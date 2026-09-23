Keletre tolódik Európa csirkepiaca: Magyarország nagyot ugrott, Ukrajna is növeli a nyomást, de a lengyelek verhetetlenek

Látványosan átrendeződik az európai baromfipiac. Miközben több hagyományos nyugat-európai termelőországban csökkent a kibocsátás, az unió keleti felén két számjegyű növekedési ütemek jelentek meg. A Geflügelnews Eurostat-adatokra épülő összesítése szerint az EU csirketermelése 2026 első fél évében 5,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, Magyarország pedig 19,2 százalékos növekedésével az élen állt. Romániában 16, Lengyelországban 12,1, Litvániában 11,1, Szlovákiában 9 százalékos volt a baromfitermelés bővülés.

Az EU továbbra is nettó baromfihús-exportőr, ugyanakkor a világpiaci verseny erősödik Fotó: Fehér Gábor

Az ellenkező irányba mozdult ugyanakkor Németország, ahol 4,1 százalékkal csökkent a termelés. Franciaországban 0,6, Hollandiában 0,3, Svédországban pedig 6,5 százalékos visszaesést mértek. Spanyolország 7,1, Olaszország 4,1 százalékos növekedéssel lóg ki a nyugat-európai mezőnyből. A német szakportál szerint az adatok arra utalnak, hogy az uniós csirketermelés növekedési súlypontja egyre inkább Kelet-Európába kerül.

A nagy növekedési számokat azonban részben a tavalyi alacsonyabb bázis magyarázza. Magyarországot, Lengyelországot és Romániát 2025-ben a madárinfluenza, illetve egyes országokban a Newcastle-betegség is sújtotta, így az idei felfutás egy része a korábban kiesett termelés visszaépülését jelenti. A hazai baromfitartókra pedig újabb veszély is leskeledik, miután idén évzetek után először ütött fel a fejét a baromfipestis.

Baromfi: Magyarországon egyszerre nő a termelés és zuhan az import

A magyar adatok még így is rendkívül erős képet mutatnak. Az Agrárközgazdasági Intézet friss baromfipiaci jelentése szerint 2026 első hét hónapjában 489 ezer tonna élősúlyú baromfit vágtak le Magyarországon, 18,2 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Ebből a vágócsirke 371 ezer tonnát tett ki, ami 13,1 százalékos növekedés, a vágópulyka mennyisége pedig 11,9 százalékkal, 47 ezer tonnára emelkedett.

Még látványosabb a változás a hazai külkereskedelemben január és július között :

a baromfihúsexport 29,5 százalékkal, 158 ezer tonnára nőtt,

a csirkehús kivitele 23 százalékkal 114 ezer tonnára,

a pulykahúsé 22 százalékkal 16 ezer tonnára emelkedett.

A két legfontosabb célpiac Lengyelország és Románia volt. Eközben az import 23 százalékkal, 24 ezer tonnára esett, ezen belül a csirkehús behozatala 24 százalékkal csökkent. Vagyis miközben a hazai termelés gyorsan bővül, Magyarország külpiaci pozíciója is erősödik, és egyre kevésbé szorul behozott csirkehúsra.