Innen nehéz lesz felállni: a gyenge tavalyi év után szembesültek az eddig nem látot válsággal a gazdák

Ellentmondásos évet zárt 2025-ben a magyar vidék és a mezőgazdaság. A Központi Statisztikai Hivatal Magyar statisztikai évkönyvének adatai szerint az agrártermelés volumene 2,5 százalékkal maradt el az előző évitől. Ezen belül azonban két teljesen eltérő folyamat rajzolódott ki: a növénytermesztés teljesítménye 7,5 százalékkal visszaesett, az élő állatok és állati termékek kibocsátása viszont 4,1 százalékkal nőtt.

Az agrártermelés tavalyi visszafogott teljesítménye után, idén súlyos válság alakult ki az ágazatban. A gazdák a túlélésért küzdhetnek Fotó: Németh András Péter

A mezőgazdasági termékek felvásárlási volumene összességében 3,2 százalékkal csökkent. A növénytermesztési és kertészeti termékeknél 8,9 százalékos volt a visszaesés, ezen belül a gyümölcsfelvásárlás volumene 36 százalékkal zuhant. Az állatok és állati termékek felvásárlása ezzel szemben 2,1 százalékkal emelkedett.

Agrártermelés: a kukorica a legnagyobb vesztes

A gabonatermés a 2024-es 12,72 millió tonnáról 11,9 millió tonnára, mintegy 6,4 százalékkal csökkent. A visszaesés szinte teljes egészében a kukoricához köthető: a termés 5,33 millió tonnáról 3,89 millió tonnára, több mint 27 százalékkal zuhant.

A KSH szerint, ebben nemcsak a hozamok romlása, hanem a gazdálkodók alkalmazkodása is megjelent. A kukorica vetésterülete 907 ezer hektárról 770 ezer hektárra szűkült, hektáronkénti termésátlaga pedig 6,03 tonnáról 5,27 tonnára esett. Az idei termelési válság pedig legsúlyosabban az Európai Unió korábbi kukoricaközpontját, Magyarországot és Romániát érinti. Mint korábban megírtuk, az egykor rendszeres exportőrnek számító Magyarországnak az idén már kukoricát kell behoznia, miközben Románia exportálható többlete is jelentősen visszaesett. A magyar termés a jelenlegi becslések szerint mindössze 2,5 millió tonna körül alakulhat.

A búza ezzel szemben viszonylag jól teljesített tavaly. Termőterülete 940 ezerről 1,06 millió hektárra nőtt, így a kissé gyengébb, hektáronkénti 5,5 tonnás hozam ellenére a betakarított mennyiség 9,2 százalékkal, 5,76 millió tonnára emelkedett. Az árpatermés szintén bővült, 1,56 millióról 1,69 millió tonnára. Idén viszont itt is súlyos gondokat okozott a szárazság. Az idei aratás minden korábbinál gyorsabban ért véget Magyarországon: a munka már június ​első harmadában megkezdődött, és július elejére gyakorlatilag be is fejeződött. A korai betakarítás azonban nem a jó termés reményében zajlott, hanem a hőség és az aszály és a vízhiány miatt gyorsult fel a munka. Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének (GOSZ) elnöke a Világgazdaságnak azt mondta, őszi búzából körülbelül egymillió, őszi árpából pedig 300 ezer tonnával kevesebb került a magtárakba, mint egy évvel korábban.