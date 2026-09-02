Elég volt Moszkva egyetlen döntése, máris kilőtt a búza ára – Magyarország is megérezheti

Mindössze egy napig tartott a gabonapiac optimizmusa, amelyet a fekete-tengeri szállítások biztonságosabbá tételét célzó török kezdeményezés váltott ki. A hétfői áresés után kedden ismét meredeken drágult a búza, miután a piaci szereplők értesülései szerint Moszkva elutasította Ankara gabonafolyosóra vonatkozó javaslatát.

A búza ára erősen függ az orosz-ukrán háború eseményeitől, és ez kiszámíthatatlanná teszi a gazdák számára a piacot Fotó: A_Lesik / Shutterstock

A Grain Central szeptember 2-i piaci jelentése szerint a chicagói árutőzsdén a decemberi búzakontraktus jegyzése 8,5 centtel emelkedett. A kansasi búza 7,25 centtel, a minneapolisi kontraktus pedig 13,75 centtel került feljebb. Európában még látványosabb volt a fordulat: a párizsi árutőzsdén a szeptemberi és a decemberi malmi búza ára egyaránt tonnánként 8,25 euróval ugrott meg.

A mostani piaci mozgás azt is jól mutatja, milyen gyorsan átárazza a piac még a konkrétumokat nélkülöző diplomáciai híreket is. A török kezdeményezés felvetése elegendő volt ahhoz, hogy a kereskedők egy része kisebb fekete-tengeri kockázattal és az ukrán export részleges helyreállásával számoljon. Az orosz elutasítás után azonban ez a remény szinte azonnal eltűnt az árakból.

A katonai fejlemények is cáfolták az enyhülést

A diplomáciai kudarcot rövid időn belül újabb katonai támadás követte. A Reuters beszámolója szerint Oroszország ismét csapást mért az odesszai régió exportlétesítményeire, valamint a román határhoz vezető orlivkai átkelőre. A támadás miatt a határállomáson átmenetileg fel kellett függeszteni az emberek és a járművek átléptetését.

Az odesszai térségben találhatók Ukrajna legfontosabb fekete-tengeri kikötői, de innen érhetők el a dunai export szempontjából kulcsfontosságú reni és izmajili létesítmények is.

Az augusztusi több mint háromszáz légiriadó összesen 238 órán keresztül akadályozta a kikötői, vasúti és raktározási munkát.

Ez már nem csupán időszakos fennakadás. Ukrajna legnagyobb mezőgazdasági érdekképviselete arra figyelmeztette az exportőröket, hogy legalább decemberig, de akár 2027 januárjáig is készüljenek a nagy mélyvízi tengeri kikötők kiesésére. Az ágazat így hónapokra előre olyan forgatókönyvvel számol, amelyben az export nagyobb részét a dunai kikötőkön, vasúton és közúton kell kijuttatni az országból.