Más országok már mélyen a zsebükbe nyúltak: Magyarországon most nő a nyomás a kormányon – a gazdák további segítséget kérnek

Az aszály, a hőség és a tavaszi fagy Európa jelentős részén súlyos károkat okozott, több ország pedig már százmillió eurós nagyságrendben nyúlt a költségvetéséhez a gazdaságok megmentésére. Magyarországon közben több mint 1,5 millió hektárra jelentettek be aszálykárt, további 65 ezer hektárt pedig fagy sújtott, miközben a növénytermesztés veszteségét 600–800 milliárd forintra becsülik. A magyar gazdák több könnyítést és előrehozott kifizetést kapnak, az érdekképviseletek szerint azonban további pénzt kell tenni a kárenyhítési alapba.

A magyar gazdák több könnyítést és előrehozott kifizetést kapnak az aszály miatt, de az érdekvédelmi szervezetek szerint több új forrásra lenne szükség Fotó: Karnok Csaba

A különbség egyre látványosabb az egyes európai országok válságkezelése között. Van, ahol közvetlenül az elveszett termést térítik meg, máshol olcsó hitel, adókedvezmény, üzemanyag- és műtrágya-támogatás vagy a következő termelési ciklus elindításához szükséges pénz érkezik.

Aszály: Franciaország egymilliárd euró fölé ment a támogatás összegével

Az egyik legnagyobb csomagot Franciaország jelentette be, ahol az ismétlődő hőhullámok és az aszály miatt az ország területének 65 százalékát példátlan szárazság érintette. A francia agrártárca szerint a hozamveszteség számos térségben átlagosan az 50 százalékot is elérte. A francia kormány több mint egymilliárd eurós CASI-programot indított.

A konstrukcióban várhatóan 520 millió euró jut közvetlen kárenyhítésre, további 30 millió az agrárkatasztrófa-rendszeren keresztül a nem biztosítható károkra, miközben a földadó elengedése meghaladja a 300 millió eurót. Külön 235 millió eurós újraindítási alapból vásárolhatnak takarmányt, vetőmagot, szaporítóanyagot és más inputokat a leginkább veszélyeztetett gazdaságok. A program tehát nemcsak a növénytermesztőket, hanem a takarmányhiány miatt bajba került állattartókat is célozza.

Ez már jóval túlmutat azon, hogy a következő támogatási részletet néhány héttel korábban utalják át: Franciaország ténylegesen pótlólagos költségvetési pénzt is bevet a termelés fenntartására.

Németországban hitellel és magasabb támogatással mentenek

Németországban Alois Rainer agrárminiszter „országos jelentőségű válságnak” nevezte a helyzetet. A szárazság és a hőség miatt a gabonatermés 7,3 százalékkal, a téli búzáé több mint 10 százalékkal maradhat el a tavalyitól, miközben több térségben súlyos takarmányhiány alakult ki. A német kormány ennek nyomán jelentette be pénzügyi intézkedéseit.