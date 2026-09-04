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Európai Bizottság
marha
Brazília
mezőgazdaság
baromfi
Mercosur
méz

Mercosur-megállapodás: eddig lehetett nyugodtan aludni, bekövetkezett a fordulat, örülhet Ursula von der Leyen – mégis elindulhat Európába a dél-amerikai baromfihús és a méz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kedvezően értékelték a brazil baromfi- és mézágazat ellenőrzési rendszerét az Európai Unió auditorai a helyszíni vizsgálat zárómegbeszélésén. Abrazil termékekkel szembeni korlátozások feloldása azonban még nem tekinthető eldöntöttnek: ehhez a DG SANTE végleges jelentése és az Európai Bizottság jogi lépése is szükséges.
Dénes Zoltán
2026.09.04, 22:00

Akár már novemberben újraindulhat a brazil baromfihús és méz exportja az Európai Unióba. Az uniós auditorok ugyanis előzetesen kedvezően értékelték a két termékpálya brazil ellenőrzési rendszerét – írta szeptember 4-én brazil kormányzati forrásokra hivatkozva az UOL brazil lap. Az ügy előzméye, hogy az Európai Uniós és a Mercosur-országok – Brazília, Argentína, Paraguay és Uruguay – közötti ideiglenes kereskedelmi megállapodását 2026. május 1-jétől alkalmazzák. Az Európai Unió viszont alíg két héttel később úgy döntött, szeptember 3-tól kizárja Brazíliát azon harmadik országok jegyzékéből, amelyek bizonyos állatokat és állati eredetű termékeket szállíthatnak az uniós piacra.

Ursula von der Leyen, brazil baromfi, méz, Mercosur
Jelentős fennakadásokat kell leküzdeni az Ursula von der Leyen által áterőltetett Mercosur-megállapodásnak. A brazil baromfi és méz úgy tűnik novembertől importálható lesz ismét Fotó: AFP

A kedvező értékelés az augusztus 24. és szeptember 4. között elvégzett helyszíni ellenőrzés zárómegbeszélésén hangzott el. Fontos ugyanakkor, hogy ez egyelőre nem az Európai Bizottság Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóságának, a DG SANTE-nak a hivatalos jelentése. Az UOL értesülése brazil hivatalos forrásoktól származik, ezért az import novemberi újraindítása jelenleg lehetőség, nem pedig végleges uniós döntés.

Még szeptember során jöhet a végleges brazil-jelentés

A következő fontos állomás az ellenőrzés végleges jelentésének elkészítése lesz, amelyet a brazil várakozások szerint még szeptemberben lezárhatnak. Ha a dokumentum megerősíti a zárómegbeszélésen ismertetett kedvező megállapításokat, az Európai Bizottság megkezdheti Brazília, illetve az érintett termékek visszahelyezését az uniós importra jogosult országok és áruk jegyzékére.

Ez magyarázza, hogy a tényleges szállítások legkorábbi újraindítását novemberre teszik. A jelentés elfogadása után ugyanis még le kell folytatni a szükséges uniós eljárást, módosítani kell a vonatkozó jogszabályokat, továbbá ismét engedélyezni kell az exportáló brazil létesítményeket és a hozzájuk tartozó bizonyítványokat.

Az ellenőrzés középpontjában az állt, hogy a brazil hatósági rendszer képes-e garantálni az állatgyógyászati antimikrobiális szerekre vonatkozó uniós szabályok betartását. Az EU egyebek mellett tiltja a növekedésserkentési vagy hozamnövelési célú antibiotikum-használatot, valamint korlátozza az emberi gyógyászat számára fenntartott készítmények alkalmazását.

Szeptember 3-án lépett életbe a korlátozás

A fordulat mindössze egy nappal azután következett be, hogy életbe lépett az uniós korlátozás. Amint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, szeptember 3-tól több brazil állati eredetű termék – köztük a marha- és baromfihús, a halászati termékek, a tojás és a méz – sem léphet be az uniós piacra.

A döntés oka nem egy újonnan feltárt élelmiszer-biztonsági esemény volt. 

Az Európai Bizottság szerint Brazília nem nyújtott elegendő garanciát arra, hogy az exportra szánt állatok és termékek előállítása megfelel az uniós antimikrobiális követelményeknek.

Brazília ezt vitatta. A dél-amerikai ország kormánya azt állította, hogy végrehajtotta a szükséges intézkedéseket, valamint átadta Brüsszelnek a hatósági ellenőrzésről, a nyomonkövethetőségről és az állami garanciákról szóló dokumentációt. A brazil külügyi és agrártárca közös állásfoglalása szerint az ország különösen a baromfi, a hal, a marhahús, a tojás és a méz esetében szolgáltatott részletes adatokat.

A brazil kormány korábban még megtorló lépéseket is kilátásba helyezett. A Folha de S.Paulo beszámolója szerint Brasília akár a brazil viszonossági törvény eszközeihez is nyúlhatott volna, ha a technikai egyeztetések nem vezetnek eredményre. A korlátozásokkal érintett brazil kivitel értékét évi csaknem 2 milliárd dollárra becsülték.

A marhahús ügye jóval nehezebb

A baromfi és a méz kedvező előzetes értékelése nem jelenti azt, hogy valamennyi brazil állati termék gyorsan visszatérhet az uniós piacra. A marhahús esetében a folyamat várhatóan hosszabb lesz, mert az EU által elvárt egyedi állat-nyomonkövetés továbbra is komoly akadályt jelent.

Brazíliában az állatok mozgását széles körben csoportosan követő rendszer működik, ez azonban nem minden esetben teszi lehetővé az egyes szarvasmarhák teljes élettörténetének visszakeresését. A halászati termékek és a tojás esetében ugyancsak további vizsgálatokra, dokumentációra vagy külön uniós eljárásra lehet szükség.

A baromfihús visszatérése ugyanakkor komoly piaci jelentőségű lenne. Az UOL adatai szerint Brazília 2025-ben 763 millió dollár értékben szállított baromfihúst az Európai Unióba, amivel a közösség legnagyobb külső beszállítója volt.

Az ügy politikai szempontból is kényes, mert a korlátozott termékek közül több vámkedvezményeket vagy külön kvótákat kapott az EU–Mercosur-megállapodásban. A brazil kormány szerint a piac lezárása részben kiüresítheti a kereskedelmi megállapodásban kialkudott engedményeket. Az uniós álláspont szerint azonban a vámkedvezmény nem írhatja felül az élelmiszer-biztonsági és állategészségügyi belépési feltételeket.

A következő hetekben ezért nem az előzetes brazil értékelés, hanem a DG SANTE hivatalos jelentése lesz a döntő. Ha az is kedvező marad, a baromfihús és a méz lehet az első két termékkör, amelynél az Európai Bizottság enyhítheti a szeptemberben életbe lépett korlátozást.

 

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