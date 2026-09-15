Keserű kijózanodás a magyar borpiacon: egyre kevesebb megy külföldre – közel ötmilliárd forint tűnt el az exportbevételből

Mintegy 4,7 milliárd forinttal kevesebb bevételt hozott Magyarországnak a borexport 2026 első hét hónapjában, mint egy évvel korábban. A külföldre szállított bor mennyisége csaknem 16 százalékkal, 698,9 ezer hektoliterre esett, miközben a kivitel értéke 18 százalékkal, 21,5 milliárd forintra csökkent – derül ki az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) borpiaci jelentéséből, amely a külkereskedelem alakulását a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján mutatja be. Az összesítés a gyöngyöző borokat és a pezsgőket nem tartalmazza.

Magyarország mennyiségben mintegy hússzor annyi bort exportált, mint amennyit importált. Fotó: Tumbász Hédi

A visszaesés elsősorban a magyar kivitel kétharmadát adó lédig borokat érintette. Ezekből január és július között 467,8 ezer hektoliter került külföldre, közel ötödével kevesebb, mint 2025 azonos időszakában. Az exportérték ennél is nagyobbat, mintegy negyedével zuhant, 8,33 milliárd forintra.

A palackos borok kivitele mennyiségben jobban tartotta magát: a kiszállítás 6 százalékkal, 231,1 ezer hektoliterre mérséklődött. Az ebből származó bevétel azonban csaknem 13 százalékkal, 13,2 milliárd forintra csökkent. Vagyis mindkét kiszerelésnél a bevétel gyorsabban apadt, mint az eladott mennyiség, ami az átlagos exportérték mérséklődését is jelzi.

Milyen bor megy leginkább külföldön?

A nemzetközi piacokon továbbra is a magyar fehérborok dominálnak, amelyek a kivitt mennyiség csaknem 79 százalékát adták. A palackos vörös- és rozéborok exportvolumene ugyanakkor szinte változatlan maradt, miközben a palackos fehéreké több mint tizedével visszaesett.

A belföldi piacon sem ad egyértelműen kedvező képet az áremelkedés. Az AKI Piaci Árinformációs Rendszerében megfigyelt, Magyarországon termelt és itthon értékesített földrajzi jelzés nélküli, valamint oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott

borok átlagára január–augusztusban 12,6 százalékkal, hektoliterenként 42,2 ezer forintra nőtt. Az értékesített mennyiség azonban 19 százalékkal, 200,9 ezer hektoliterre csökkent.

Különösen látványosan vált szét a fehérborok árának és forgalmának alakulása. Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott fehérek feldolgozói értékesítési átlagára 22,3 százalékkal, hektoliterenként 42 948 forintra emelkedett, miközben az eladott mennyiség csaknem 30 százalékkal, 102,4 ezer hektoliterre esett.