Feketén-fehéren kimutatták: egyre forróbb és szárazabb Magyarország – az aszály már a legnagyobb természeti kockázat

Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Az ország átlaghőmérséklete emelkedik, gyakoribbá és hosszabbá váltak a hőhullámok, nőtt a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma. Az éves csapadékmennyiség mellett annak időbeli eloszlása is átalakult: csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló nagy mennyiségű csapadékot hozó események. Ezzel együtt az aszályok előfordulása és intenzitása is nővekszik – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal friss kiadványából.

Idén, az aszály a napraforgót sem kímélte, hiába remélték a gazdálkodók, hogy a kukorica után a hőséget jobban bíró növénnyel jobban járnak Fotó: Zsolt Pipó Mogyorósi

A lehullott csapadék éves mennyisége 1901 és 2025 között jelentős időbeli ingadozást mutatott; a legszárazabb és legcsapadékosabb év között két- és félszeres volt a mennyiségbeli különbség. A lineáris trend viszont csak enyhe csökkenést jelzett: az időszak elejére jellemző mintegy 627 milliméteres érték 2025-re 596 milliméterre mérséklődött. Az szályos időt erősítő trend viszont az, hogy jelnetősen nőtt a hőséggel érintett napok száma.

Ennek megfelelően az aszályok előfordulása és intenzitása növekszik, ami elsősorban az Alföldön jelent komoly kihívást. A változó éghajlat hatásai egyre markánsabban jelennek meg a mezőgazdaságban és a társadalomban. Az aszály a legnagyobb károkat okozó természeti veszélyforrás, miközben a jégeső, a tavaszi fagy, a felhőszakadás és a viharkárok jelentősége is nő. A hőhullámok nemcsak a természeti környezetet, hanem az emberi egészséget is érintik: a hőségriasztásos napok számának emelkedése esetén a többlethalálozás is növekvő tendenciát mutathat. Az enyhébb telek és a hosszabb vegetációs időszak kedveznek a kullancsok elterjedésének, ami a Lyme-kór kockázatát is növeli.

A klímaváltozásra adott válaszok terén ugyanakkor kedvező folyamatok is megfigyelhetők. Hosszabb távon csökkent az üvegházhatású gázok kibocsátása, javult a gazdaság energiaintenzitása, miközben a megújuló energiaforrások részaránya közel háromszorosára emelkedett. Az erdőterület tovább bővült, bár az erdők klímavédelmi és ökológiai szerepét nemcsak kiterjedésük, hanem természetességi állapotuk is meghatározza. Az öntözhető területek nagysága nőtt, azonban a ténylegesen öntözött terület továbbra is nagymértékben függ az időjárási viszonyoktól.