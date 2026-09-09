Soha nem látott válság sújtja a magyar mezőgazdaságot – segélykiáltás érkezett a legnagyobb gazdaszervezetektől

Soha nem látott válság alakult ki a magyar mezőgazdaságban a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) szerint. A szervezet úgy látja, hogy az aszály, a kedvezőtlen piaci környezet és az állatbetegségek egyszerre szorítják a gazdaságokat, amelyek jelentős része mára felélte pénzügyi tartalékait.

Koncz Máté a MOSZ elnöke és Paragi Márton a szervezet főtitkára sajtótájékoztatón beszélt az aszály okozta károkról és mutatta be a szervezet javaslatait Fotó: Havran Zoltán

A legsúlyosabb helyzetben a szántóföldi növénytermesztők vannak. A MOSZ adatai szerint a talaj felső egyméteres rétegében országosan elérte a 150 millimétert a vízhiány, a Dél-Alföldön pedig már a 200 millimétert is meghaladta. A szövetség számításai alapján az idei búzatermés a tíz évvel korábbi átlaghoz képest 20 százalékkal, a kukoricatermés pedig 80 százalékkal esett vissza.

A termelők helyzetét tovább nehezíti, hogy miközben a ráfordítások ára tartósan magas, a terményárak több esetben a hat-hét évvel korábbi szint közelében járnak. A korábbi kedvező években felhalmozott tartalékok jelentős részét 2022 óta felemésztették az egymást követő időjárási és piaci válságok.

Az aszály aratott több mint 1,4 millió hektáron

Bóna Szabolcs agrárminiszter szerint augusztus végéig több mint 1,4 millió hektárra jelentettek be aszálykárt Magyarországon, ami már meghaladja a 2022-es történelmi szárazság idején rögzített területet. Sok gazdaságban 80 százaléknál is nagyobb a terméskiesés, egyes termelők pedig a teljes termésüket elvesztették.

A tárcavezető ugyanakkor világossá tette, hogy a hagyományos, utólagos kártalanításra épülő válságkezelés hosszabb távon nem tartható fenn.

Nincs az a mennyiségű uniós és nemzeti forrás, amivel a gazdák kártalanítását évről évre fedezni lehetne

– közölte korábban Bóna Szabolcs.

A miniszter szerint ezért át kell alakítani a termelési szerkezetet, és az időjárási kockázatokhoz jobban alkalmazkodó növényeket, technológiákat, valamint gazdálkodási rendszereket kell elterjeszteni. Ehhez azonban hosszú idő és jelentős beruházási forrás szükséges. Bóna Szabolcs ezért több uniós pénzt követel a 2027 utáni Közös Agrárpolitikában, mert álláspontja szerint az Európai Bizottság által javasolt keret nem elegendő a szükséges agráralkalmazkodás finanszírozásához.