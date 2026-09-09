Ilyen még nem volt, lesújtott Ursula von der Leyen Orbán Viktor barátjára: elzárták az unió pénzcsapot Babis agrárbirodalmánál

Az Európai Bizottság leállította az Andrej Babis cseh miniszterelnökhöz köthető Agrofert csoport egyes kohéziós és agrártámogatásainak kifizetését. A brüsszeli testület szerint a politikus által létrehozott vagyonkezelői konstrukció nem szüntette meg megfelelően annak kockázatát, hogy Babis kormányfőként olyan uniós források kezelésére lehet befolyással, amelyekből az egykori vállalatbirodalma is részesülhet.

Andrej Babis tavaly virággal fogadta Ursula von der Leyent, ma már lehet, hogy kicsit ridegebb lenne a fogadtatás... Fotó: Anadolu via AFP

A cseh mezőgazdasági támogatásokat kezelő SZIF közlése szerint a vizsgálat idejére mintegy hárommillió euró, azaz a jelenlegi árfolyamon közel 1,1 milliárd forint kifizetését szakították meg. A Reuters beszámolója szerint az intézkedés egyes kohéziós politikai és agrárforrásokat érint.

Andrej Babis cégét támadják, de a közvetlen támogatásokat folyósíthatják

Az Európai Bizottság hangsúlyozta, hogy a döntés nem terjed ki a jogosultsági feltételek alapján, automatikusan folyósított közvetlen gazdatámogatásokra. Ez azért lényeges, mert az Agrofert Csehország legnagyobb mezőgazdasági vállalatcsoportja, amely mintegy 130 ezer hektárt kezel, így az agrárkifizetések teljes befagyasztása már számottevő működési következményekkel járhatna.

A brüsszeli vizsgálat középpontjában az áll, hogy Babis ténylegesen megszakította-e gazdasági és irányítási kapcsolatát a konglomerátummal. A politikus 2025 decemberében, miniszterelnöki visszatérése után vagyonkezelő alapba helyezte az Agrofertet, állítása szerint úgy, hogy a továbbiakban sem tulajdonosa, sem kedvezményezettje nem lesz a vállalatnak. A Bizottság azonban úgy látja, hogy a konstrukció nem kezeli kielégítően a lehetséges összeférhetetlenséget.

Babis visszautasította az aggályokat, és azt állította, hogy

többé nem birtokolja az Agrofertet,

nem húz hasznot a működéséből,

és később sem szerezheti vissza.

A cég ugyancsak azt közölte, hogy valamennyi jogszabályi előírást betartja.

Nem ez az első ilyen vita: egy korábbi uniós vizsgálat Babis 2017 és 2021 közötti miniszterelnöksége alatt már megállapította az összeférhetetlenséget. A Bizottság 2026 májusában ismét részletes tájékoztatást kért a cseh hatóságoktól, és azt is kezdeményezte, hogy a helyzet tisztázásáig az érintett vállalatok kiadásai ne kerüljenek be az uniós visszatérítési kérelmekbe.