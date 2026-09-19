Dízeltámogatás: húszezer forint az autósoknak, adókönnyítés a gazdáknak – megjelentek a részletek a Magyar közlönyben
Kihirdették az üzemanyag-drágulás miatt bejelentett támogatási csomag jogszabályait. A Magyar Közlöny szeptember 18-i számában megjelent 2026. évi L. törvény megteremti a kifizetések jogi hátterét, adómentessé teszi a magánszemélyek dízeltámogatását, és bővíti a mezőgazdasági gázolaj után visszaigényelhető jövedéki adót. A 146/2026. kormányrendelet az autósok jogosultsági feltételeit és a folyósítás menetét rögzíti. A támogatási rendelkezések szeptember 19-én lépnek hatályba. Szeptember végén indulhat a dízeltámogatás kifizetése, a gazdák pedig az év végéig beszerzett gázolaj teljes jövedéki adóját visszaigényelhetik a törvényi mennyiséghatárig.
Dízeltámogatás: itt vannak a részletek
A dízeltámogatás 2026-ban személyenként összesen 20 ezer forint. Az a magánszemély jogosult rá, aki a nyilvántartás szerint kizárólag dízelüzemű, legfeljebb 110 kilowatt teljesítményű személygépkocsi üzembentartója, ennek hiányában tulajdonosa. A korábbi bejelentésekben szereplő, nagyjából 150 lóerős határ helyett tehát a jogszabályban rögzített kilowattérték az irányadó.
A jogosultság alapját főszabály szerint a január 1-jei nyilvántartási állapot adja. Azok is bekerülnek a támogatotti körbe, akik év közben szereztek autót vagy váltak üzembentartóvá, és szeptember 19-én megfelelnek a feltételeknek. A rendelet jövedelmi feltételt nem határoz meg, a benzines autókra és a 110 kilowattnál erősebb dízelekre azonban nem terjed ki.
Több megfelelő autó sem jelent többszörös támogatást: egy magánszemély csak egyszer kaphatja meg a húszezer forintot. Több tulajdonos vagy üzembentartó esetén annak jár az összeg, akinek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.
A támogatáshoz külön kérelmet nem ír elő a rendelet. A jogosultságot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal állapítja meg, a pénzt pedig a Magyar Államkincstár folyósítja. A jogszabály főszabály szerint négy kifizetési időpontot jelöl meg:
- szeptember 30-át,
- október 30-át,
- november 13-át
- és december 7-ét.
A január eleji nyilvántartás alapján jogosultak első részlete szeptember 30-án esedékes, az év közben üzembentartóvá vagy tulajdonossá válóké október 30-án. A rendelet a fennmaradó részletek teljesítésére december 31-i határidőt is rögzít.
Hogyan jutnak pénzhez a jogosultak?
A kincstár elsősorban arra a bankszámlára utal, amelyről az érintett autó 2026-os gépjárműadóját befizették, illetve a NAV-nál rendelkezésre álló másik számlát használhatja. A támogatás postai úton is megérkezhet. A rendeletben meghatározott sikertelen postai kézbesítési esetekben október 15. és november 15. között lehet új kézbesítési címet bejelenteni a NAV-nál.
A mezőgazdasági termelők más módon kapnak segítséget: a szeptember 19. és december 31. között beszerzett gázolaj teljes megfizetett jövedéki adóját visszaigényelhetik, a jövedékiadó-törvényben meghatározott mennyiségig. Ez a beszerzések időszakát jelöli, és nem jelent korlátlan adó-visszatérítést vagy a korábbi vásárlásokra automatikusan kiterjedő kedvezményt. Az alkalmazandó visszaigénylési mértéket a NAV-nak közzé kell tennie.
A teljes visszatérítés ugyanakkor nem azonos ugyanekkora új megtakarítással. Amint azt a Világgazdaság korábbi összehasonlítása bemutatta , a termelők az adó jelentős részét eddig is visszaigényelhették. A bejelentett változás többlethatása literenként hozzávetőleg 14–15 forintos könnyítés; az általános éves mennyiségi korlát hektáronként 97 liter.
A segítség különösen nehéz időszakban érkezik. A Világgazdaság az őszi munkák költségeiről szóló cikkében arra hívta fel a figyelmet, hogy az üzemanyag-drágulás egyszerre terheli a betakarítást, a terményszállítást és az őszi talajmunkákat. A gazdaságoknak mindezt az aszály miatti terméskiesés és a gyenge felvásárlási árak mellett kell finanszírozniuk. Az adókönnyítés ezért enyhítheti, de önmagában nem ellensúlyozza a teljes költségnövekedést.
A Mol korábban a Világgazdaságnak eljuttatott állásfoglalásában támogatta ezt a megközelítést: az olajtársaság szerint a védett ár visszahozása kiszoríthatná az importot, és súlyos ellátási gondokhoz vezethetne.
A törvény a költségvetési bevételeket is érinti: november 1-jétől új jövedékiadó-mértékeket állapít meg a dohány- és nikotintermékekre. A dízeltámogatás forrásaként a kormányrendelet a központi költségvetést nevezi meg; a magánszemélyeknek kifizetett összeg személyijövedelemadó-mentes lesz.