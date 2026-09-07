Már a Financial Times is azon derül, miként lövi magát lábon az Európai Unió az ukránok támogatásával

Az ukrán MHP vállalat egyszerre vált Kijev gazdasági ellenálló képességének jelképévé és az Európai Unió előtt álló agrárpolitikai dilemma megtestesítőjévé. Jurij Koszjuk vállalatcsoportja évente több mint félmilliárd baromfit termel, miközben a háború alatt is folytatta európai terjeszkedését. Szlovéniában, Spanyolországban és Görögországban is vásárolt vállalkozásokat, így már nem egyszerűen az uniós piacra exportáló ukrán társaság, hanem egyre inkább páneurópai élelmiszeripari szereplő.

Jurij Kosziuk ukrán üzletember 85 méter hosszú "Valerie" luxusjachtja az Égei-tengeren, A milliárdos baromfitermeléssel is foglalkozó agrárcége több százmillió euró uniós forráshoz jutott Fotó: Anadolu via AFP

A Financial Times által bemutatott vállalat ukrán sikertörténetnek tekinthető: a háború, a munkaerőhiány és az infrastruktúrát ért támadások ellenére megőrizte termelését, több tízezer embernek ad munkát, és képes volt visszatérni a nemzetközi tőkepiacra. Az MHP 2025-ben 3,77 milliárd dolláros árbevételt és 187 millió dolláros nettó nyereséget ért el, exportbevétele pedig meghaladta a kétmilliárd dollárt. Ugyanez a méret és pénzügyi erő azonban egyre komolyabb aggodalmat kelt az uniós termelők körében, már csak azért is, mert az ekkor profit ellenére is kapott több százmillió euró uniós forrást.

Baromfi: nem ugyanazok a szabályok vonatkoznak mindenkire

Az uniós importengedélyek garantálják, hogy a behozott baromfihús megfeleljen az EU állategészségügyi, élelmiszer-biztonsági és forgalmazási követelményeinek. Ez azonban nem jelenti automatikusan azt, hogy az állatokat ugyanazon termelési és állatjóléti szabályok szerint tartották, mint az Európai Unióban.

Az uniós termelőket szigorú előírások kötik többek között

az állatok elhelyezésére,

a telepsűrűségre,

az állatgyógyászati készítmények használatára,

a trágyakezelésre,

a környezetvédelemre

és a nyomonkövethetőségre.

Brüsszel emellett tovább akarja szigorítani az állatjóléti rendszert, és fokozatosan visszaszorítaná a ketreces tartást. Az Európai Bizottság összesítése szerint a jelenlegi uniós szabályok már 360 millió tojótyúk és 12 millió koca tartási körülményeit befolyásolják.

Ukrajnában ezzel szemben továbbra sem teljes az uniós állatjóléti joganyag átvétele és gyakorlati alkalmazása. Az Eurogroup for Animals szerint például még mindig engedélyezett új, hagyományos battériás ketreceket alkalmazó tojótelepek építése, miközben az ilyen ketreceket az EU-ban 2012-ben betiltották. A szervezet adatai szerint 2024-ben az uniós tojás- és tojástermékimport közel fele Ukrajnából érkezett, az ország pedig a baromfihús három legnagyobb unión kívüli beszállítója közé került. Mindez úgy, hogy súlyos botrányok is kisérték az ukrán termékek importját.