat

A műtrágya-forgalmazók 2026 első hat hónapjában 760 ezer tonna műtrágyát értékesítettek közvetlenül a mezőgazdasági termelőknek, 3,3 százalékkal kevesebbet, mint az előző év azonos időszakában. Bár a műtrágya árak átlagosan 4,5 százalékkal emelkedtek, az értékesítés nettó árbevétele 4,5 milliárd forinttal, 123 milliárd forintra csökkent – derül ki az Agrárközgazdasági Intézet friss jelentéséből.

Tovább csökkent a műtrágya felhasználása. Az idei válság a jövő évre is kihathat, a csökkenő termelés nyomán nőhetnek majd a bolti árak Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A visszaesés elsősorban a nitrogénműtrágyákat érintette. Az értékesített termékek nitrogénhatóanyag-tartalma 3,8 százalékkal, 201 ezer tonnára csökkent. Foszforból ugyanakkor 2,8, káliumból pedig 8,1 százalékkal több hatóanyag került a gazdákhoz. Mindez arra utal, hogy nem egyszerűen általános költségcsökkentés zajlik: a termelők a drága és nagy mennyiségben használt nitrogénből fogják vissza leginkább a vásárlást, miközben az összetettebb tápanyag-utánpótlás szerepe erősödik. Az adatközlésből az is kiderült, hogy az első negyedévben még több imputanyagot vásásroltak a gazdák, mint az előző év azonos időszakában, a durva visszaesés a második negyedévben következett be.

Az egykomponensű termékekből 663 ezer, az összetett műtrágyákból 97 ezer tonnát adtak el. Utóbbiak részesedése 2024 első felében még csak 9, 2025 azonos időszakában 12, 2026-ban viszont már 20 százalék volt. A legkeresettebb termék továbbra is a mészammon-salétrom, vagyis a MAS maradt, amelyből 332 ezer tonna fogyott. Ez azonban 40 ezer tonnával kevesebb a tavalyi és 90 ezer tonnával a 2024 első félévi mennyiségnél.

Műtrágya: az energiaválság törte meg a korábbi fogyasztást

A mostani óvatosság nem új jelenség. Az AKI éves adatai alapján 2021-ben még 1,9 millió tonna műtrágyát vásároltak a magyar termelők. Egy évvel később, az energiaválság és az orosz–ukrán háború kitörése után ez a mennyiség 1,3 millió tonnára zuhant, ami 32,4 százalékos visszaesést jelentett. Eközben az árak több mint másfélszeresükre emelkedtek, így a forgalmazók árbevétele a kisebb volumen ellenére 65,4 százalékkal, 381 milliárd forintra ugrott.