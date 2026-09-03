Fellázadtak az uniós agrárpolitikusok az Európai Bizottság ellen: az állattartó telep nem ipari üzem

Újabb fontos csata bontakozott ki Brüsszelben az európai állattartás jövőjéről. Az Európai Parlament Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottsága (AGRI) nagy többséggel elfogadta véleményét az ipari kibocsátásokról szóló irányelv, az IED szabályainak módosításáról. Az agrárbizottság álláspontja egyértelmű: az állattartó gazdaságokat nem szabad automatikusan ipari létesítményként kezelni.

Az állattartó gazdák védelme érdekében az ipari kibocsátásokról szóló irányelv átszabására aszavaztak az unió agrárpolitikusai Fotó: Bozsó Katalin

A Christine Singer német Renew Europe-képviselő által jegyzett álláspont szerint az állattartásra vonatkozó szabályozást jelentősen egyszerűsíteni kellene. Az álláspontot üdvözölte a Copa-Cogeca, az európai gazdák és agrárszövetkezetek legnagyobb érdekképviselete is, amely évek óta arra figyelmeztet, hogy az ipari kibocsátási szabályok mezőgazdasági kiterjesztése aránytalan terheket rakhat az európai termelőkre.

Visszahoznák az állattartók eseténben a régi határokat

Az AGRI bizottság lényegében ahhoz az állásponthoz térne vissza, amelyet az Európai Parlament már 2023-ban is képviselt. Eszerint az IED legszigorúbb követelményei csak a

40 ezer férőhelynél nagyobb baromfitelepekre,

2000 férőhelynél nagyobb, 30 kilogramm feletti sertéseket tartó telepekre,

valamint a 750 kocánál többet tartó gazdaságokra

vonatkoznának.

Ezek voltak az eredeti IED-ben alkalmazott fő küszöbértékek is. Az Európai Parlament 2023-as álláspontjában szintén ezek megtartása mellett foglalt állást, miközben elutasította, hogy a szabályozást a szarvasmarhatartásra is kiterjesszék.

A később elfogadott szabályozás azonban ennél szélesebb kört vont be. A 2024-ben elfogadott módosított IED szerint a sertéstartásnál 350 állategység, a tojótyúkok esetében 300, más baromfiknál 280, vegyes sertés- és baromfitartás esetén pedig 380 állategység körül húzták meg a határt. Vagyis az újabb agrárbizottsági álláspont elfogadása esetén jóval kevesebb európai állattartó gazdaság kerülne a szigorú IED-szabályozás alá.

Kevesebb papírmunkát követelnek a gazdáknak

Nem csak a gazdaságok mérete körül zajlik a vita. Az agrárbizottság egyszerűbb nyilvántartásba vételi rendszert és nagyobb arányú digitális ügyintézést is szeretne. A képviselők szerint ugyanazokat az adatokat nem szabadna többször bekérni a gazdáktól akkor, ha azokat a közös agrárpolitika vagy más uniós és nemzeti jogszabály alapján már egyszer megadták.

Az ellenőrzési és monitoringrendszert is az állattartás sajátosságaihoz igazítanák.

Az AGRI kompromisszumot fogadott el az úgynevezett összevonási szabály egyszerűsítéséről is. Ennek azért van jelentősége, mert a jelenlegi szabályozás bizonyos esetekben lehetővé teszi, hogy az egymáshoz közeli, gazdasági vagy jogi kapcsolatban álló állattartó telepeket a hatóság egy egységnek tekintse a kapacitási küszöb kiszámításakor.