Élelmiszerpiac: letarolta a földeket az aszály – de miért nem robbantak fel az árak, itt a válasz

A nyári hőhullám és az aszály ismét felerősítette az élelmiszerek drágulásától való félelmeket, a nemzetközi és a magyar piaci adatok azonban egyelőre nem támasztják alá egy újabb általános árrobbanás veszélyét. Számos alapvető agrártermékből továbbra is jelentős a kínálat, ami leszorítja a termelői és feldolgozói árakat, végül pedig a boltokban is érezteti hatását az élelmiszerárak alakulásában.

A nemzetközi túlkinálat fékezi a hazai áremelkedést, hiába az aszály miatti súlyos terméscsökkenés a magyar gazdák kénytelenek így is alacsonyabb áron értékesíteni terményeiket, így várhatóan az élelmiszerárak sem fognak drasztikusan nőni Fotó: Vémi Zoltán

A Központi Statisztikai Hivatal júliusi adatai szerint az élelmiszerek fogyasztói ára 1,1 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. A vendéglátási szolgáltatások nélkül számított élelmiszerárak ennél is nagyobb mértékben, 4,4 százalékkal csökkentek.

A mérséklődés több alapvető termék árán is látható. A vaj és a vajkrém 14,1 százalékkal, a sertéshús 13,1 százalékkal, a sajt 9,5 százalékkal, a friss zöldség 9,2 százalékkal, a tej pedig 7 százalékkal került kevesebbe, mint 2025 júliusában. Kivételt jelentett egyebek mellett az étolaj, amelynek ára 3,8 százalékkal emelkedett.

A fogyasztói árak mögött már korábban megjelent a mezőgazdasági termékek jelentős áresése. Az első fél évben az agrárárak 10,6 százalékkal, az élelmiszeripar belföldi értékesítési árai pedig 0,3 százalékkal mérséklődtek éves alapon. Az élelmiszerek fogyasztói árindexe ugyanekkor még 0,6 százalékos emelkedést mutatott, vagyis a termelői áresés csak részben és késleltetve jutott el a vásárlókhoz.

Élelmiszerárak: a túlkínálat szorítja lefelé a drágulást

Fórián Zoltán, az Erste vezető agrárszakértője szerint a folyamatot elsősorban az magyarázza, hogy a világpiacon többek között

kalászos gabonából,

szójából,

sertéshúsból

és tejből

túlkínálat alakult ki. Ez nyomás alatt tartja a nemzetközi árakat, és a külkereskedelmen keresztül a magyar piacra is begyűrűzik.

A globális élelmiszerár-index lényegében stagnál: a gabonafélék, a cukor és a növényi olajok drágulását ellensúlyozza a hús- és tejtermékek árcsökkenése. Az egyes termékpályák között ezért jelentős különbségek alakulhatnak ki, általános és gyors élelmiszer-inflációra azonban jelenleg kevés jel utal.