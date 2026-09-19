Dízeltámogatás: húszezer forint az autósoknak, adókönnyítés a gazdáknak – megjelentek a részletek a Magyar közlönyben

Kihirdették az üzemanyag-drágulás miatt bejelentett támogatási csomag jogszabályait. A Magyar Közlöny szeptember 18-i számában megjelent 2026. évi L. törvény megteremti a kifizetések jogi hátterét, adómentessé teszi a magánszemélyek dízeltámogatását, és bővíti a mezőgazdasági gázolaj után visszaigényelhető jövedéki adót. A 146/2026. kormányrendelet az autósok jogosultsági feltételeit és a folyósítás menetét rögzíti. A támogatási rendelkezések szeptember 19-én lépnek hatályba. Szeptember végén indulhat a dízeltámogatás kifizetése, a gazdák pedig az év végéig beszerzett gázolaj teljes jövedéki adóját visszaigényelhetik a törvényi mennyiséghatárig.

Megjelentek a Magyar Közlönyben a dízeltámogatás részletes szabályai Fotó: Vémi Zoltán /Világgazdaság

Dízeltámogatás: itt vannak a részletek

A dízeltámogatás 2026-ban személyenként összesen 20 ezer forint. Az a magánszemély jogosult rá, aki a nyilvántartás szerint kizárólag dízelüzemű, legfeljebb 110 kilowatt teljesítményű személygépkocsi üzembentartója, ennek hiányában tulajdonosa. A korábbi bejelentésekben szereplő, nagyjából 150 lóerős határ helyett tehát a jogszabályban rögzített kilowattérték az irányadó.

A jogosultság alapját főszabály szerint a január 1-jei nyilvántartási állapot adja. Azok is bekerülnek a támogatotti körbe, akik év közben szereztek autót vagy váltak üzembentartóvá, és szeptember 19-én megfelelnek a feltételeknek. A rendelet jövedelmi feltételt nem határoz meg, a benzines autókra és a 110 kilowattnál erősebb dízelekre azonban nem terjed ki.

Több megfelelő autó sem jelent többszörös támogatást: egy magánszemély csak egyszer kaphatja meg a húszezer forintot. Több tulajdonos vagy üzembentartó esetén annak jár az összeg, akinek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.

A támogatáshoz külön kérelmet nem ír elő a rendelet. A jogosultságot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állapítja meg, a pénzt pedig a Magyar Államkincstár folyósítja. A jogszabály főszabály szerint négy kifizetési időpontot jelöl meg:

szeptember 30-át,

október 30-át,

november 13-át

és december 7-ét.

A január eleji nyilvántartás alapján jogosultak első részlete szeptember 30-án esedékes, az év közben üzembentartóvá vagy tulajdonossá válóké október 30-án. A rendelet a fennmaradó részletek teljesítésére december 31-i határidőt is rögzít.