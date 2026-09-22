Rákaptak a magyarok erre a gyümölcsre: mégis külföldiek tarolják le a hazai piacot

Miközben a magyar szőlő- és borágazat az idei tavaszi fagy, az aszály és a rendkívüli hőség következményeivel küzd, a szőlőtermesztés egyik kisebb szegmensében egészen más jellegű probléma rajzolódik ki: lenne fizetőképes kereslet, de nincs hozzá elegendő hazai áru. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara friss összesítése szerint mindössze 379 hektáron termesztenek kifejezetten csemegeszőlőt Magyarországon.

Több csemegeszőlőt vesznek a magyarok, mint ami itthon terem Fotó: Laufer László

A legnagyobb termőterület Bács-Kiskun vármegyében található 143 hektárral, ezt Heves 64, Tolna 46, majd Borsod-Abaúj-Zemplén 40 hektárral követi. A borszőlőként nyilvántartott, de friss fogyasztásra is alkalmas kettős hasznosítású fajtákkal együtt az étkezési célú szőlőterület évente 900–1000 hektárra tehető.

Rengeteg szőlőt veszünk, de egyre kevesebbet termelünk

A piaci számokból ennél is látványosabban látszik a magyar termelők előtt álló lehetőség. Tíz évvel ezelőtt még több mint 10 ezer tonna csemegeszőlő termett Magyarországon, az utóbbi években azonban a termés jellemzően mindössze 4600 tonna körül mozog. Ezzel szemben a hazai fogyasztás már évi 20–25 ezer tonna, és tovább növekszik.

A hiányt egyre nagyobb részben importból pótoljuk. 2025-ben már közel 18 ezer tonna külföldi csemegeszőlő érkezett Magyarországra, ami mindössze három év alatt 37 százalékos növekedést jelentett. Tízéves időtávon pedig a behozatal csaknem megduplázódott.

A folyamat hosszabb távon még látványosabb. A Világgazdaság 2017-ben még arról írt, hogy az import öt év alatt 5 ezerről 7300 tonnára nőtt, miközben akkor a magyarok átlagosan évi 2,5–3 kilogramm csemegeszőlőt fogyasztottak. A korabeli adatok és a mostani statisztikák módszertana nem teljesen azonos – a jelenlegi kimutatás külön kezeli a kifejezetten csemegeszőlőként telepített és a kettős hasznosítású területeket –, a tendencia azonban egyértelmű: a magyar piac egyre nagyobb részét külföldi áru látja el.

A fogyasztói szokások is ebbe az irányba mutatnak. A YouGov magyar háztartási panelje szerint értékben a csemegeszőlő már a banán és az alma után a harmadik legjelentősebb vásárolt gyümölcs, közel 8 százalékos részesedéssel. Mennyiségben 4 százalékos piaci részesedéssel az ötödik helyen áll. Közben egyre erősebben tolódik a kereslet a magszegény és magnélküli fajták felé.