Elég volt Moszkva egyetlen döntése, máris kilőtt a búza ára – Magyarország is megérezheti
Mindössze egy napig tartott a gabonapiac optimizmusa, amelyet a fekete-tengeri szállítások biztonságosabbá tételét célzó török kezdeményezés váltott ki. A hétfői áresés után kedden ismét meredeken drágult a búza, miután a piaci szereplők értesülései szerint Moszkva elutasította Ankara gabonafolyosóra vonatkozó javaslatát.
A Grain Central szeptember 2-i piaci jelentése szerint a chicagói árutőzsdén a decemberi búzakontraktus jegyzése 8,5 centtel emelkedett. A kansasi búza 7,25 centtel, a minneapolisi kontraktus pedig 13,75 centtel került feljebb. Európában még látványosabb volt a fordulat: a párizsi árutőzsdén a szeptemberi és a decemberi malmi búza ára egyaránt tonnánként 8,25 euróval ugrott meg.
A mostani piaci mozgás azt is jól mutatja, milyen gyorsan átárazza a piac még a konkrétumokat nélkülöző diplomáciai híreket is. A török kezdeményezés felvetése elegendő volt ahhoz, hogy a kereskedők egy része kisebb fekete-tengeri kockázattal és az ukrán export részleges helyreállásával számoljon. Az orosz elutasítás után azonban ez a remény szinte azonnal eltűnt az árakból.
A katonai fejlemények is cáfolták az enyhülést
A diplomáciai kudarcot rövid időn belül újabb katonai támadás követte. A Reuters beszámolója szerint Oroszország ismét csapást mért az odesszai régió exportlétesítményeire, valamint a román határhoz vezető orlivkai átkelőre. A támadás miatt a határállomáson átmenetileg fel kellett függeszteni az emberek és a járművek átléptetését.
Az odesszai térségben találhatók Ukrajna legfontosabb fekete-tengeri kikötői, de innen érhetők el a dunai export szempontjából kulcsfontosságú reni és izmajili létesítmények is.
Az augusztusi több mint háromszáz légiriadó összesen 238 órán keresztül akadályozta a kikötői, vasúti és raktározási munkát.
Ez már nem csupán időszakos fennakadás. Ukrajna legnagyobb mezőgazdasági érdekképviselete arra figyelmeztette az exportőröket, hogy legalább decemberig, de akár 2027 januárjáig is készüljenek a nagy mélyvízi tengeri kikötők kiesésére. Az ágazat így hónapokra előre olyan forgatókönyvvel számol, amelyben az export nagyobb részét a dunai kikötőkön, vasúton és közúton kell kijuttatni az országból.
Feleakkora kapacitás, tonnánként 50 dolláros felár
A kerülőutak azonban nem képesek teljesen pótolni a fekete-tengeri kikötőket. Az ágazati becslések alapján a dunai és szárazföldi útvonalak legfeljebb a korábbi tengeri árumennyiség hozzávetőleg felét tudják kezelni, miközben használatuk tonnánként akár 50 dollárral is növelheti a szállítási költséget.
A logisztikai rendszer már most is erős nyomás alatt áll. A romániai Sulina-csatornánál mintegy nyolcvan hajó várakozott pár nappal ezelőtt, miközben a légitámadások a dunai kikötők, az odavezető vasútvonalak és a határátkelők működését egyaránt kiszámíthatatlanná teszik. Az ASAP Agri jelentése szerint az ukrán dunai kikötőkből származó áruszállítási díjak továbbra is gyorsan emelkednek a rendelkezésre álló flotta akut hiánya, a szállítási igények magasak, és a Sulina-csatorna egyre növekvő torlódása közepette .
„Augusztus 31-i állapot szerint az Egyiptomba irányuló áruszállítás ára 90–95 dollár/tonnára emelkedett, ami körülbelül 13 dollár/tonnával több, mint a múlt csütörtöki ár, és körülbelül 27 dollár/tonnával magasabb, mint augusztus 20-án” – mondta Tarasz Panaszjuk, az Atria Brokers árufuvarozási közvetítői osztályának vezetője. Összehasonlításképpen, a Konstancából Egyiptomba irányuló áruszállítás becsült költsége mindössze 30 dollár/tonna körül mozog.
A magasabb fuvarköltség és a kisebb exportkapacitás két irányból is támogatja a nemzetközi búzaárakat. Egyrészt kevesebb ukrán termény juthat el időben a világpiacra, másrészt az elérhető áru is drágábban érkezik meg a mediterrán és közel-keleti vevőkhöz.
A magyar búza versenyképesebb lehet, de nő az árkockázat
A kialakult helyzet a magyar gabonapiac számára egyszerre jelent lehetőséget és kockázatot. Az ukrán szárazföldi kivitel növekedése ismét nagyobb terhelést helyezhet a magyar–ukrán határátkelőkre, az átrakókapacitásokra és a vasúti hálózatra. A tranzitforgalom erősödése a magyar termények fuvarozását is lassíthatja, illetve drágíthatja.
Az ukrán export tonnánként akár 50 dolláros többletköltsége ugyanakkor csökkenti az ukrán gabona korábbi jelentős árelőnyét. Ez javíthatja a magyar búza versenyképességét
- az olasz,
- az adriai
- és más mediterrán piacokon,
különösen akkor, ha a dunai és fekete-tengeri fennakadások tartóssá válnak. A keddi, tonnánként 8,25 eurós párizsi áremelkedés azonban arra is figyelmeztet, hogy a hazai exportárak rendkívül érzékenyek maradnak a háborús és diplomáciai hírekre. Egy új tárgyalási kezdeményezés gyors áresést, egy elutasító nyilatkozat vagy kikötői támadás pedig akár órák alatt ellenkező irányú mozgást válthat ki. A magyar termelőknek és kereskedőknek ezért nemcsak magasabb árakra, hanem több eurós napi ingadozásokra is fel kell készülniük.