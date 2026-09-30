Ötszörösére nőtt a farkastámadások száma Németországban – Magyarországon egyelőre egészen más a helyzet

Látványosan megszaporodtak a farkasok okozta állattartói károk Németországban az elmúlt évtizedben. A friss német adatok szerint míg 2015-ben 737 elpusztult, megsebesült vagy eltűnt haszonállatot kapcsoltak farkastámadáshoz, 2025-ben már 3783-at. Ez több mint ötszörös növekedés tíz év alatt. A kép ugyanakkor árnyaltabb annál, mint amit a hosszú távú emelkedés önmagában mutat. A 2025-ös szám ugyanis 517 állattal alacsonyabb a 2024-esnél, vagyis tavaly már csökkent a károk száma.

A farkasok uniós megítélésében politikai fordulópontot jelentett, amikor 2022 szeptemberében farkastámadás érte Ursula von der Leyen póniját Fotó: Hegedûs Márta

A német Dokumentációs és Tanácsadó Központ, a DBBW szerint a farkasok haszonállatok elleni támadásainak száma egy év alatt 11 százalékkal, az érintett állatoké pedig 13 százalékkal mérséklődött. Összesen 990 támadást regisztráltak. A DBBW adatai szerint a károk után 747 ezer euró körüli kompenzációt fizettek, miközben a megelőző állományvédelmi intézkedések támogatására több mint 17 millió eurót fordítottak.

Ursula von der Leyen pónija elleni farkastámadás hozott fordulatot

A friss adatok értelmezéséhez elengedhetetlen kiemelni, hogy a farkasok uniós megítélésében politikai fordulópontot jelentett, amikor 2022 szeptemberében egy farkas elpusztította Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének Dolly nevű póniját alsó-szászországi birtokán. Az eset után von der Leyen többször is hangsúlyozta a növekvő farkasállomány és az állattartókat érő károk problémáját, bár a későbbi szabályozási változást az Európai Bizottság hivatalosan nem ehhez az egyedi esethez, hanem az európai farkaspopuláció növekedéséhez és a haszonállat-károkhoz kötötte. A Berni Egyezmény módosítása után 2025. március 7-től a farkas nem „szigorúan védett”, hanem „védett” fajnak számít az egyezményben, majd az EU is módosította szabályait: az élőhelyvédelmi irányelvben a faj az IV. mellékletből az V.-be került. Ez nagyobb mozgásteret ad a tagállamoknak az állomány szabályozására és akár a vadászat engedélyezésére is, miközben továbbra is fenn kell tartaniuk a farkas kedvező természetvédelmi helyzetét.

Farkastámadás: leginkább a juhok vannak veszélyben

A farkastámadások legnagyobb vesztese egyértelműen a juhtartás. A 3783 érintett németországi állatból 3167 juh volt, mellettük 303 zárt tartású vad, 166 szarvasmarha és 110 kecske szerepel a statisztikában. A lovakból, alpakákból és más állatokból további 37 egyedet érintettek támadások. A német összesítés szerint a legtöbb kárt Alsó-Szászországban jegyezték fel, amelyet Brandenburg és Szászország követett.