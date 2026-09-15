Plusz nullán egyensúlyoz a baromfiágazat – a járvány és az import megtörheti a lendületet

A sertés- és tejágazatot sújtó válság egyelőre nem gyűrűzött be teljes erővel a magyar baromfiszektorba, de a termelők mozgástere egyre szűkebb. Európa legnagyobb szereplője, Lengyelország ugyanakkor „rákapcsolt”, s ennek következtében egy túltermelési válság van kialakulóban. Csorbai Attila, a Baromfi Termék Tanács elnök-igazgatója a Világgazdaságnak úgy fogalmazott: a legnagyobb termékpályán, a brojlercsirke-termelésben az elmúlt időszak eredménye nagyjából „plusz nulla” volt. Mint mondta, e tekintetben a közeljövőben nem várható érdemi javulás. A költségek emelkedését ugyanis csak szerény mértékben követte a termelői ár. Az ágazat integráltabb szerkezete és hatékonyabb takarmányhasznosítása miatt a baromfitartók jobb helyzetben vannak, mint a sertéstartók, de a termelés már itt sem nevezhető „aranybányának”. A termékpálya számára jelenleg az a siker, ha még szolíd eredménnyel tud dolgozni.

Egyésze njól vészelte át az idei első félévet a baromfiágazat, a jövő azonban renkívül bizonytalan: az immport és az állatbetegségek jelentenek jelentős kockázatot Fotó: Fehér Gábor

Az értékesítési árakat több dolog fékezi. Az erős forint, az import baromfitermékek, valamint a sertéspiaci túlkínálat miatt az önköltség alá süllyedő árak a boltok polcain közvetlen versenyt támasztanak a hazai baromfihúsnak, így a feldolgozók a növekvő kiadásaikat nem tudják automatikusan továbbhárítani.

Baromfiágazat: látványos növekedés, gyenge összehasonlítási alappal

A mennyiségi adatok első pillantásra kifejezetten kedvezők. A Baromfi Termék Tanács adatbázisa szerint 2026 első felében 131,9 millió baromfit vásároltak fel Magyarországon, 19,6 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Az élősúly 19,3 százalékkal, 410,6 ezer tonnára emelkedett.

A teljes mennyiség több mint háromnegyedét adó csirke felvásárlása

darabszámban 15,5,

tömegben 13,9 százalékkal nőtt.

Pulykából 2,8 millió darab került a feldolgozókhoz, az előállított élőtömeg 11,6 százalékkal, 40 ezer tonnára emelkedett.

A víziszárnyasoknál ennél is látványosabb számok születtek: a pecsenyekacsa felvásárlása 64,6, a mulard kacsáé több mint 300 százalékkal ugrott meg. Ez azonban döntően bázishatás, mivel 2025 első felében a madárinfluenza és a telepítési korlátozások rendkívül alacsony szintre szorították a kibocsátást. A Világgazdaság által ismertetett AKI-adatok ugyancsak csaknem ötödével növekvő vágásszámot mutattak, miközben a csökkenő értékesítési árak és a növekvő költségek már a jövedelmezőség romlását jelezték.