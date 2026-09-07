Drágulnak az élelmiszerek a világpiacon – ezt hamarosan a magyarok is megérezhetik a boltokban

A világpiaci élelmiszerárak augusztusban 2022 vége óta nem látott szintre emelkedtek. Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének, a FAO-nak az augusztusi jelentése szerint az összesített élelmiszerár-index 133,3 pontot ért el, ami júliushoz képest 1,9, éves összevetésben pedig 2,5 százalékos növekedés.

Az ENSZ FAO adatai szerint nőtt az élelmiszerár-index, ami az inflációs veszélyt is fokozza a világpiacokon Fotó: Havran Zoltán

Ezúttal valamennyi fő termékcsoport drágult, de a magyar állattenyésztők szempontjából különösen fontos jelzés érkezett a tej- és a húspiacról.

Élelmiszerár: az aszály hozhat fordulatot

A FAO tejtermékár-indexe augusztusban 2,3 százalékkal emelkedett. Ez volt az első havi növekedés négy hónap után, bár az index még mindig 21,7 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi szinttől.

A drágulást főként a tejporok és a sajtok világpiaci árának emelkedése okozta. Az uniós tejkínálat ugyanis szűkülni kezdett, miután a tartós hőség és az aszály több meghatározó termelő régióban rontotta a legelők állapotát, visszavetette a takarmánytermést és csökkentette a tehenek tejhozamát.

A fordulat jelei már korábban megjelentek. A Világgazdaság elemzése szerint az európai piacot nyáron két ellentétes folyamat alakította:

a korábbi termelésbővülés

és a felhalmozott készletek

még lefelé nyomták az árakat, miközben a szárazság egyre gyorsabban rontotta a következő hónapok kínálati kilátásait.

A magyar tejtermelők számára ezért az augusztusi világpiaci drágulás kedvező, de egyelőre csak közvetett jelzés. A hazai nyerstej termelői átlagára júniusban kilogrammonként 129,12 forintra esett, ami 35,2 százalékos éves zuhanásnak felelt meg, júliusban pedig az ár megközelítette a 125 forintos szintet. A felvásárlási ár sok gazdaságban már nem fedezte a termelés költségeit.

Az uniós kínálat szűkülése idővel megállíthatja a magyar nyerstejárak esését, de az áremelkedés begyűrűzése több hónapot is igénybe vehet. Ehhez a korábban felhalmozódott tejtermékkészletek leépülésére, az olcsó német és régiós import mérséklődésére, valamint a szerződéses felvásárlási árak emelésére is szükség lehet.

Egyszerre csökken a tejhozam és drágul a takarmány

A hőség nemcsak a kibocsátást fogja vissza, hanem a termelés költségeit is növeli. A szűkülő széna-, lucerna- és silókukorica-kínálat miatt a gazdaságoknak drágábban kell beszerezniük a tömegtakarmányt, miközben az energia-, munkaerő- és állategészségügyi kiadások továbbra is magasak.