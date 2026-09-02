Európai agrárválság: pénzt követelnek a gazdák és egyes szabályok lazítását – a tagállamok intézkedései nem állnak arányban a krízissel

Az idei nyár szélsőséges hőhullámai már nemcsak az aktuális termést, hanem az európai mezőgazdaság jövedelmezőségét, a következő hónapok élelmiszer-ellátását és az infláció alakulását is veszélyeztetik – figyelmeztetett a gazdálkodók és agrárszövetkezetek legnagyobb uniós érdekképviselete, a Copa-Cogeca.

A kukoricáról napraforgóraváltó magyar gazdák sem jártak idén jóbban, hiába a kezdeti remények. A Copa-Cogeca célzott segítséget kér az uniótól az aszály miatt kárt szenvedett gazdáknak Fotó: Denes Martonfai

A szervezet vezetői Christophe Hansen mezőgazdasági és élelmiszerügyi biztossal, valamint Martin Heydon ír miniszterrel egyeztettek. A megbeszélést az EU mezőgazdasági minisztereinek közelgő dublini találkozója előtt tartották, amelynek napirendjére az ír uniós elnökség felveszi a hőhullámok agrárgazdasági következményeit.

A gazdaszervezetek szerint a válság súlyosságához mérhető rövid, közép- és hosszú távú uniós válaszra van szükség.

Copa-Cogeca szerint, a kukorica hetven százaléka is eltűnhetett

A hőség és a csapadékhiány következményei országonként és régiónként eltérnek, de Dél-, Közép- és Nyugat-Európa termelőit egyaránt súlyos károk érték. A legsúlyosabb helyzetről

Szlovénia,

Ausztria,

Franciaország

és Olaszország számolt be,

de Spanyolországban, Magyarországon, Németországban, Horvátországban, Csehországban, Írországban és Romániában is jelentős regionális veszteségeket mértek fel.

A szántóföldi kultúrák közül elsősorban a gabonafélék, a kukorica és az olajos magvak sínylették meg a rendkívüli időjárást. Szlovéniában a kukoricatermés 50–70 százaléka is elveszhetett, Franciaországban 40 százalék körüli, Olaszországban pedig országosan 20–25 százalékos kiesést jeleztek. Az öntözetlen olasz területeken ugyanakkor ugyancsak elérheti a 70 százalékot a veszteség.

A burgonya, a cukorrépa és a zöldségfélék termése szintén jelentősen csökkent, különösen ott, ahol nem áll rendelkezésre öntözés, vagy a meglévő rendszerek vízellátása elégtelen. A helyzet azért is növeli a piaci bizonytalanságot, mert – amint azt a Világgazdaság a fekete-tengeri gabonakereskedelem kockázatairól írta – az európai terméskiesés egy olyan időszakban jelentkezik, amikor a világpiaci kínálatot a háborús fennakadások és a növekvő szállítási költségek is fenyegetik.