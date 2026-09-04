Mercosur-megállapodás: eddig lehetett nyugodtan aludni, bekövetkezett a fordulat, örülhet Ursula von der Leyen – mégis elindulhat Európába a dél-amerikai baromfihús és a méz

Akár már novemberben újraindulhat a brazil baromfihús és méz exportja az Európai Unióba. Az uniós auditorok ugyanis előzetesen kedvezően értékelték a két termékpálya brazil ellenőrzési rendszerét – írta szeptember 4-én brazil kormányzati forrásokra hivatkozva az UOL brazil lap. Az ügy előzméye, hogy az Európai Uniós és a Mercosur-országok – Brazília, Argentína, Paraguay és Uruguay – közötti ideiglenes kereskedelmi megállapodását 2026. május 1-jétől alkalmazzák. Az Európai Unió viszont alíg két héttel később úgy döntött, szeptember 3-tól kizárja Brazíliát azon harmadik országok jegyzékéből, amelyek bizonyos állatokat és állati eredetű termékeket szállíthatnak az uniós piacra.

Jelentős fennakadásokat kell leküzdeni az Ursula von der Leyen által áterőltetett Mercosur-megállapodásnak. A brazil baromfi és méz úgy tűnik novembertől importálható lesz ismét Fotó: AFP

A kedvező értékelés az augusztus 24. és szeptember 4. között elvégzett helyszíni ellenőrzés zárómegbeszélésén hangzott el. Fontos ugyanakkor, hogy ez egyelőre nem az Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságának, a DG SANTE-nak a hivatalos jelentése. Az UOL értesülése brazil hivatalos forrásoktól származik, ezért az import novemberi újraindítása jelenleg lehetőség, nem pedig végleges uniós döntés.

Még szeptember során jöhet a végleges brazil-jelentés

A következő fontos állomás az ellenőrzés végleges jelentésének elkészítése lesz, amelyet a brazil várakozások szerint még szeptemberben lezárhatnak. Ha a dokumentum megerősíti a zárómegbeszélésen ismertetett kedvező megállapításokat, az Európai Bizottság megkezdheti Brazília, illetve az érintett termékek visszahelyezését az uniós importra jogosult országok és áruk jegyzékére.

Ez magyarázza, hogy a tényleges szállítások legkorábbi újraindítását novemberre teszik. A jelentés elfogadása után ugyanis még le kell folytatni a szükséges uniós eljárást, módosítani kell a vonatkozó jogszabályokat, továbbá ismét engedélyezni kell az exportáló brazil létesítményeket és a hozzájuk tartozó bizonyítványokat.

Az ellenőrzés középpontjában az állt, hogy a brazil hatósági rendszer képes-e garantálni az állatgyógyászati antimikrobiális szerekre vonatkozó uniós szabályok betartását. Az EU egyebek mellett tiltja a növekedésserkentési vagy hozamnövelési célú antibiotikum-használatot, valamint korlátozza az emberi gyógyászat számára fenntartott készítmények alkalmazását.