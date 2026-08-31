Évről évre több vadat lőnek ki, mégis nő az állomány – súlyos ellentmondások a vadgazdálkodási adatokban

A magyar gazdálkodók tapasztalatai és a hivatalos vadgazdálkodási adatok egyre kevésbé illeszkednek egymáshoz. Miközben a termelők letaposott gabonáról, földre döntött kukoricáról és jelentős védekezési költségekről számolnak be, a vadgazdálkodási statisztikák csak mérsékelten növekvő vadállományt mutatnak.

Vadgazdálkodás: rendkívül ellentmondásos adatok láttak napvilágot Fotó: Mészáros János

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elemzése szerint azonban a teríték- és az állománybecslési adatok együttes vizsgálata már olyan ellentmondásokat tár fel, amelyek a teljes nyilvántartási rendszer felülvizsgálatát indokolhatják.

Vadgazdálkodás: a gímszarvasok négyötödét kilőtték, az állomány mégis nőtt

Az Országos Vadgazdálkodási Adattár 2025/2026-os adatai szerint 2025 tavaszán 120 024 gímszarvas élt Magyarországon. A vadászati évben 96 390 példány került terítékre, ami a becsült állomány 80,3 százaléka. Ennek ellenére a 2026 tavaszára vonatkozó becslés már 123 580 állattal, vagyis 2,96 százalékos növekedéssel számol.

A dámszarvas esetében a

47 868 példányos tavaszi állományból 30 816 egyedet ejtettek el,

a következő évre mégis 52 885-re emelkedett a becslés.

Ez 10,48 százalékos állománynövekedést jelent. A legszembetűnőbb adat a vaddisznóé. A 43 193 példányra becsült állományból egyetlen vadászati év alatt 150 615 állat került terítékre, vagyis az úgynevezett hasznosítási arány megközelítette a 350 százalékot. A következő tavaszi becslés ennek ellenére ismét magasabb, 44 614 példány lett.

A vaddisznó gyors szaporodása önmagában indokolhat a tavaszi állománynál jóval nagyobb éves terítéket, a tartósan rendkívül magas arány azonban arra utal, hogy a jelentett állományadatok távol lehetnek a tényleges létszámtól. Maga az OVA is arra figyelmeztet, hogy a gímszarvas valós országos állománya akár 250–300 ezer példány lehet, vagyis több mint kétszerese a jelentésekben szereplő számnak. Az Adattár a vadászatra jogosultaktól kapott állománybecsléseket és vadgazdálkodási jelentéseket tartja nyilván.

Az 1994 óta rendelkezésre álló adatsorok alapján a gímszarvas becsült állománya és terítéke évtizedek óta szinte párhuzamosan emelkedik. A hasznosítási arány 2010 óta 44,4 százalékról 80,3 százalékra nőtt. A vaddisznónál ugyanez a mutató 2019 óta 140,7 százalékról 348,7 százalékra ugrott.