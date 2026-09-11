Deviza
EUR/HUF364,3 -0,29% USD/HUF314,17 -0,16% GBP/HUF424,45 -0,17% CHF/HUF385,51 -0,39% PLN/HUF84,22 -0,27% RON/HUF69,3 -0,34% CZK/HUF15,01 -0,33% EUR/HUF364,3 -0,29% USD/HUF314,17 -0,16% GBP/HUF424,45 -0,17% CHF/HUF385,51 -0,39% PLN/HUF84,22 -0,27% RON/HUF69,3 -0,34% CZK/HUF15,01 -0,33%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX151 348,14 +1,28% MTELEKOM2 544 +0,55% MOL5 315 +2,54% OTP46 540 +1,33% RICHTER12 470 -0,16% OPUS298 -0,67% ANY6 490 +0,77% AUTOWALLIS127,5 -1,96% WABERERS4 350 +1,15% BUMIX9 260,94 +0,63% CETOP5 040,93 -0,33% CETOP NTR3 260,01 +0,58% BUX151 348,14 +1,28% MTELEKOM2 544 +0,55% MOL5 315 +2,54% OTP46 540 +1,33% RICHTER12 470 -0,16% OPUS298 -0,67% ANY6 490 +0,77% AUTOWALLIS127,5 -1,96% WABERERS4 350 +1,15% BUMIX9 260,94 +0,63% CETOP5 040,93 -0,33% CETOP NTR3 260,01 +0,58%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Európai Bizottság
Mondelez
EUDR
lobbizás
Milka
erdőirtás
lobbi
mezőgazdaság
élelmiszeripar
Európai Unió

Elképesztő lebukás: a Milka és a Toblerone gyártója eurómilliókat költött az uniós rendelet felpuhításáért – lobbi vagy visszaélés?

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Több mint kétmilló eurót költhetett uniós lobbitevékenységre a Milka, a Toblerone és az Oreo gyártója azóta, hogy elfogadták az erdőirtásmentes termékekről szóló rendeletet. A Global Witness szerint a Mondelez International egész Európára kiterjedő kampányt folytatott az erdőirtásmentes szabályozás gyengítéséért, a vállalat azonban azt állítja, nem a törvény céljait támadja, hanem annak végrehajthatóságát akarja javítani. A környezetvédő szervezet szerint a Mondelez célja a rendelet további halasztása volt.
Dénes Zoltán
2026.09.11, 11:18

A Milka és a Toblerone gyártója több mint egy éven keresztül igyekezett befolyásolni az Európai Unió erdőirtás elleni szabályozásának alakulását – állítja a Global Witness frissen közzétett vizsgálata. A környezetvédő szervezet szerint a Mondelez International célja az erdőirtásmentes termékekről szóló uniós rendelet, az EUDR további halasztása, illetve egyes előírásainak felpuhítása lehetett.

erdőirtásmentes termék, Milka, Toblerone, Európai Unió, lobbizás
Az erdőirtásmentes termékeket szabályozó jogszabály puhításáért lobbizott erőteljesen a Milka és a Toblerone gyártója Fotó: AFP

A vizsgálat szerint a Mondelez képviselői 2025 júliusa óta hozzávetőleg kéthavonta találkoztak befolyásos brüsszeli politikusokkal és tisztségviselőkkel. Emellett Párizsban, Berlinben, Dublinban és Luxemburgban is egyeztettek kormányzati szereplőkkel.

A lobbikampány a legmagasabb diplomáciai szintig ért: Dick Van de Put vezérigazgató 2026 júniusában Andrew Puzderrel, az Egyesült Államok európai uniós nagykövetével is találkozott. Puzder Donald Trump közeli szövetségese, az amerikai kormányzat pedig nyíltan ellenzi az EUDR-t, amelyet az Egyesült Államokban működő exportőrökre nehezedő jelentős többlettehernek tart.

Erdőirtásmentes termékek: több százmillió forint ment el lobbizásra

A Global Witness a nyilvános átláthatósági nyilvántartások alapján úgy számol, hogy a Mondelez az EUDR 2023-as elfogadása óta 1,2–1,5 millió eurót – hozzávetőleg 437–546 millió forintot – fordított uniós lobbitevékenységre. Franciaországban és Németországban további 570–680 ezer eurót, mintegy 207–248 millió forintot költhetett erre 2025-ben.

A nyilvántartások nem minden esetben árulják el, pontosan milyen jogszabályról tárgyaltak a találkozókon, ezért a teljes összeg nem kapcsolható bizonyíthatóan az erdőirtási rendelethez. A szervezet szerint azonban a Mondelez levelezése, a találkozók résztvevői és időzítése arra utal, hogy az EUDR a vállalat egyik központi témája volt.

Egy vezető Mondelez-alkalmazott 2025 júniusában bekerült az Amerikai Kereskedelmi Kamara uniós szervezetének, az AmChamEU-nak az igazgatótanácsába. Egy hónappal később a szervezet már az EUDR végrehajtásának elhalasztását kérte. Az AmChamEU később olyan átmeneti időszakot is javasolt, amelynek első évében nem szabtak volna ki büntetést a szabályok megszegéséért.

A Latifundist összefoglalója szerint a Mondelez konzervatív európai parlamenti képviselőket is megkeresett, köztük az EP mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottságainak meghatározó tagjait.

A kakaó miatt különösen érzékeny a szabályozás

Az EUDR célja, hogy az uniós piacra kerülő termékek ne származhassanak olyan földterületről, ahol erdőirtás vagy erdőpusztulás történt. A rendelet hét alapanyagra

  • a szarvasmarhára,
  • a kakaóra, 
  • a kávéra, 
  • a pálmaolajra,
  • a gumira, 
  • a szójára 
  • és a fára,

valamint számos feldolgozott termékre terjed ki. A nagy- és közepes vállalatoknak 2026. december 30-tól kell alkalmazniuk az előírásokat, a legtöbb kisvállalkozás pedig 2027. június 30-ig kapott haladékot.

Az édességipar számára a kakaó nyomon követhetősége jelenti az egyik legnagyobb kihívást.

 A Mondelez a világ egyik legnagyobb kakaófelvásárlója, a Global Witness szerint ugyanakkor a vezető csokoládégyártók közül egyedüliként nem közli, hogy beszerzett kakaójának mekkora része bizonyíthatóan erdőirtásmentes.

A szervezet arra is emlékeztetett, hogy Ghána és Elefántcsontpart erdőterületeinek drasztikus zsugorodásában jelentős szerepet játszott a kakaóültetvények terjeszkedése. Ez üzleti szempontból is egyre nagyobb kockázat: a nyugat-afrikai termésproblémák az elmúlt években történelmi magasságba emelték a kakaó árát, ami a gyártók eredményét és a bolti árakat egyaránt megterhelte.

A Világgazdaság korábbi elemzése szerint a megugró kakaóköltségek miatt a Mondelez korrigált bruttó eredményhányada 37,8 százalékról 32 százalékra esett 2025-ben. A vállalat bevétele ugyan 5,8 százalékkal nőtt, az eladott mennyiség azonban csökkent. Az európai áremelések meghaladták a 12 százalékot, aminek hatására visszaesett a kereslet.

Magyarországon is jelentős gyártó a Mondelez

A vita Magyarország számára sem közömbös. A Mondelez székesfehérvári üzeme mintegy hatszáz embernek ad munkát, és több mint harminc országba szállít Milka, Cadbury, Oreo, Pilóta és Győri Édes termékeket. A Győri Keksz Kft. 2024-ben 12,8 milliárd forintos nettó árbevételt és 670 millió forintos nyereséget ért el, tavaly pedig 13,2 milliárdos árbevétel mellett, 750 milliós profitot jelentett. A társaság 2,3 millió dolláros napelemparkot is létesített Székesfehérváron, amely az üzem villamosenergia-igényének negyedét fedezheti.

A társaság uniós kapcsolatait korábban más ügy is beárnyékolta: az Európai Bizottság 2024-ben 337,5 millió eurós, akkori árfolyamon mintegy 130 milliárd forintos bírságot szabott ki rá, mert a hatóság szerint korlátozta a csokoládék és kekszek tagállamok közötti kereskedelmét, és ezzel mesterségesen magasan tarthatta az árakat egyes piacokon.

A Mondelez visszautasítja a vádat

A Mondelez elismerte, hogy lobbizott az EUDR-rel kapcsolatban, de visszautasította, hogy a szabályozás felszámolására törekedne. A vállalat közlése szerint teljes mértékben támogatja a rendelet céljait, elkötelezett az erdőirtásmentes ellátási láncok és a felelős beszerzés mellett, fellépésének célja pedig az, hogy a szabályok a gyakorlatban is működőképesek legyenek.

Az AmChamEU szintén tagadta, hogy gyengíteni akarná a rendeletet. A szervezet azzal indokolta a halasztási kérelmeket, hogy az Európai Uniónak és a vállalatoknak időre volt szükségük a végrehajtás megoldatlan technikai problémáinak rendezéséhez.

Az Európai Bizottság júliusban már módosította a szabályozás által érintett termékkört: egyebek mellett kivette alóla a marhabőrt és a bőrtermékeket, miközben néhány új árut bevont. A Bizottság szerint a változtatások egyszerűsítik a végrehajtást, de nem módosítják a rendelet hatálya alá tartozó hét alapanyag körét. A jogi aktust jelenleg az Európai Parlament és a tagállamokat képviselő Tanács vizsgálja.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu