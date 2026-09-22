Rákaptak a magyarok erre a gyümölcsre: mégis külföldiek tarolják le a hazai piacot
Miközben a magyar szőlő- és borágazat az idei tavaszi fagy, az aszály és a rendkívüli hőség következményeivel küzd, a szőlőtermesztés egyik kisebb szegmensében egészen más jellegű probléma rajzolódik ki: lenne fizetőképes kereslet, de nincs hozzá elegendő hazai áru. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara friss összesítése szerint mindössze 379 hektáron termesztenek kifejezetten csemegeszőlőt Magyarországon.
A legnagyobb termőterület Bács-Kiskun vármegyében található 143 hektárral, ezt Heves 64, Tolna 46, majd Borsod-Abaúj-Zemplén 40 hektárral követi. A borszőlőként nyilvántartott, de friss fogyasztásra is alkalmas kettős hasznosítású fajtákkal együtt az étkezési célú szőlőterület évente 900–1000 hektárra tehető.
Rengeteg szőlőt veszünk, de egyre kevesebbet termelünk
A piaci számokból ennél is látványosabban látszik a magyar termelők előtt álló lehetőség. Tíz évvel ezelőtt még több mint 10 ezer tonna csemegeszőlő termett Magyarországon, az utóbbi években azonban a termés jellemzően mindössze 4600 tonna körül mozog. Ezzel szemben a hazai fogyasztás már évi 20–25 ezer tonna, és tovább növekszik.
A hiányt egyre nagyobb részben importból pótoljuk. 2025-ben már közel 18 ezer tonna külföldi csemegeszőlő érkezett Magyarországra, ami mindössze három év alatt 37 százalékos növekedést jelentett. Tízéves időtávon pedig a behozatal csaknem megduplázódott.
A folyamat hosszabb távon még látványosabb. A Világgazdaság 2017-ben még arról írt, hogy az import öt év alatt 5 ezerről 7300 tonnára nőtt, miközben akkor a magyarok átlagosan évi 2,5–3 kilogramm csemegeszőlőt fogyasztottak. A korabeli adatok és a mostani statisztikák módszertana nem teljesen azonos – a jelenlegi kimutatás külön kezeli a kifejezetten csemegeszőlőként telepített és a kettős hasznosítású területeket –, a tendencia azonban egyértelmű: a magyar piac egyre nagyobb részét külföldi áru látja el.
A fogyasztói szokások is ebbe az irányba mutatnak. A YouGov magyar háztartási panelje szerint értékben a csemegeszőlő már a banán és az alma után a harmadik legjelentősebb vásárolt gyümölcs, közel 8 százalékos részesedéssel. Mennyiségben 4 százalékos piaci részesedéssel az ötödik helyen áll. Közben egyre erősebben tolódik a kereslet a magszegény és magnélküli fajták felé.
Az időjárás idén sem kímélte a szőlőt
Az import visszaszorítása ugyanakkor nem egyszerűen területbővítés kérdése. A csemegeszőlő intenzív kertészeti kultúra, amely jelentős beruházást, komoly szaktudást és mindenekelőtt öntözést igényel.
Ezt az idei szezon is megmutatta. Tavasszal több hullámban fagykár érte a hazai csemegeszőlő-ültetvényeket, különösen az Alföldön. A nyári hőség ugyan a szőlő mélyre hatoló gyökérzetének köszönhetően kevésbé pusztító, mint több más gyümölcsfajnál, a tartós forróság a bogyók méretét, színét és cukortartalmát is kedvezőtlenül befolyásolhatja.
A hőség ugyanakkor egy sajátos piaci előnyt is hozott: a szüret mintegy két héttel korábban kezdődött, így a magyar termelők egy korábbi értékesítési időablakba tudtak belépni. Hűtőtárolással pedig tovább lehetne növelni azt az időszakot, amikor magyar csemegeszőlő kerülhet a boltokba. Jelenleg ugyanis a hazai áru jellemzően csak július végétől október elejéig jelenik meg érdemi mennyiségben.
A probléma nem korlátozódik a csemegeszőlőre. Ahogy a Világgazdaság korábban megírta, a hazai borszőlőültetvényeket is rendkívül súlyosan érintette a 2026-os időjárás: az Alföld egyes térségeiben drámai fagykárok keletkeztek, máshol 15–30 százalékos terméscsökkenést jeleztek, miközben az aszály miatt a bogyók kisebbek maradtak és csökkent a lékihozatal.
Az olaszokkal és a spanyolokkal kellene versenyezni
A magyar gazdák ráadásul a világ legversenyképesebb szőlőtermelőivel találják szembe magukat. Olaszországból, Spanyolországból, Görögországból, Egyiptomból, Indiából, Dél-Afrikából és Dél-Amerikából egész évben érkezhet csemegeszőlő Magyarországra. A déli félteke termelésének köszönhetően gyakorlatilag megszűnt a klasszikus szőlőszezon: a termék télen és tavasszal is folyamatosan ott van az üzletek polcain.
Ráadásul jelenleg Európában is erős az árverseny. Olaszország bőséges kínálattal van jelen, Spanyolország teljes kapacitással termel, miközben a vásárlók egyértelműen a magnélküli fajták felé fordulnak. A NAK szeptemberi nemzetközi piaci körképe szerint az európai piacot átfedő kínálat és árnyomás jellemzi, miközben az energia- és öntözési költségek továbbra is magasak.
A magyar csemegeszőlő előtt tehát szokatlan helyzet áll: a piac lényegében készen van, csak a hazai kínálat hiányzik hozzá. A fogyasztók egyre több szőlőt vesznek, a kereslet jóval nagyobb, mint a magyar termelés, és az import folyamatosan növekszik. Ahhoz azonban, hogy ebből a magyar gazdák nagyobb részt hasítsanak ki, nem elegendő néhány száz hektárral növelni a területet.
A NAK szerint korszerű – elsősorban magszegény – fajtákra, öntözésre, jég-, fagy-, eső- és madárkár elleni védelemre, nagyobb fajlagos hozamokra, valamint koncentráltabb termelésre és értékesítésre lenne szükség. Vagyis a csemegeszőlőben jelentős növekedési lehetőség van, de csak annak, aki intenzív kertészeti kultúraként kezeli.