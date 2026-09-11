Elképesztő lebukás: a Milka és a Toblerone gyártója eurómilliókat költött az uniós rendelet felpuhításáért – lobbi vagy visszaélés?

A Milka és a Toblerone gyártója több mint egy éven keresztül igyekezett befolyásolni az Európai Unió erdőirtás elleni szabályozásának alakulását – állítja a Global Witness frissen közzétett vizsgálata. A környezetvédő szervezet szerint a Mondelez International célja az erdőirtásmentes termékekről szóló uniós rendelet, az EUDR további halasztása, illetve egyes előírásainak felpuhítása lehetett.

Az erdőirtásmentes termékeket szabályozó jogszabály puhításáért lobbizott erőteljesen a Milka és a Toblerone gyártója Fotó: AFP

A vizsgálat szerint a Mondelez képviselői 2025 júliusa óta hozzávetőleg kéthavonta találkoztak befolyásos brüsszeli politikusokkal és tisztségviselőkkel. Emellett Párizsban, Berlinben, Dublinban és Luxemburgban is egyeztettek kormányzati szereplőkkel.

A lobbikampány a legmagasabb diplomáciai szintig ért: Dick Van de Put vezérigazgató 2026 júniusában Andrew Puzderrel, az Egyesült Államok európai uniós nagykövetével is találkozott. Puzder Donald Trump közeli szövetségese, az amerikai kormányzat pedig nyíltan ellenzi az EUDR-t, amelyet az Egyesült Államokban működő exportőrökre nehezedő jelentős többlettehernek tart.

Erdőirtásmentes termékek: több százmillió forint ment el lobbizásra

A Global Witness a nyilvános átláthatósági nyilvántartások alapján úgy számol, hogy a Mondelez az EUDR 2023-as elfogadása óta 1,2–1,5 millió eurót – hozzávetőleg 437–546 millió forintot – fordított uniós lobbitevékenységre. Franciaországban és Németországban további 570–680 ezer eurót, mintegy 207–248 millió forintot költhetett erre 2025-ben.

A nyilvántartások nem minden esetben árulják el, pontosan milyen jogszabályról tárgyaltak a találkozókon, ezért a teljes összeg nem kapcsolható bizonyíthatóan az erdőirtási rendelethez. A szervezet szerint azonban a Mondelez levelezése, a találkozók résztvevői és időzítése arra utal, hogy az EUDR a vállalat egyik központi témája volt.

Egy vezető Mondelez-alkalmazott 2025 júniusában bekerült az Amerikai Kereskedelmi Kamara uniós szervezetének, az AmChamEU-nak az igazgatótanácsába. Egy hónappal később a szervezet már az EUDR végrehajtásának elhalasztását kérte. Az AmChamEU később olyan átmeneti időszakot is javasolt, amelynek első évében nem szabtak volna ki büntetést a szabályok megszegéséért.