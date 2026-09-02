Brutálisan megugrott a burgonya ára: a tavalyi túltermelés után, csökkent a vetésterület és jött az aszály

Szinte egyik szélsőségből a másikba csapott át az európai burgonyapiac. A 2025-ös rekordközeli termés és a raktárakban felhalmozódott készletek még az idei év első felében is rendkívül alacsonyan tartották az árakat. Nyár végére azonban a tartós hőség, az aszály és a gumók gyenge fejlődése miatt már attól tartanak a piaci szereplők, hogy az uniós burgonyatermés nem éri el a 40 millió tonnát. A fordulat nagyságát jól mutatja, hogy – a Farmer.pl által is ismertetett piaci adatok szerint – a belga Fontane feldolgozóipari burgonya termelői referenciaára július végén még mindössze 10 euró volt tonnánként, augusztus elejére azonban 150 euróra emelkedett. Ez 15-szörös ugrás, igaz, rendkívül alacsony bázisról.

Nagyjából 15-ször drágább lett a krumpli, de ez igazából még így is mérsékeltebb a tavalyi árnál, így csak azt mutatja, mekkora összeomlás volt a burgonya piacán Fotó: Denes Martonfai

Az Expana adatait közlő FreshPlaza beszámolója szerint az ár augusztus 25-én is 150 euró, mintegy 58 ezer forint körül alakult tonnánként. A kereskedés ugyanakkor visszafogott maradt: több gazdálkodó az esőben bízva elhalasztotta a betakarítást, hátha a gumók még növekednek.

Nem a bolti krumpli lett tizenötször drágább

Az árugrás nem a bolti étkezési burgonya fogyasztói árát, hanem egy konkrét feldolgozóipari fajta termelői referenciaárát érinti. A tavalyi rekordtermés után a nem szerződött áru ára olyan mélységbe zuhant, hogy sok helyen már csak takarmányként vagy biogázüzemekben lehetett hasznosítani.

Az EEX kifutó feldolgozóipari burgonyakontraktusának végső elszámolóára júniusban mindössze 1,40 euró volt száz kilogrammonként. A mostani jelentős emelkedések ezért látványosak, de elsősorban a piac korábbi összeomlását mutatják.

A 2025-ös túlkínálat a német, francia, holland és belga termelők mellett egész Közép-Európát elérte. A négy legfontosabb északnyugat-európai termelő országban mintegy 27,2 millió tonna burgonya termett, nagyjából 10 százalékkal több, mint 2024-ben. A növekedést a közel 7 százalékkal nagyobb terület és a kedvezőbb hozamok egyszerre okozták.

A termelők erre 2026-ban területcsökkentéssel válaszoltak. Hollandiában például 8,4 százalékkal, tizennégy éves mélypontra csökkent a burgonya vetésterülete. A kisebb területhez azonban az idén gyengébb termésátlagok társulhatnak: a korábbi előrejelzések

Hollandiában 6,

Belgiumban 5,

Lengyelországban pedig 7 százalékos

hozamcsökkenést valószínűsítettek 2025-höz képest.