Tízből négy magyar gazdaság eltűnt, a birtokok egyre nagyobbak, a gazdák pedig egyre idősebbek

Mindössze 163 ezer agrárgazdaság végzett mezőgazdasági tevékenységet Magyarországon 2026. június 1-jén. Ez 35 ezerrel, vagyis 17 százalékkal kevesebb a három évvel korábbinál, 2016-hoz képest pedig már 41 százalékos a visszaesés – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Agrárium 2026 összeírásának előzetes eredményeiből.

Családi fotó az alsónémedin megrendezett traktorfesziválon. Az Agrárium 2026 összeírás szerint egyre jobban elöregszik az agrárium, nehézkesen megy a generációváltás Fotó: Havran Zoltán

A gazdaságok eltűnésével párhuzamosan tovább erősödött a birtokkoncentráció. Az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület 2023 és 2026 között 18 százalékkal, csaknem 33 hektárra nőtt. Az átlagos szántóterület elérte a 34 hektárt, míg egy gyepgazdaságra közel 17, egy gyümölcstermesztőre 4,3, egy szőlőtermelő gazdaságra pedig 3,1 hektár jutott.

Agrárium 2026: Visszaszorultak a növénytermesztő gazdaságok

A folyamat nem egyformán érintette az ágazatokat. A kizárólag vagy elsősorban növénytermesztéssel foglalkozó gazdaságok száma három év alatt 22 százalékkal, az állattartóké 16 százalékkal csökkent. Ezzel szemben a vegyes, vagyis növénytermesztést és állattartást egyaránt végző gazdaságok száma 28 százalékkal emelkedett. Ez egyébként a gazdálkodás ésszerűbb működése felé mutat, hiszen így csökken a gazdaságok kiszolgáltatottsága. A KSH is arra mutatott rá, hogy a vegyes gazdálkodás térnyerése arra utal, hogy a megmaradó üzemek egy része több lábon állva próbálja csökkenteni a piaci és időjárási kockázatokat.

A növénytermesztés továbbra is meghatározó: a gazdaságok 68,2 százaléka ebbe a típusba tartozott. Az állattartók aránya 14,7, a vegyes gazdaságoké 12,3 százalék volt. Magyarország mezőgazdasági területe kevéssel ötmillió hektár alatt maradt. Ennek 82 százaléka szántó, 15 százaléka gyep, 1,7 százaléka gyümölcsös, 1,2 százaléka pedig szőlő volt.

A gabonafélék 2,2 millió, az ipari növények egymillió hektárt foglaltak el. A legnagyobb területen, 986 ezer hektáron őszi búzát termesztettek, a napraforgó területe 781 ezer, az árpáé 372 ezer hektárra nőtt. A kukorica visszaszorulása ugyanakkor folytatódott: vetésterülete 2026-ban már a 600 ezer hektárt sem érte el.