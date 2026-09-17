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aszály
krumpli
burgonya
mezőgazdaság

Összement a sült krumpli a melegben, az ára eközben tizenhatszorosára nőtt – ez itt Európa

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Kisebb burgonyák teremtek a hőhullámok miatt, így rövidebb hasábburgonya és magasabb árak jöhetnek az európai aszály után. A burgonya esetében a terméskiesés értéke meghaladhatja a 290 milliárd forintot, a német feldolgozóipari piacon pedig máris tizenhatszorosára emelkedett az ár a júniusi szintről.
Dénes Zoltán
2026.09.17, 16:15

Európa az egyik legkisebb burgonyatermésére készülhet, miután a sorozatos hőhullámok és az elhúzódó aszály megtépázták a vízigényes növényt – írta szeptember 17-i tudósításában a Bloomberg. A hírügynökség által idézett Energy and Climate Intelligence Unit elemzése szerint a nyári forróság mintegy 3,5 millió tonnával vethette vissza a burgonyatermést Európában, az Egyesült Királyságot is beleértve.

burgonya, krumpli, sültkrumpli, aszály, hőség
Tavaly a túltermelés miatt bezuhant árak, idén a hőhullámok tették próbára a burgonyatermelőket Fotó: Csapó Balázs

A kieső burgonya értéke a jelenlegi árszinteken meghaladhatja a 800 millió eurót, vagyis a 291,6 milliárd forintot. A boltokban és az éttermekben mindez nemcsak drágulást hozhat: a vásárlók kisebb sütni való burgonyákkal és rövidebb sültkrumpliszálakkal is találkozhatnak.

A piac különösen éles fordulatot vett. Tavaly még akkora volt a kínálat, hogy egyes termelők ingyen osztogatták a burgonyát. A túltermelés után a gazdák visszafogták az ültetést, így a nyári időjárási szélsőségek már eleve kisebb termőterületet sújtottak.

„Senki sem úszta meg az idei nyári hőséget” – mondta a Bloombergnek Jan Van Luchene, a Brüsszeltől nyugatra működő Bruwier Potatoes tulajdonosa. Értékelése szerint a jelentősen csökkenő terület történelmileg gyenge hozamokkal párosul, amelyekért az aszály mellett elsősorban a rendkívüli meleg felelős.

A Bloomberg adatai szerint 

  • Belgiumban 21, 
  • Franciaországban 13, 
  • Németországban pedig 10 

százalékkal estek vissza a burgonyahozamok. A kínálat szűkülése már a feldolgozóknak szánt alapanyag árában is megjelent: Németországban június óta tizenhatszorosára, tonnánként 240 euróra, mintegy 87 500 forintra emelkedett az ár. Belgiumban, Franciaországban és az Egyesült Királyságban is hasonló irányú drágulás zajlik.

A tizenhatszoros emelkedés a német feldolgozóipari burgonya piacára vonatkozik, nem a bolti fogyasztói árakra. A rendkívül alacsony júniusi bázisról bekövetkezett ugrás ezért nem jelenti azt, hogy ugyanilyen arányban drágulna a zacskós hasábburgonya vagy az éttermi köret. Az alapanyagpiaci fordulat ugyanakkor növelheti a feldolgozók és a vendéglátók beszerzési költségeit.

A mennyiség mellett a méret is gondot okoz. A gumók növekedéséhez sok víz kell, a tartós szárazság miatt azonban az idei burgonya szokatlanul apró maradhat. A hasábburgonyát előállító feldolgozók és az éttermek jellemzően az 50 milliméternél hosszabb gumókat keresik, Belgiumban viszont a termésnek várhatóan csak a fele éri el ezt a méretet.

Ez azt jelenti, hogy a teljes betakarított mennyiségnél is szűkösebb lehet a hosszú hasábburgonya készítésére megfelelő alapanyag kínálata. A fogyasztók számára ennek egyik leglátványosabb következménye a rövidebb sült krumpli lehet.

A burgonyapiaci zavar ráadásul több más költségsokkal találkozik. A Bloomberg beszámolója szerint a fekete-tengeri konfliktus akadályozza a gabonakereskedelmet, az iráni háború pedig növeli a mezőgazdasági ráfordítások költségét. Thijs Geijer, az ING amszterdami közgazdásza úgy látja: e kockázatok közül a szélsőséges időjárás hatása válik a legközvetlenebbül érzékelhetővé a vásárlók számára. A mindennapi élelmiszerek stabil árát ezért nem lehet magától értetődőnek tekinteni.

Magyarország számára az európai alapanyagok és feldolgozott burgonyatermékek drágulása jelenthet tovagyűrűző kockázatot: a magasabb beszerzési költség a hazai üzletek és vendéglátóhelyek árazásában is megjelenhet. A Bloomberg adataiból ugyanakkor a magyarországi áremelkedés mértéke és időzítése nem állapítható meg.

A méretváltozás legalább az ízélményt nem feltétlenül rontja. Van Luchene a hírügynökségnek úgy fogalmazott: a rövid sült krumpli és a kis burgonya ugyanolyan finom, mint a hosszú és a nagy.

 

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