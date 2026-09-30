Brazil baromfi: megvan az uniós zöld lámpa, de a sorompó még áll, csak egy döntés és áradhat az import

Jelentős fordulat történt a brazil baromfihús és méz európai uniós importjának ügyében. Az Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságának, a DG SANTE-nak a szeptember 28-án közzétett végleges auditjelentése kedvezően értékelte a dél-amerikai ország ellenőrzési rendszerét. A brazil agrárminisztérium szerint, így már nincs valós technikai akadálya az uniós import újraindulásának.

Exportra szánt csirkéket nevelnek egy Cascavelben, Paranában található farmon. A brazil csirke hamarosan újra importengedélyt kaphat az Európai Uniótól. Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A brazil mezőgazdasági minisztérium közlése szerint az uniós auditorok arra jutottak, hogy

a brazil jogszabályi háttér,

az ellenőrzési eljárások,

az ellenőrök képzése

és a hatósági kontrollok

megfelelő garanciát nyújtanak az európai uniós előírások betartására. Ez érdemi változás a szeptember eleji helyzethez képest, miután a baromfihús és a méz esetében gyakorlatilag megszűnt az a technikai kifogás, amely miatt Brazília szeptember 3-tól kiesett az engedélyezett beszállítói körből.

Mégsem indulhatnak el azonnal a brazil szállítmányok

A kedvező audit ugyanis önmagában még nem jelent exportengedélyt. Brazíliát hivatalosan is vissza kell helyezni azoknak a harmadik országoknak a jegyzékére, amelyek esetében az Európai Unió elfogadja az állatgyógyászati szerek – ezen belül különösen az antimikrobiális készítmények – használatára vonatkozó garanciákat.

A jelenlegi szabályozás szerint csak az engedélyezett harmadik országokból érkezhetnek az érintett állati eredetű termékek az EU területére. Az uniós országlistákat a 2021/405-ös végrehajtási rendelet szabályozza. A brazil agrárminisztérium szerint ezért most már elsősorban adminisztratív és szabályozási eljárás van hátra, nem pedig újabb alapvető szakmai megfelelési vizsgálat.

Brazília azt kérte, hogy az ügyet vegyék fel az Európai Bizottság növényekkel, állatokkal, élelmiszerekkel és takarmányokkal foglalkozó állandó bizottsága, a SCoPAFF következő ülésének napirendjére. A brazil kormány tájékoztatása szerint a bizottság október 20–21-én tárgyalhatja a kérdést. Ez lehet a következő döntő állomás a brazil baromfi és méz uniós visszatérése előtt.