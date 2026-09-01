Aggódhatunk a mindennapi kenyérért: háromszorosára drágíthatja a búzát a globális felmelegedés

Három Celsius-fokos globális felmelegedés esetén a 2010-es szint háromszorosára emelkedhet a búza inflációval korrigált világpiaci átlagára – ismertette egy nemzetközi kutatócsoport tanulmányát a World Grain. Ez nem konkrét árjóslat, hanem klímamodellekre és a korábbi piaci adatok összefüggéseire épülő forgatókönyv. Arra azonban figyelmeztet, hogy az egyidejűleg több nagy termőkörzetben jelentkező aszály a jelenleginél jóval nagyobb és tartósabb árlökéseket okozhat.

Egy tanulmány szerint az aszály és a hőség a leginkább a világpiaci ármozgásokért Fotó: Fehér Gábor

A kutatók az éghajlati adatokat, a növénytermesztési területek elhelyezkedését és a világpiaci árakat vetették össze. Az általuk kidolgozott súlyos vízhiányi mutató azt méri, hogy a globális termőterület mekkora részén alakul ki aszály a növény fejlődésének legérzékenyebb időszakában. Az Earth’s Future folyóiratban megjelent tanulmány szerint ez a tényező önmagában a búza 2000 és 2021 közötti éves világpiaci áringadozásának mintegy 74 százalékát magyarázhatja.

Aszály és hőség: a búza különösen kitett a vízhiánynak

A világ búzaterületének átlagosan körülbelül 5 százalékát érintette súlyos vízhiány egy-egy évben, ám 2000-ben, 2010-ben, 2012-ben és 2020-ban ez az arány meghaladta a 15 százalékot. A probléma azért különösen veszélyes, mert nem egyetlen ország terméskiesése okozza a nagy árrobbanást, hanem az, ha több meghatározó exportőr térsége egyszerre kerül bajba.

A modell szerint az 1951–1980-as időszakhoz viszonyított két Celsius-fokos felmelegedésnél a búza átlagára tonnánként 273 dollár körül alakulhat. Három foknál már 364 dolláros ár következhet, ami a 2010-es, inflációval korrigált szint hozzávetőleg háromszorosa.

A kapcsolat a búzánál jóval erősebb, mint a kukoricánál: utóbbi esetében a súlyos vízhiány az áringadozás legfeljebb 40 százalékát magyarázta. Ennek egyik oka az IIASA összefoglalója szerint, hogy a globális búzaterületnek csupán mintegy 15 százalékát öntözik. A rizsnél ez az arány körülbelül 33 százalék, és annál a kutatók nem találtak hasonlóan erős összefüggést.

A búza jelentőségét növeli, hogy a világ egyik legfontosabb alapélelmiszere: önmagában az emberiség fehérjebevitelének mintegy 19 százalékát adja. Egy tartós áremelkedés ezért nem állna meg a gabonapiacon, hanem a liszt, a kenyér, a péksütemények és közvetetten az állati termékek árában is megjelenne.