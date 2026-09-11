Elképesztő lebukás: a Milka és a Toblerone gyártója eurómilliókat költött az uniós rendelet felpuhításáért – lobbi vagy visszaélés?
A Milka és a Toblerone gyártója több mint egy éven keresztül igyekezett befolyásolni az Európai Unió erdőirtás elleni szabályozásának alakulását – állítja a Global Witness frissen közzétett vizsgálata. A környezetvédő szervezet szerint a Mondelez International célja az erdőirtásmentes termékekről szóló uniós rendelet, az EUDR további halasztása, illetve egyes előírásainak felpuhítása lehetett.
A vizsgálat szerint a Mondelez képviselői 2025 júliusa óta hozzávetőleg kéthavonta találkoztak befolyásos brüsszeli politikusokkal és tisztségviselőkkel. Emellett Párizsban, Berlinben, Dublinban és Luxemburgban is egyeztettek kormányzati szereplőkkel.
A lobbikampány a legmagasabb diplomáciai szintig ért: Dick Van de Put vezérigazgató 2026 júniusában Andrew Puzderrel, az Egyesült Államok európai uniós nagykövetével is találkozott. Puzder Donald Trump közeli szövetségese, az amerikai kormányzat pedig nyíltan ellenzi az EUDR-t, amelyet az Egyesült Államokban működő exportőrökre nehezedő jelentős többlettehernek tart.
Erdőirtásmentes termékek: több százmillió forint ment el lobbizásra
A Global Witness a nyilvános átláthatósági nyilvántartások alapján úgy számol, hogy a Mondelez az EUDR 2023-as elfogadása óta 1,2–1,5 millió eurót – hozzávetőleg 437–546 millió forintot – fordított uniós lobbitevékenységre. Franciaországban és Németországban további 570–680 ezer eurót, mintegy 207–248 millió forintot költhetett erre 2025-ben.
A nyilvántartások nem minden esetben árulják el, pontosan milyen jogszabályról tárgyaltak a találkozókon, ezért a teljes összeg nem kapcsolható bizonyíthatóan az erdőirtási rendelethez. A szervezet szerint azonban a Mondelez levelezése, a találkozók résztvevői és időzítése arra utal, hogy az EUDR a vállalat egyik központi témája volt.
Egy vezető Mondelez-alkalmazott 2025 júniusában bekerült az Amerikai Kereskedelmi Kamara uniós szervezetének, az AmChamEU-nak az igazgatótanácsába. Egy hónappal később a szervezet már az EUDR végrehajtásának elhalasztását kérte. Az AmChamEU később olyan átmeneti időszakot is javasolt, amelynek első évében nem szabtak volna ki büntetést a szabályok megszegéséért.
A Latifundist összefoglalója szerint a Mondelez konzervatív európai parlamenti képviselőket is megkeresett, köztük az EP mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottságainak meghatározó tagjait.
A kakaó miatt különösen érzékeny a szabályozás
Az EUDR célja, hogy az uniós piacra kerülő termékek ne származhassanak olyan földterületről, ahol erdőirtás vagy erdőpusztulás történt. A rendelet hét alapanyagra
- a szarvasmarhára,
- a kakaóra,
- a kávéra,
- a pálmaolajra,
- a gumira,
- a szójára
- és a fára,
valamint számos feldolgozott termékre terjed ki. A nagy- és közepes vállalatoknak 2026. december 30-tól kell alkalmazniuk az előírásokat, a legtöbb kisvállalkozás pedig 2027. június 30-ig kapott haladékot.
Az édességipar számára a kakaó nyomon követhetősége jelenti az egyik legnagyobb kihívást.
A Mondelez a világ egyik legnagyobb kakaófelvásárlója, a Global Witness szerint ugyanakkor a vezető csokoládégyártók közül egyedüliként nem közli, hogy beszerzett kakaójának mekkora része bizonyíthatóan erdőirtásmentes.
A szervezet arra is emlékeztetett, hogy Ghána és Elefántcsontpart erdőterületeinek drasztikus zsugorodásában jelentős szerepet játszott a kakaóültetvények terjeszkedése. Ez üzleti szempontból is egyre nagyobb kockázat: a nyugat-afrikai termésproblémák az elmúlt években történelmi magasságba emelték a kakaó árát, ami a gyártók eredményét és a bolti árakat egyaránt megterhelte.
A Világgazdaság korábbi elemzése szerint a megugró kakaóköltségek miatt a Mondelez korrigált bruttó eredményhányada 37,8 százalékról 32 százalékra esett 2025-ben. A vállalat bevétele ugyan 5,8 százalékkal nőtt, az eladott mennyiség azonban csökkent. Az európai áremelések meghaladták a 12 százalékot, aminek hatására visszaesett a kereslet.
Magyarországon is jelentős gyártó a Mondelez
A vita Magyarország számára sem közömbös. A Mondelez székesfehérvári üzeme mintegy hatszáz embernek ad munkát, és több mint harminc országba szállít Milka, Cadbury, Oreo, Pilóta és Győri Édes termékeket. A Győri Keksz Kft. 2024-ben 12,8 milliárd forintos nettó árbevételt és 670 millió forintos nyereséget ért el, tavaly pedig 13,2 milliárdos árbevétel mellett, 750 milliós profitot jelentett. A társaság 2,3 millió dolláros napelemparkot is létesített Székesfehérváron, amely az üzem villamosenergia-igényének negyedét fedezheti.
A társaság uniós kapcsolatait korábban más ügy is beárnyékolta: az Európai Bizottság 2024-ben 337,5 millió eurós, akkori árfolyamon mintegy 130 milliárd forintos bírságot szabott ki rá, mert a hatóság szerint korlátozta a csokoládék és kekszek tagállamok közötti kereskedelmét, és ezzel mesterségesen magasan tarthatta az árakat egyes piacokon.
A Mondelez visszautasítja a vádat
A Mondelez elismerte, hogy lobbizott az EUDR-rel kapcsolatban, de visszautasította, hogy a szabályozás felszámolására törekedne. A vállalat közlése szerint teljes mértékben támogatja a rendelet céljait, elkötelezett az erdőirtásmentes ellátási láncok és a felelős beszerzés mellett, fellépésének célja pedig az, hogy a szabályok a gyakorlatban is működőképesek legyenek.
Az AmChamEU szintén tagadta, hogy gyengíteni akarná a rendeletet. A szervezet azzal indokolta a halasztási kérelmeket, hogy az Európai Uniónak és a vállalatoknak időre volt szükségük a végrehajtás megoldatlan technikai problémáinak rendezéséhez.
Az Európai Bizottság júliusban már módosította a szabályozás által érintett termékkört: egyebek mellett kivette alóla a marhabőrt és a bőrtermékeket, miközben néhány új árut bevont. A Bizottság szerint a változtatások egyszerűsítik a végrehajtást, de nem módosítják a rendelet hatálya alá tartozó hét alapanyag körét. A jogi aktust jelenleg az Európai Parlament és a tagállamokat képviselő Tanács vizsgálja.