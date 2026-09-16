Csirkével lakik jól Európa, a magyar termelők mégis a túlélésért küzdenek - drágulhat a farhát?

Az Európai Unió csirkehústermelése 2027-ben elérheti a 13 millió tonnát, miközben a fogyasztás megközelítheti a 11,9 millió tonnát – derül ki az amerikai agrártárca külföldi mezőgazdasági szolgálatának (USDA FAS) friss jelentéséből. Az elemzés szerint a csirke iránti kereslet bővülése és a brazil behozatal korlátozása egyaránt segítheti az európai termelőket. A magyar ágazat ugyanakkor jól mutatja: a növekvő kibocsátás mellett is elfogyhat a gazdálkodók jövedelme.

Házityúkok Dél-Lengyelországban. A lengyel csirke elárasztja Európát, valamit nagyon jól csinálnak Fotó: Jakub Porzycki/NurPhoto via AFP

A jelentést készítő szakértők az idei 3,4 százalékos bővülés után jövőre további mintegy 2 százalékos növekedést várnak az uniós csirkehústermelésben. A fogyasztás 2026-ban 3,3, majd 2027-ben további 1,6 százalékkal emelkedhet. Ezek a jelentés saját szakértői előrejelzései, és kifejezetten a csirkehúsra vonatkoznak, nem a teljes baromfiágazatra.

Árelőnyben a csirke

A csirke előnye továbbra is az, hogy a többi húsféleséghez képest viszonylag olcsóbb, vagyis megfizethetőbb. Az élelmiszerek és az energia drágulása miatt a vásárlók egy része az olcsóbb állati fehérjéket keresi, ami támogatja a keresletet. A jelentés szerint a kedvezőbb árú húsrészek, például

a comb

és a szárny értékesítése

is bővül, miközben a csirkealapú gyorséttermi láncok terjeszkedése újabb piacot teremt. A legszegényebb fogyasztóknál azonban már az állati fehérjék vásárlásának visszafogása is megjelenik.

Az európai növekedés egyik motorja Lengyelország maradhat, amely az uniós csirkehústermelés több mint 21 százalékát adja. Az idei mintegy 8 százalékos bővülés után jövőre közel 4 százalékkal növekedhet a lengyel kibocsátás.

Ez a magyar szereplők számára is meghatározó, hiszen a lengyel termelés hozzávetőleg 44 százaléka más uniós országokban talál vevőre.

A bővülő európai keresletből tehát nemcsak a magyar termelők szeretnének nagyobb részt megszerezni: a legnagyobb versenytárs is növeli a kínálatát.

A USDA FAS Magyarországon kiszámítható belső kereslettel, beruházásokkal és lassan növekvő csirketermeléssel számol 2026-ban és 2027-ben. Ezzel együtt az elemzés becslése szerint 2023 óta a hazai baromfitermelők mintegy 15 százaléka felhagyott a tevékenységével. A kibocsátás így egyre inkább a megmaradó szereplőknél összpontosulhat.