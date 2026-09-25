Így lesz az ukrán csirkéből uniós termék: Amerikából érkezett a megfejtés – feldolgozzák a húst, és már nem számít az eredete

Az amerikai agrárminisztérium (USDA) friss európai baromfipiaci jelentése külön fejezetet szentel annak, hogy Szlovákia szerepe egyre inkább eltolódik a hagyományos baromfitermeléstől a feldolgozás és a kereskedelem felé. A jelentés szerint a hazai csirkefogyasztás csak mérsékelten nő, miközben a szlovák ágazat bővülését mindinkább a feldolgozóipari tevékenység és az exportlehetőségek hajtják.

„EU-s feldolgozott termékként” kerülhetaz uniós piacra az ukrán csirke - mutatott rá az USDA Fotó: AlexanderLipko

Az USDA ennek példájaként külön kiemeli az ukrán baromfihúst. A jelentés megfogalmazása szerint az EU-ba irányuló ukrán csirkehúsexport „jelentős része” Szlovákiába kerül, ahol az EU Poultry nevű vállalat dolgozza fel. A cég az ukrán MHP baromfiipari óriással működik együtt, a szlovák üzem földrajzi elhelyezkedése pedig megkönnyíti a hűtött csirkehús gyors beszállítását az ukrán vágóhidakról.

Az USDA még ennél is tovább megy: azt írja, hogy a feldolgozott végterméket ezt követően „EU-s feldolgozott termékként” lehet értékesíteni, ami lényegében lehetővé teszi, hogy a végső fogyasztónak ne kelljen feltétlenül feltüntetni az ukrán eredetet.

Már évi 200 ezer tonna ukrán baromfi érkezik az EU-ba

Az Európai Bizottság szeptember 23-án frissített baromfipiaci adatbázisa szerint 2025 egészében 200 244 tonna ukrán baromfihús érkezett az Európai Unióba, hasított súlyegyenértéken számolva. Ez 3 százalékkal volt több az egy évvel korábbi 194 484 tonnánál. Összehasonlításképpen 2023-ban még 231 943 tonna volt az ukrán behozatal.

A legfrissebb, jelenleg rendelkezésre álló 2026-os adatok januártól májusig tartanak. Ebben az öt hónapban az EU 96 721 tonna ukrán baromfihúst importált, 13,9 százalékkal többet, mint 2025 azonos időszakában.

Ukrajna ezzel továbbra is az EU egyik legfontosabb külső beszállítója.

Fontos ugyanakkor, hogy az USDA-jelentés szűkebb kategóriát, csirkehúst vizsgál, míg az Európai Bizottság fenti kereskedelmi adatai a teljes baromfihús-kategóriát mutatják. Az USDA szerint az ukrán csirkehús EU-importja a 2022-es vám- és kvótamentesség bevezetése után csaknem megduplázódott, majd 2023-ban tovább nőtt. A 2025 októberében életbe lépett a felülvizsgált EU–ukrán kereskedelmi megállapodás, amely már ismét korlátozta az érzékeny agrártermékek behozatalát, ezért az amerikai minisztérium 2026-ra és 2027-re inkább stabilizálódást vár.