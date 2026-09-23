Földtörvény: kiküldte a tárca a tervezetet, de már az egyeztetésen átírták volna – „nem is úgy gondolták"

Különös helyzet alakult ki az agrárkamara átalakítását előkészítő szakmai egyeztetésen. Az AGRYA–Fiatal Gazdák és a Pannon Vidék Szövetség (AGRYA–PVSZ) tájékoztatása szerint a szervezetek szeptember 16-án, számos más érdekképviselettel együtt kapták meg az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium Jogalkotási Főosztályától az agrárkamarai törvény módosításának tervezetét. Az anyag nemcsak a kamarai szabályozáshoz, hanem a termőföld-adásvételeket meghatározó földforgalmi törvényhez és a földbizottságok szabályozásához is hozzányúlt volna.

Úgy tűnik, mégis maradnak a földbizottságok, bár a szaktárca saját javaslatával kapcsolatban is elbizonytalanodott Fotó: Szendi Péter

Az AGRYA–PVSZ azonban azt közölte: csak a személyes szakmai egyeztetésen közölték, hogy a hivatalosan véleményezésre megküldött dokumentum még csak előzetes tervezet, amely jelentősen változhat. Ennek azért van különös jelentősége, mert az anyag egyik legfontosabb eleme az érdekképviselet értelmezése szerint gyakorlatilag megszüntette volna a helyi földbizottságokat.

Mégsem szűnnek meg a helyi földbizottságok

Az AGRYA–PVSZ képviselője az egyeztetésen külön rákérdezett erre a pontra. A szervezet beszámolója szerint a kamarai biztos azt közölte, hogy a tervezet szövegével ellentétben a helyi földbizottságok megmaradnak, és a gazdák számára a jövőben is biztosítani kívánják a föld-adásvételi szerződések előzetes véleményezésének lehetőségét.

A pontos eljárási és szervezeti modell azonban még nem ismert. A kamarai biztos az AGRYA szerint arra hivatkozott, hogy a dokumentum előzetes változat, ezért a földbizottságokra vonatkozó részt még módosítani fogják, és később nyilvános egyeztetés is lesz róla.

A kérdés azért különösen érzékeny, mert a hatályos földforgalmi törvény jelenleg fontos szerepet ad a helyi földbizottságnak a termőföld-adásvételek hatósági jóváhagyásában. A szabályozás szerint a földbizottság többek között azt vizsgálja, hogy

az ügylet megfelel-e a birtokviszonyok átláthatóságának,

a spekulatív földszerzések megelőzésének,

a helyben élő gazdálkodók érdekeinek

és az egészséges birtokszerkezet kialakításának követelményeinek.

A törvény 24. paragrafusa alapján a bizottság a rendelkezésére álló helyi információkat is mérlegelheti, majd támogatja vagy nem támogatja az adott adásvételi ügyletet.