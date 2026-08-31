Deviza
EUR/HUF365,36 +0,04% USD/HUF314,66 -0,13% GBP/HUF426,26 -0,09% CHF/HUF389,26 -0,08% PLN/HUF84,38 +0,35% RON/HUF69,48 +0,08% CZK/HUF15,13 -0,02% EUR/HUF365,36 +0,04% USD/HUF314,66 -0,13% GBP/HUF426,26 -0,09% CHF/HUF389,26 -0,08% PLN/HUF84,38 +0,35% RON/HUF69,48 +0,08% CZK/HUF15,13 -0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX149 217,36 -0,96% MTELEKOM2 528 +0,95% MOL5 055 +0,1% OTP45 440 -1,23% RICHTER13 050 -2,45% OPUS310,5 -3,22% ANY6 580 -0,61% AUTOWALLIS132 -2,27% WABERERS4 490 -0,45% BUMIX9 528,01 -0,42% CETOP5 031,29 +0,44% CETOP NTR3 215,6 -0,55% BUX149 217,36 -0,96% MTELEKOM2 528 +0,95% MOL5 055 +0,1% OTP45 440 -1,23% RICHTER13 050 -2,45% OPUS310,5 -3,22% ANY6 580 -0,61% AUTOWALLIS132 -2,27% WABERERS4 490 -0,45% BUMIX9 528,01 -0,42% CETOP5 031,29 +0,44% CETOP NTR3 215,6 -0,55%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
válság
műtrágya
mezőgazdaság

Zuhanó termésátlagok és árak, növekvő költségek – itt az eredmény: ez a jövő évi termésre is kihathat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A műtrágya drágulása és a mezőgazdasági terményárak zuhanása ismét takarékosságra kényszerítette a gazdálkodókat: 2026 első felében kevesebb tápanyag-utánpótló szer fogyott, mint egy évvel korábban. Az elmúlt évek adataiból jól látható, hogy a műtrágya felhasználásról elsősorban az árak, a várható termés jövedelmezősége és az időjárási kilátások alapján döntenek a termelők.
Dénes Zoltán
2026.08.31, 15:39

A műtrágya-forgalmazók 2026 első hat hónapjában 760 ezer tonna műtrágyát értékesítettek közvetlenül a mezőgazdasági termelőknek, 3,3 százalékkal kevesebbet, mint az előző év azonos időszakában. Bár a műtrágya árak átlagosan 4,5 százalékkal emelkedtek, az értékesítés nettó árbevétele 4,5 milliárd forinttal, 123 milliárd forintra csökkent – derül ki az Agrárközgazdasági Intézet friss jelentéséből.

műtrágya, mezőgazdasági termelők, műtrágya-forgalmazók
Tovább csökkent a műtrágya felhasználása. Az idei válság a jövő évre is kihathat, a csökkenő termelés nyomán nőhetnek majd a bolti árak Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A visszaesés elsősorban a nitrogénműtrágyákat érintette. Az értékesített termékek nitrogénhatóanyag-tartalma 3,8 százalékkal, 201 ezer tonnára csökkent. Foszforból ugyanakkor 2,8, káliumból pedig 8,1 százalékkal több hatóanyag került a gazdákhoz. Mindez arra utal, hogy nem egyszerűen általános költségcsökkentés zajlik: a termelők a drága és nagy mennyiségben használt nitrogénből fogják vissza leginkább a vásárlást, miközben az összetettebb tápanyag-utánpótlás szerepe erősödik. Az adatközlésből az is kiderült, hogy az első negyedévben még több imputanyagot vásásroltak a gazdák, mint az előző év azonos időszakában, a durva visszaesés a második negyedévben következett be.

Az egykomponensű termékekből 663 ezer, az összetett műtrágyákból 97 ezer tonnát adtak el. Utóbbiak részesedése 2024 első felében még csak 9, 2025 azonos időszakában 12, 2026-ban viszont már 20 százalék volt. A legkeresettebb termék továbbra is a mészammon-salétrom, vagyis a MAS maradt, amelyből 332 ezer tonna fogyott. Ez azonban 40 ezer tonnával kevesebb a tavalyi és 90 ezer tonnával a 2024 első félévi mennyiségnél.

Műtrágya: az energiaválság törte meg a korábbi fogyasztást

A mostani óvatosság nem új jelenség. Az AKI éves adatai alapján 2021-ben még 1,9 millió tonna műtrágyát vásároltak a magyar termelők. Egy évvel később, az energiaválság és az orosz–ukrán háború kitörése után ez a mennyiség 1,3 millió tonnára zuhant, ami 32,4 százalékos visszaesést jelentett. Eközben az árak több mint másfélszeresükre emelkedtek, így a forgalmazók árbevétele a kisebb volumen ellenére 65,4 százalékkal, 381 milliárd forintra ugrott.

A drágulás már 2021-ben elkezdődött: a műtrágyaárak abban az évben átlagosan 57,7 százalékkal emelkedtek, a MAS ára pedig csaknem megduplázódott. A nitrogénműtrágyák előállítása rendkívül földgázigényes, ezért az európai gázárak megugrása gyorsan átgyűrűzött a termelői költségekbe.

A gazdák 2022-ben még részben korábban beszerzett készletekből dolgozhattak, a rendkívüli aszály és a romló jövedelmezőség azonban tovább szűkítette a tápanyag-utánpótlásra fordítható kereteket. Ennek hatása 2023-ban is megmaradt: mindössze 1,08 millió tonna műtrágya fogyott, 18,8 százalékkal kevesebb, mint 2022-ben, és 36 százalékkal kevesebb a megelőző tíz év átlagánál. A Világgazdaság akkori összesítése szerint az árcsökkenés csak átmeneti vásárlási hullámokat váltott ki, tartós keresletélénkülést nem.

Az olcsóbb műtrágya visszahozta a keresletet

A fordulat 2024-ben következett be. Az átlagárak 24,6 százalékkal mérséklődtek, a megvásárolt mennyiség pedig 28,9 százalékkal, 1,39 millió tonnára emelkedett. A forgalom ezzel részben visszakapaszkodott, de még mindig elmaradt az energiaválság előtti szinttől. A MAS ára 26,3, a karbamidé 28, az ammónium-nitráté pedig 38 százalékkal esett egy év alatt.

2025-ben már megállt a mennyiségi növekedés. Szintén 1,39 millió tonna műtrágya fogyott, miközben az árak átlagosan 11,6 százalékkal emelkedtek. A forgalom így 15 százalékkal maradt el a 2015–2024 közötti tíz év átlagától. A nitrogénműtrágyák vásárlása ugyancsak 15, az összetett termékeké 14 százalékkal maradt el a hosszabb távú átlagtól.

IdőszakÉrtékesített mennyiségVáltozás
20211,90 millió tonna+2,9%
20221,30 millió tonna–32,4%
20231,08 millió tonna–18,8%
20241,39 millió tonna+28,9%
20251,39 millió tonnalényegében változatlan
2026. I. fél év760 ezer tonna–3,3% éves alapon

Nemcsak a műtrágya ára számít

A gazdák döntéseit egyre kevésbé lehet kizárólag a műtrágya árával magyarázni. A kijuttatás megtérülését a gabona és az olajos magvak várható felvásárlási ára, a terméskilátások, a talaj nedvességtartalma, valamint a gazdaságok likviditási helyzete együtt határozza meg.

Ez különösen jól látható 2026-ban. Miközben a műtrágya 4,5 százalékkal drágult, a gabonafélék termelői ára 12,2, az ipari növényeké 12,7 százalékkal csökkent az első fél évben. A termelőknek tehát drágább inputból kellett volna többet felhasználniuk egy olyan terméshez, amelyért várhatóan kevesebb bevételt kapnak. Az aszály és az alacsony hozamok tovább rontották a költséges tápanyag-utánpótlás megtérülését; mint korábban arról lapunk is beszámolt, több térségben egyszerre jelentkezett az alacsony termés, a gyenge felvásárlási ár és a növekvő költség.

A következő szezonban az uniós kereskedelempolitika is befolyásolhatja a beszerzéseket. Az orosz és fehérorosz műtrágyák pótlólagos vámjainak emelése, a karbonvám és az energiapiaci bizonytalanság ismét felfelé hajthatja az árakat. A piaci visszajelzések már a nyáron arra utaltak, hogy a gazdák kevesebb műtrágya felhasználására készülnek.

A magyar műtrágyapiacon az elmúlt öt évben világosan kirajzolódott a gazdák alkalmazkodási mechanizmusa: amikor az inputárak gyorsabban nőnek a terményáraknál, vagy az aszály kétségessé teszi a többletráfordítás megtérülését, azonnal visszafogják a vásárlást. Amikor viszont az árak érdemben csökkennek, a kereslet gyorsan élénkül – ám az energiaválság előtti felhasználási szintet azóta sem sikerült visszaállítani.

Ez a jövő évre is kihatnat

Petőházi Tamás, a GOSZ elnöke szerint 2026 a magyar szántóföldi növénytermesztők egyik legrosszabb éve lehet. Ennek következményei nem érnek véget a mostani betakarítással. A veszteséges gazdálkodók a következő szezonban ott próbálnak majd takarékoskodni, ahol tudnak: 

  • kevesebb műtrágyát
  • kevesebb növényvédő szert használhatnak, 
  • visszafoghatják a talajmunkákat, 
  • illetve olcsóbb technológiát választhatnak.

 Ez azonban csökkentheti a következő évi termésátlagokat is.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu