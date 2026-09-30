Brazil baromfi: megvan az uniós zöld lámpa, de a sorompó még áll, csak egy döntés és áradhat az import
Jelentős fordulat történt a brazil baromfihús és méz európai uniós importjának ügyében. Az Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságának, a DG SANTE-nak a szeptember 28-án közzétett végleges auditjelentése kedvezően értékelte a dél-amerikai ország ellenőrzési rendszerét. A brazil agrárminisztérium szerint, így már nincs valós technikai akadálya az uniós import újraindulásának.
A brazil mezőgazdasági minisztérium közlése szerint az uniós auditorok arra jutottak, hogy
- a brazil jogszabályi háttér,
- az ellenőrzési eljárások,
- az ellenőrök képzése
- és a hatósági kontrollok
megfelelő garanciát nyújtanak az európai uniós előírások betartására. Ez érdemi változás a szeptember eleji helyzethez képest, miután a baromfihús és a méz esetében gyakorlatilag megszűnt az a technikai kifogás, amely miatt Brazília szeptember 3-tól kiesett az engedélyezett beszállítói körből.
Mégsem indulhatnak el azonnal a brazil szállítmányok
A kedvező audit ugyanis önmagában még nem jelent exportengedélyt. Brazíliát hivatalosan is vissza kell helyezni azoknak a harmadik országoknak a jegyzékére, amelyek esetében az Európai Unió elfogadja az állatgyógyászati szerek – ezen belül különösen az antimikrobiális készítmények – használatára vonatkozó garanciákat.
A jelenlegi szabályozás szerint csak az engedélyezett harmadik országokból érkezhetnek az érintett állati eredetű termékek az EU területére. Az uniós országlistákat a 2021/405-ös végrehajtási rendelet szabályozza. A brazil agrárminisztérium szerint ezért most már elsősorban adminisztratív és szabályozási eljárás van hátra, nem pedig újabb alapvető szakmai megfelelési vizsgálat.
Brazília azt kérte, hogy az ügyet vegyék fel az Európai Bizottság növényekkel, állatokkal, élelmiszerekkel és takarmányokkal foglalkozó állandó bizottsága, a SCoPAFF következő ülésének napirendjére. A brazil kormány tájékoztatása szerint a bizottság október 20–21-én tárgyalhatja a kérdést. Ez lehet a következő döntő állomás a brazil baromfi és méz uniós visszatérése előtt.
Pontosan ezt várta az uniós piac
A mostani végleges jelentés azért különösen fontos, mert az uniós auditorok már szeptember elején kedvező előzetes értékelést adtak. A Világgazdaság szeptember 4-én számolt be róla, hogy az augusztus 24. és szeptember 4. között lezajlott helyszíni ellenőrzés zárómegbeszélésén az európai szakértők megfelelőnek találták a brazil baromfi- és mézágazat kontrollrendszerét. Akkor azonban még hiányzott a DG SANTE hivatalos végleges jelentése, ezért a brazil termékek visszatérését nem lehetett biztosra venni.
Ez a bizonytalanság most nagyrészt megszűnt. Az audit elsősorban azt ellenőrizte, hogy Brazília képes-e garantálni: az EU-ba szánt baromfi és méhészeti termékek előállítása során betartják az antimikrobiális szerek használatára vonatkozó európai követelményeket.
Az uniós szabályok tiltják többek között az antibiotikumok növekedésserkentési vagy hozamnövelési célú alkalmazását. A DG SANTE azt is vizsgálta, megfelelően elkülöníthető-e az EU-ba szánt termelési lánc, működik-e a nyomonkövetés és ténylegesen ellenőrzi-e mindezt a brazil hatóság. Az auditorok a baromfitelepek és méhészetek mellett takarmány-előállítókat, vágóhidakat és hatósági szerveket is ellenőriztek.
Brazília az EU egyik legfontosabb csirkeszállítója
A döntés súlya messze túlmutat egy egyszerű állategészségügyi eljáráson. Brazília az Európai Unió egyik legnagyobb külső baromfihús-beszállítója. Az Európai Bizottság adatai szerint 2025-ben mintegy 265 ezer tonna brazil baromfihús érkezett az EU-ba.
2026 elején pedig még tovább erősödött Brazília pozíciója: januárban és februárban összesen 74 331 tonna baromfihús érkezett onnan, 26,9 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Brazília ezzel az EU teljes harmadik országból származó baromfiimportjának 43,2 százalékát adta ebben az időszakban. A brazil import visszatérése tehát érdemben növelheti ismét a kínálati nyomást az európai baromfipiacon.
Ez Magyarország szempontjából sem közömbös. A Világgazdaság korábbi elemzése szerint már most is gyorsabban növekszik az EU baromfihús-importja, mint a kivitele. Január és május között a behozatal 6 százalékkal emelkedett, és megközelítette a 450 ezer tonnát. Közben Magyarországon a növekvő kínálat mellett csökkent a vágócsirke termelői ára és több fontos csirkehústermék feldolgozói ára is.
Ebbe a piaci környezetbe térhet vissza a világ egyik legversenyképesebb baromfiipara.
A Mercosur-megállapodás miatt még nagyobb a tét
A brazil exportengedély ügye ráadásul közvetlenül összekapcsolódik az EU–Mercosur kereskedelmi megállapodással. A megállapodás a dél-amerikai országok számára jelentős kedvezményes baromfihús-kvótát biztosít. A Mercosur-országokból érkező 180 ezer tonna baromfihús fokozatosan vámmentessé válhat, a méz esetében pedig az éves kedvezményes mennyiség több lépcsőben 45 ezer tonnára emelkedik.
Csakhogy a vámkedvezmény önmagában nem jelent automatikus piacra jutást: valamennyi importált terméknek teljesítenie kell az EU állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági előírásait.
Éppen ezt mutatta meg a szeptemberi brazil ügy. Az EU–Mercosur-megállapodás már megnyitotta a kedvezményes kereskedelmi lehetőséget, Brüsszel mégis kizárta Brazíliát az érintett állati termékek szállítására jogosult országok közül, amikor nem látta kellően bizonyítottnak az antimikrobiális szabályok betartását. A Világgazdaság szeptember elején részletesen bemutatta az import leállításának hátterét. Most azonban ugyanez a mechanizmus a másik irányba fordulhat.
Novemberben már ismét jöhet a brazil csirke?
Amennyiben a SCoPAFF támogatja Brazília visszahelyezését, és az Európai Bizottság ezt követően elfogadja és kihirdeti a szükséges jogszabály-módosítást, megnyílhat az út a szállítások újraindítása előtt. A pontos időpont azonban továbbra sem tekinthető eldöntöttnek.
Az október 20–21-i ülés ezért válhat kulcsfontosságúvá: ott derülhet ki, milyen gyorsan tudja az Európai Unió átültetni a kedvező technikai értékelést a tényleges importengedélyezésbe. A szeptember elején még csak brazil várakozásként emlegetett novemberi visszatérés így már lényegesen reálisabb forgatókönyv, de ehhez előbb végig kell futnia az uniós jogi eljárásnak.