Keletre tolódik Európa csirkepiaca: Magyarország nagyot ugrott, Ukrajna is növeli a nyomást, de a lengyelek verhetetlenek
Látványosan átrendeződik az európai baromfipiac. Miközben több hagyományos nyugat-európai termelőországban csökkent a kibocsátás, az unió keleti felén két számjegyű növekedési ütemek jelentek meg. A Geflügelnews Eurostat-adatokra épülő összesítése szerint az EU csirketermelése 2026 első fél évében 5,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, Magyarország pedig 19,2 százalékos növekedésével az élen állt. Romániában 16, Lengyelországban 12,1, Litvániában 11,1, Szlovákiában 9 százalékos volt a baromfitermelés bővülés.
Az ellenkező irányba mozdult ugyanakkor Németország, ahol 4,1 százalékkal csökkent a termelés. Franciaországban 0,6, Hollandiában 0,3, Svédországban pedig 6,5 százalékos visszaesést mértek. Spanyolország 7,1, Olaszország 4,1 százalékos növekedéssel lóg ki a nyugat-európai mezőnyből. A német szakportál szerint az adatok arra utalnak, hogy az uniós csirketermelés növekedési súlypontja egyre inkább Kelet-Európába kerül.
A nagy növekedési számokat azonban részben a tavalyi alacsonyabb bázis magyarázza. Magyarországot, Lengyelországot és Romániát 2025-ben a madárinfluenza, illetve egyes országokban a Newcastle-betegség is sújtotta, így az idei felfutás egy része a korábban kiesett termelés visszaépülését jelenti. A hazai baromfitartókra pedig újabb veszély is leskeledik, miután idén évzetek után először ütött fel a fejét a baromfipestis.
Baromfi: Magyarországon egyszerre nő a termelés és zuhan az import
A magyar adatok még így is rendkívül erős képet mutatnak. Az Agrárközgazdasági Intézet friss baromfipiaci jelentése szerint 2026 első hét hónapjában 489 ezer tonna élősúlyú baromfit vágtak le Magyarországon, 18,2 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Ebből a vágócsirke 371 ezer tonnát tett ki, ami 13,1 százalékos növekedés, a vágópulyka mennyisége pedig 11,9 százalékkal, 47 ezer tonnára emelkedett.
Még látványosabb a változás a hazai külkereskedelemben január és július között :
- a baromfihúsexport 29,5 százalékkal, 158 ezer tonnára nőtt,
- a csirkehús kivitele 23 százalékkal 114 ezer tonnára,
- a pulykahúsé 22 százalékkal 16 ezer tonnára emelkedett.
A két legfontosabb célpiac Lengyelország és Románia volt. Eközben az import 23 százalékkal, 24 ezer tonnára esett, ezen belül a csirkehús behozatala 24 százalékkal csökkent. Vagyis miközben a hazai termelés gyorsan bővül, Magyarország külpiaci pozíciója is erősödik, és egyre kevésbé szorul behozott csirkehúsra.
Több a csirke, de kevesebbet fizetnek érte
A növekvő kínálatnak azonban már látható az árhatása. Az AKI PÁIR szerint a vágócsirke élősúlyos termelői ára az év első 37 hetében átlagosan 5,8 százalékkal 418,8 forint kilogrammonkénti szintre csökkent. A pulyka ezzel szemben egészen más pályán mozog: annak termelői ára 10,7 százalékkal 707,2 forint/kilogrammra emelkedett.
A csirkehús feldolgozói árszintje is ereszkedik. A csirkemellfilé átlagos értékesítési ára 5,6 százalékkal, a csontos csirkemellé 6,6 százalékkal, a csirkecombé pedig 8,5 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakától.
A költségoldalon ugyanakkor némi segítséget kapnak a termelők. Augusztusban az indító brojlertáp tonnánkénti ára 143,2 ezer forint volt, 8,6 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál; a nevelőtáp 7,6, a befejezőtáp pedig 6,4 százalékkal volt olcsóbb.
Az uniós piacon szintén egyre erősebb a kínálat. Az EU baromfihúsexportja január és május között 2 százalékkal, 868 ezer tonnára nőtt, de ennél lényegesen gyorsabban, 6 százalékkal emelkedett az import, amely megközelítette a 450 ezer tonnát. A behozatal túlnyomó része Brazíliából, Ukrajnából, Thaiföldről és az Egyesült Királyságból érkezett.
Ukrajna külön tészta
Az egyik legfontosabb bizonytalansági tényező éppen Ukrajna. A Geflügelnews szeptember közepi beszámolója szerint az exportútvonalak és a logisztikai infrastruktúra zavarai miatt időszakosan jelentős mennyiségű tojás és baromfihús marad az ukrán belső piacon, ami túlkínálatot és áresést okoz. Orosz támadások elosztóközpontokat is értek, ezért egyes kereskedelmi láncok kénytelenek közvetlenül a termelőktől az üzletekbe szállítani. A drágább logisztika így egyszerre emeli a költségeket és nehezíti a feleslegek külpiaci levezetését.
Ez azonban nem jelent általános ukrán exportleállást. Az Ukrán Baromfitenyésztők Szövetségének friss adatai szerint január és augusztus között Ukrajna 330,2 ezer tonna baromfihúst exportált, 12,5 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Ebből 118,9 ezer tonna, vagyis az összes kivitel 36 százaléka az Európai Unióba került. Az exportból származó bevétel ugyanakkor 2,6 százalékkal csökkent, ami önmagában is arra utal, hogy a növekvő mennyiséghez komoly árnyomás társul.
Az ukrán helyzet ezért kettős nyomást jelenthet az uniós piac számára.
Amennyiben a logisztikai problémák enyhülnek, az ukrán belső piacon felhalmozódó többlet újra nagyobb mennyiségben kereshet külpiacot. Márpedig az unió saját termelése is gyorsan nő, ráadásul éppen
- Magyarország,
- Lengyelország
- és Románia
bővíti a leggyorsabban a kapacitását.
Az AKI által bemutatott hosszabb távú adatok szerint az EU továbbra is nettó baromfihús-exportőr, ugyanakkor a világpiaci verseny erősödik: az USDA 2026-ra az unió csirkehústermelését 11,97 millió tonnára teszi, miközben az EU csirkehúsimportja az előrejelzés szerint 8,4 százalékkal nőhet.
A magyar ágazat számára ezért egyszerre kedvező és veszélyes a helyzet: a termelés és az export látványosan nő, a takarmány olcsóbb volt, de az energiaárak miatt drágulhat, ráadásul a hazai és a régiós kínálat gyors bővülése már lefelé nyomja a csirkeárakat. Ha ehhez az ukrán export további erősödése is társul, 2026 hátralévő részében már nem a termék hiánya, hanem az egyre élesebb árverseny lehet az európai és így a hazai baromfipiacra leselkedő legnagyobb veszély. A Világgazdaság korábbi piaci elemzésében is arra hívta fel a figyelmet, hogy a húscsirke-ágazat még képes kitermelni a növekvő költségeket, érdemi nyereségről azonban már nem beszélhetünk. Az energia drágulása, a baromfipestis megjelenése, a nyírbátori feldolgozó kiesése és az importverseny egyszerre veszélyeztetheti a kedvező piaci helyzetet.