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hőhullám
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támogatás
aszály
Copa-Cogeca
mezőgazdaság

Európai agrárválság: pénzt követelnek a gazdák és egyes szabályok lazítását – a tagállamok intézkedései nem állnak arányban a krízissel

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A nyári hőhullámok Európa jelentős részén megtizedelték a kukoricát, visszavetették a tejtermelést, és súlyos takarmányhiányt okoztak. A Copa-Cogeca szerint a tagállami intézkedések már nem elegendők: közös uniós válságkezelésre, gyors pénzügyi segítségre és a Közös Agrárpolitika szabályainak lazítására van szükség.
Dénes Zoltán
2026.09.02, 09:01

Az idei nyár szélsőséges hőhullámai már nemcsak az aktuális termést, hanem az európai mezőgazdaság jövedelmezőségét, a következő hónapok élelmiszer-ellátását és az infláció alakulását is veszélyeztetik – figyelmeztetett a gazdálkodók és agrárszövetkezetek legnagyobb uniós érdekképviselete, a Copa-Cogeca.

Copa-Cogeca, agrárválság, aszály, KAP
A kukoricáról napraforgóraváltó magyar gazdák sem jártak idén jóbban, hiába a kezdeti remények. A Copa-Cogeca célzott segítséget kér az uniótól az aszály miatt kárt szenvedett gazdáknak Fotó: Denes Martonfai

A szervezet vezetői Christophe Hansen mezőgazdasági és élelmiszerügyi biztossal, valamint Martin Heydon ír miniszterrel egyeztettek. A megbeszélést az EU mezőgazdasági minisztereinek közelgő dublini találkozója előtt tartották, amelynek napirendjére az ír uniós elnökség felveszi a hőhullámok agrárgazdasági következményeit.

A gazdaszervezetek szerint a válság súlyosságához mérhető rövid, közép- és hosszú távú uniós válaszra van szükség.

Copa-Cogeca szerint, a kukorica hetven százaléka is eltűnhetett

A hőség és a csapadékhiány következményei országonként és régiónként eltérnek, de Dél-, Közép- és Nyugat-Európa termelőit egyaránt súlyos károk érték. A legsúlyosabb helyzetről 

  • Szlovénia, 
  • Ausztria, 
  • Franciaország 
  • és Olaszország számolt be, 

de Spanyolországban, Magyarországon, Németországban, Horvátországban, Csehországban, Írországban és Romániában is jelentős regionális veszteségeket mértek fel.

A szántóföldi kultúrák közül elsősorban a gabonafélék, a kukorica és az olajos magvak sínylették meg a rendkívüli időjárást. Szlovéniában a kukoricatermés 50–70 százaléka is elveszhetett, Franciaországban 40 százalék körüli, Olaszországban pedig országosan 20–25 százalékos kiesést jeleztek. Az öntözetlen olasz területeken ugyanakkor ugyancsak elérheti a 70 százalékot a veszteség.

A burgonya, a cukorrépa és a zöldségfélék termése szintén jelentősen csökkent, különösen ott, ahol nem áll rendelkezésre öntözés, vagy a meglévő rendszerek vízellátása elégtelen. A helyzet azért is növeli a piaci bizonytalanságot, mert – amint azt a Világgazdaság a fekete-tengeri gabonakereskedelem kockázatairól írta – az európai terméskiesés egy olyan időszakban jelentkezik, amikor a világpiaci kínálatot a háborús fennakadások és a növekvő szállítási költségek is fenyegetik.

A tartós kultúrákat sem kímélte a forróság. A gyümölcsösökben, a szőlőkben és az olajfaligetekben napégést, gyümölcshullást, kisebb méretet, illetve minőségromlást tapasztaltak. Horvátországban a gyümölcs- és szőlőtermés hozzávetőleg 30 százalékkal csökkenhetett. Az ország olajfaligeteinek több mint 90 százaléka ráadásul nem öntözhető, így a termelőknek alig volt lehetőségük a károk mérséklésére.

Magyarországon legalább megfeleződött a takarmánytermés

A válság egyre erősebben gyűrűzik át az állattenyésztésbe. A kiszáradt gyepek, valamint a széna- és szálastakarmány-termés visszaesése miatt több országban már most takarmányhiány alakult ki. A Copa-Cogeca összesítése szerint Magyarországon legalább 50 százalékkal csökkent a széna- és legelőhozam, míg Németország érintett térségeiben 30–90 százalékos veszteséget jeleztek.

Franciaországban, Szlovéniában, Spanyolországban, Olaszországban és Írországban ugyancsak romlott a takarmányellátás. Emiatt a gazdaságoknak a szokásosnál korábban kell hozzányúlniuk a téli készletekhez, vagy drága vásárolt takarmánnyal kell pótolniuk a kiesést.

A hőstressz egyes térségekben már 10-15 százalékkal csökkentette a tejtermelést, miközben rontja az állatok termékenységét és jólétét is. A tartósan magas költségek és a takarmányhiány miatt egyre több gazdaság kényszerülhet állománycsökkentésre. Mindez különösen érzékenyen érinti a magyar tejtermelőket , akiknek helyzetét az alacsony felvásárlási árak is nehezítik: az AKI adatai szerint a nyerstej országos termelői átlagára júliusban 126,45 forint volt kilogrammonként, 36,3 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál.

Már nem csak az idei betakarítás a tét

A Copa-Cogeca hangsúlyozta: a szélsőséges időjárás az energia- és műtrágyaköltségek korábbi megugrása, valamint a gazdaságok romló pénzügyi helyzete után érte az ágazatot. A probléma ezért már nem egyszerűen az idei termés nagyságáról szól.

A kisebb növényi kibocsátás, a dráguló takarmány és az állatállományok leépítésének veszélye együttesen növeli az európai élelmiszer-termelés visszaesésének kockázatát. A mezőgazdasági árak emelkedése idővel a fogyasztói árakban is megjelenhet, vagyis a nyári hőség hatása még hónapokig táplálhatja az inflációt.

A tagállamok eddigi válaszai jellemzően állami támogatásokra, biztosítási programokra, vízügyi intézkedésekre és öntözési beruházásokra korlátozódtak. A gazdaszervezetek szerint ezek már nem állnak arányban egy olyan válsággal, amely egyszerre érinti Európa nagy részét.

Azonnali pénzt és lazább KAP-szabályokat kérnek

A Copa–Cogeca rövid távon gyors likviditási segítséget, a Közös Agrárpolitika eszközeinek rugalmasabb felhasználását és erősebb uniós koordinációt sürget. Ez lehetővé tenné például az előlegek gyorsabb kifizetését, az egyes támogatási feltételek ideiglenes enyhítését, valamint a károsult gazdaságok célzott megsegítését.

Középtávon nagyobb beruházásokat tartanak szükségesnek a szárazságtűrő fajtákba, a vízmegtartásba, az öntözési infrastruktúrába és a mezőgazdasági kockázatkezelésbe. Emellett felülvizsgálnák a nitrátirányelv egyes korlátozásait, felfüggesztenék a karbonvám mezőgazdaságot érintő terheinek alkalmazását, és olyan élelmiszer- és takarmányipari omnibuszcsomagot várnak, amely hozzáférést biztosít a gazdálkodók számára a hatékony növényvédő szerekhez.

A gazdaszervezetek szerint az idei nyár bebizonyította, hogy a szélsőséges időjárás már nem tekinthető rendkívüli eseménynek. Az új Közös Agrárpolitikának, a mezőgazdasági piacok közös szervezésének és az Európai Versenyképességi Alapnak ezért elegendő forrást kell biztosítania az alkalmazkodásra.

A Copa–Cogeca figyelmeztetése szerint Európa nem várhat a következő hőhullámra vagy aszályra: ha most nem erősíti meg mezőgazdasága ellenálló képességét, a következő válság már nemcsak a gazdák jövedelmét, hanem az unió élelmiszer-biztonságát is közvetlenül veszélyeztetheti.

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