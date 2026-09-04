Mercosur-megállapodás: eddig lehetett nyugodtan aludni, bekövetkezett a fordulat, örülhet Ursula von der Leyen – mégis elindulhat Európába a dél-amerikai baromfihús és a méz
Akár már novemberben újraindulhat a brazil baromfihús és méz exportja az Európai Unióba. Az uniós auditorok ugyanis előzetesen kedvezően értékelték a két termékpálya brazil ellenőrzési rendszerét – írta szeptember 4-én brazil kormányzati forrásokra hivatkozva az UOL brazil lap. Az ügy előzméye, hogy az Európai Uniós és a Mercosur-országok – Brazília, Argentína, Paraguay és Uruguay – közötti ideiglenes kereskedelmi megállapodását 2026. május 1-jétől alkalmazzák. Az Európai Unió viszont alíg két héttel később úgy döntött, szeptember 3-tól kizárja Brazíliát azon harmadik országok jegyzékéből, amelyek bizonyos állatokat és állati eredetű termékeket szállíthatnak az uniós piacra.
A kedvező értékelés az augusztus 24. és szeptember 4. között elvégzett helyszíni ellenőrzés zárómegbeszélésén hangzott el. Fontos ugyanakkor, hogy ez egyelőre nem az Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságának, a DG SANTE-nak a hivatalos jelentése. Az UOL értesülése brazil hivatalos forrásoktól származik, ezért az import novemberi újraindítása jelenleg lehetőség, nem pedig végleges uniós döntés.
Még szeptember során jöhet a végleges brazil-jelentés
A következő fontos állomás az ellenőrzés végleges jelentésének elkészítése lesz, amelyet a brazil várakozások szerint még szeptemberben lezárhatnak. Ha a dokumentum megerősíti a zárómegbeszélésen ismertetett kedvező megállapításokat, az Európai Bizottság megkezdheti Brazília, illetve az érintett termékek visszahelyezését az uniós importra jogosult országok és áruk jegyzékére.
Ez magyarázza, hogy a tényleges szállítások legkorábbi újraindítását novemberre teszik. A jelentés elfogadása után ugyanis még le kell folytatni a szükséges uniós eljárást, módosítani kell a vonatkozó jogszabályokat, továbbá ismét engedélyezni kell az exportáló brazil létesítményeket és a hozzájuk tartozó bizonyítványokat.
Az ellenőrzés középpontjában az állt, hogy a brazil hatósági rendszer képes-e garantálni az állatgyógyászati antimikrobiális szerekre vonatkozó uniós szabályok betartását. Az EU egyebek mellett tiltja a növekedésserkentési vagy hozamnövelési célú antibiotikum-használatot, valamint korlátozza az emberi gyógyászat számára fenntartott készítmények alkalmazását.
Szeptember 3-án lépett életbe a korlátozás
A fordulat mindössze egy nappal azután következett be, hogy életbe lépett az uniós korlátozás. Amint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, szeptember 3-tól több brazil állati eredetű termék – köztük a marha- és baromfihús, a halászati termékek, a tojás és a méz – sem léphet be az uniós piacra.
A döntés oka nem egy újonnan feltárt élelmiszer-biztonsági esemény volt.
Az Európai Bizottság szerint Brazília nem nyújtott elegendő garanciát arra, hogy az exportra szánt állatok és termékek előállítása megfelel az uniós antimikrobiális követelményeknek.
Brazília ezt vitatta. A dél-amerikai ország kormánya azt állította, hogy végrehajtotta a szükséges intézkedéseket, valamint átadta Brüsszelnek a hatósági ellenőrzésről, a nyomonkövethetőségről és az állami garanciákról szóló dokumentációt. A brazil külügyi és agrártárca közös állásfoglalása szerint az ország különösen a baromfi, a hal, a marhahús, a tojás és a méz esetében szolgáltatott részletes adatokat.
A brazil kormány korábban még megtorló lépéseket is kilátásba helyezett. A Folha de S.Paulo beszámolója szerint Brasília akár a brazil viszonossági törvény eszközeihez is nyúlhatott volna, ha a technikai egyeztetések nem vezetnek eredményre. A korlátozásokkal érintett brazil kivitel értékét évi csaknem 2 milliárd dollárra becsülték.
A marhahús ügye jóval nehezebb
A baromfi és a méz kedvező előzetes értékelése nem jelenti azt, hogy valamennyi brazil állati termék gyorsan visszatérhet az uniós piacra. A marhahús esetében a folyamat várhatóan hosszabb lesz, mert az EU által elvárt egyedi állat-nyomonkövetés továbbra is komoly akadályt jelent.
Brazíliában az állatok mozgását széles körben csoportosan követő rendszer működik, ez azonban nem minden esetben teszi lehetővé az egyes szarvasmarhák teljes élettörténetének visszakeresését. A halászati termékek és a tojás esetében ugyancsak további vizsgálatokra, dokumentációra vagy külön uniós eljárásra lehet szükség.
A baromfihús visszatérése ugyanakkor komoly piaci jelentőségű lenne. Az UOL adatai szerint Brazília 2025-ben 763 millió dollár értékben szállított baromfihúst az Európai Unióba, amivel a közösség legnagyobb külső beszállítója volt.
Az ügy politikai szempontból is kényes, mert a korlátozott termékek közül több vámkedvezményeket vagy külön kvótákat kapott az EU–Mercosur-megállapodásban. A brazil kormány szerint a piac lezárása részben kiüresítheti a kereskedelmi megállapodásban kialkudott engedményeket. Az uniós álláspont szerint azonban a vámkedvezmény nem írhatja felül az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi belépési feltételeket.
A következő hetekben ezért nem az előzetes brazil értékelés, hanem a DG SANTE hivatalos jelentése lesz a döntő. Ha az is kedvező marad, a baromfihús és a méz lehet az első két termékkör, amelynél az Európai Bizottság enyhítheti a szeptemberben életbe lépett korlátozást.