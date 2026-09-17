Összement a sült krumpli a melegben, az ára eközben tizenhatszorosára nőtt – ez itt Európa

Európa az egyik legkisebb burgonyatermésére készülhet, miután a sorozatos hőhullámok és az elhúzódó aszály megtépázták a vízigényes növényt – írta szeptember 17-i tudósításában a Bloomberg. A hírügynökség által idézett Energy and Climate Intelligence Unit elemzése szerint a nyári forróság mintegy 3,5 millió tonnával vethette vissza a burgonyatermést Európában, az Egyesült Királyságot is beleértve.

Tavaly a túltermelés miatt bezuhant árak, idén a hőhullámok tették próbára a burgonyatermelőket Fotó: Csapó Balázs

A kieső burgonya értéke a jelenlegi árszinteken meghaladhatja a 800 millió eurót, vagyis a 291,6 milliárd forintot. A boltokban és az éttermekben mindez nemcsak drágulást hozhat: a vásárlók kisebb sütni való burgonyákkal és rövidebb sültkrumpliszálakkal is találkozhatnak.

A piac különösen éles fordulatot vett. Tavaly még akkora volt a kínálat, hogy egyes termelők ingyen osztogatták a burgonyát. A túltermelés után a gazdák visszafogták az ültetést, így a nyári időjárási szélsőségek már eleve kisebb termőterületet sújtottak.

„Senki sem úszta meg az idei nyári hőséget” – mondta a Bloombergnek Jan Van Luchene, a Brüsszeltől nyugatra működő Bruwier Potatoes tulajdonosa. Értékelése szerint a jelentősen csökkenő terület történelmileg gyenge hozamokkal párosul, amelyekért az aszály mellett elsősorban a rendkívüli meleg felelős.

A Bloomberg adatai szerint

Belgiumban 21,

Franciaországban 13,

Németországban pedig 10

százalékkal estek vissza a burgonyahozamok. A kínálat szűkülése már a feldolgozóknak szánt alapanyag árában is megjelent: Németországban június óta tizenhatszorosára, tonnánként 240 euróra, mintegy 87 500 forintra emelkedett az ár. Belgiumban, Franciaországban és az Egyesült Királyságban is hasonló irányú drágulás zajlik.

A tizenhatszoros emelkedés a német feldolgozóipari burgonya piacára vonatkozik, nem a bolti fogyasztói árakra. A rendkívül alacsony júniusi bázisról bekövetkezett ugrás ezért nem jelenti azt, hogy ugyanilyen arányban drágulna a zacskós hasábburgonya vagy az éttermi köret. Az alapanyagpiaci fordulat ugyanakkor növelheti a feldolgozók és a vendéglátók beszerzési költségeit.