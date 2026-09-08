Megugrott a cukor világpiaci ára – mi sem fogjuk megúszni, több okból sem

Egyetlen hónap alatt 11,9 százalékkal emelkedett a cukor világpiaci ára. Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének friss jelentése szerint az FAO cukorár-indexe augusztusban 106,4 pontot ért el, 11,3 ponttal meghaladva a júliusi értéket. Ennél magasabban legutóbb 2025 júniusában állt a mutató.

Magyarországot az átlagosnál is érzékenyebben érintheti a cukor világpiaci árának emelkedése Fotó: Vémi Zoltán

A drágulást elsősorban a 2026–2027-es gazdasági év globális kínálatával kapcsolatos aggodalmak hajtották. Az Európai Unióban a tartós hőség és szárazság miatt lefelé módosították a cukorrépa várható hozamát, miközben a vetésterület eleve kisebb a tavalyinál. Az El Niño hatásai több meghatározó ázsiai termelő terméskilátásait rontják, Brazília közép-déli, legfontosabb cukornádtermő térségéből pedig csökkenő cukortermelésről érkeztek adatok.

A piacot India döntése is felfelé mozdította. Az ország vámmentessé tette a nyerscukor behozatalát, ami a világpiacon megjelenő indiai kereslet növekedését vetíti előre. A kereskedők így egyszerre számolnak szűkülő kínálattal és erősödő importigénnyel.

Magyarország szükségletének legalább kétharmada külföldről érkezik

A nemzetközi áremelkedés Magyarországot az átlagosnál is érzékenyebben érintheti, mert az ország cukorellátása erősen importfüggő. A hazai piac méretéről különböző becslések vannak: a teljes magyarországi felhasználást – az élelmiszeripari igényeket is beleszámítva – évi mintegy 400 ezer tonnára teszik, míg a szűkebben értelmezett belföldi fogyasztás körülbelül 280 ezer tonna lehet.

A rendszerváltáskor tizenkét, az uniós belépéskor öt cukorgyár működött Magyarországon. Ebből mindössze egyetlen üzem, a kaposvári maradt talpon, miután 2008-ban a szerencsi gyár is bezárta kapuit. A folyamatban jelentős szerepe volt az uniós törekvéseknek és a magyar politikusok elhibázott döntéseinek.

A kaposvári Magyar Cukor Zrt., az ország egyetlen működő cukorgyára 2025-ben hozzávetőleg 80 ezer tonna cukrot állított elő. Ez a 280 ezer tonnás fogyasztásnak kevesebb mint 30 százalékát fedezi, vagyis e számítás szerint a magyar piac ellátásának több mint 70 százalékáról importból kell gondoskodni. Ha a teljes, mintegy 400 ezer tonnás felhasználást vesszük alapul, a hazai termelés részaránya csupán 20 százalék körüli.