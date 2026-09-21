Riasztó üzenet a falvaknak: a kampányígéretek után egészen más jövőkép rajzolódik ki – kísért az SZDSZ falupolitikája

Nagy István volt agrárminiszter szerint egyre nagyobb a különbség a Tisza Párt választási ígéretei és a kormány vidékpolitikájának gyakorlata között. A politikus úgy látja, több, az elmúlt hónapokban elhangzott kormányzati kijelentés és intézkedés is arra utal, hogy a kistelepülések támogatása háttérbe szorulhat. A volt tárcavezető Facebook-bejegyzésében emlékeztetett: Magyar Péter és pártja a kampányban nemcsak a Magyar Falu Program folytatását ígérte, hanem annak kibővítéséről is beszélt. Emellett meghirdették a Szent István Programot is, amelynek keretében Nagy István felidézése szerint tíz falvanként további egymilliárd forintnyi támogatás jutott volna a vidéki településeknek.

A falu jövője körüli vitában ismét olyan gondolatok jelennek meg, amelyek húsz év után újra az SZDSZ faluromboló politikáját villantják fel Fotó: Nagy Lajos

A volt agrárminiszter szerint azonban a kormányra kerülés óta több olyan jelzés érkezett, amely éppen ellenkező irányba mutat.

Nagy István Bart István kijelentését tartja az egyik intő jelnek

Elsőként Bart István helyettes államtitkár korábbi megszólalását emelte ki Nagy István. Bart a falvak fenntarthatóságáról szólva azt vetette fel, hogy gazdasági és infrastrukturális szempontból hatékonyabb lehet a fejlesztési forrásokat a városokra, illetve a fenntarthatóbb városi infrastruktúrára összpontosítani, mint folyamatosan finanszírozni a ritkábban lakott kistelepülések infrastruktúráját. Nagy István ezt a megközelítést a falvakban élők számára aggasztónak nevezte. A kijelentésre már korábban is komoly politikai vita épült.

A volt miniszter szerint a képbe illeszkedik Radnai Márk, a Tisza Párt alelnökének és országgyűlési képviselőjének álláspontja is. Radnai egy korábbi bejegyzésében arról írt, hogy nem azért indult az országgyűlési választáson, hogy hónapokon át polgármester-látogatási körutakat szervezzen.

Radnai azt hangsúlyozta, hogy szerinte véget kell vetni annak a politikai gyakorlatnak, amely személyes kapcsolatokra és háttéregyeztetésekre épül. Úgy fogalmazott: a polgármesterek feladata a települések működtetése és fejlesztése, míg az országgyűlési képviselőké az országos érdekek képviselete, a törvényalkotás és a fejlesztési forrásokért végzett munka. Radnai saját honlapján ugyanakkor a választókerülettel való kapcsolattartást és a helyi közösségekkel való együttműködést is képviselői feladatai közé sorolja.