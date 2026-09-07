Drágulnak az élelmiszerek a világpiacon – ezt hamarosan a magyarok is megérezhetik a boltokban
A világpiaci élelmiszerárak augusztusban 2022 vége óta nem látott szintre emelkedtek. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének, a FAO-nak az augusztusi jelentése szerint az összesített élelmiszerár-index 133,3 pontot ért el, ami júliushoz képest 1,9, éves összevetésben pedig 2,5 százalékos növekedés.
Ezúttal valamennyi fő termékcsoport drágult, de a magyar állattenyésztők szempontjából különösen fontos jelzés érkezett a tej- és a húspiacról.
Élelmiszerár: az aszály hozhat fordulatot
A FAO tejtermékár-indexe augusztusban 2,3 százalékkal emelkedett. Ez volt az első havi növekedés négy hónap után, bár az index még mindig 21,7 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi szinttől.
A drágulást főként a tejporok és a sajtok világpiaci árának emelkedése okozta. Az uniós tejkínálat ugyanis szűkülni kezdett, miután a tartós hőség és az aszály több meghatározó termelő régióban rontotta a legelők állapotát, visszavetette a takarmánytermést és csökkentette a tehenek tejhozamát.
A fordulat jelei már korábban megjelentek. A Világgazdaság elemzése szerint az európai piacot nyáron két ellentétes folyamat alakította:
- a korábbi termelésbővülés
- és a felhalmozott készletek
még lefelé nyomták az árakat, miközben a szárazság egyre gyorsabban rontotta a következő hónapok kínálati kilátásait.
A magyar tejtermelők számára ezért az augusztusi világpiaci drágulás kedvező, de egyelőre csak közvetett jelzés. A hazai nyerstej termelői átlagára júniusban kilogrammonként 129,12 forintra esett, ami 35,2 százalékos éves zuhanásnak felelt meg, júliusban pedig az ár megközelítette a 125 forintos szintet. A felvásárlási ár sok gazdaságban már nem fedezte a termelés költségeit.
Az uniós kínálat szűkülése idővel megállíthatja a magyar nyerstejárak esését, de az áremelkedés begyűrűzése több hónapot is igénybe vehet. Ehhez a korábban felhalmozódott tejtermékkészletek leépülésére, az olcsó német és régiós import mérséklődésére, valamint a szerződéses felvásárlási árak emelésére is szükség lehet.
Egyszerre csökken a tejhozam és drágul a takarmány
A hőség nemcsak a kibocsátást fogja vissza, hanem a termelés költségeit is növeli. A szűkülő széna-, lucerna- és silókukorica-kínálat miatt a gazdaságoknak drágábban kell beszerezniük a tömegtakarmányt, miközben az energia-, munkaerő- és állategészségügyi kiadások továbbra is magasak.
A hazai takarmányhelyzetről szóló cikkünkben írtunk róla, hogy az állattartók már a nyáron szűk kínálattal, drága bálákkal és növekvő téli kockázattal szembesültek. Ha ez tartós marad, a tej világpiaci drágulása kezdetben nem többletjövedelmet, hanem csak a veszteségek mérséklődését hozhatja a gazdaságoknak.
A sertéshús drágulása még nem jelent hazai fordulatot
A FAO húsárindexe augusztusban 1 százalékkal emelkedett. A baromfi-, a sertés- és a juhhús világpiaci jegyzése nőtt, miközben a marhahús olcsóbbá vált.
A sertéshús drágulását elsősorban az európai kínálat szűkülése okozta. A magas hőmérséklet lassította az állatok súlygyarapodását, ezért kevesebb vágásérett sertés került a piacra. Ez azonban önmagában még nem biztosítja a magyar termelői árak gyors emelkedését.
Az uniós sertéspiacon továbbra is jelentős a túlkínálat, amit az afrikai sertéspestishez kapcsolódó harmadik országbeli exportkorlátozások és a gyenge európai húsfogyasztás is fokoz. A húsipar a bőséges kínálat mellett nem tudott megfelelő árat érvényesíteni, ezért a nemzetközi drágulás csak akkor gyűrűzhet be tartósan a magyar felvásárlási árakba, ha az unión belüli feleslegek is csökkennek.
A magyar külkereskedelmi adatok egyelőre szintén árnyomást jeleznek. Magyarország az év első öt hónapjában 63,8 ezer tonna sertéshúst exportált, 5,4 százalékkal többet, mint egy évvel korábban, a kivitel értéke azonban 15,6 százalékkal, 55,8 milliárd forintra csökkent – derült ki a VG sertéságazati helyzetképéből. A vállalkozások tehát több húst adtak el külföldön, de lényegesen alacsonyabb egységáron. Mindez azt is jelenti, hogy a magyar termelők helyzete csak akkor javulhat érdemben, ha a világpiaci emelkedés a hazai felvásárlási árakban is megjelenik, miközben a takarmány- és energiaköltségek nem nőnek tovább. Ez utóbbira viszont kevés az esély, hiszen emelkedik a gáz- és üzemanyag költsége, illetve takarmányhiány van kialakulóban, ami ugyancsak drágulást fog eredményezni.