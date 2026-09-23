Földtörvény: kiküldte a tárca a tervezetet, de már az egyeztetésen átírták volna – „nem is úgy gondolták"
Különös helyzet alakult ki az agrárkamara átalakítását előkészítő szakmai egyeztetésen. Az AGRYA–Fiatal Gazdák és a Pannon Vidék Szövetség (AGRYA–PVSZ) tájékoztatása szerint a szervezetek szeptember 16-án, számos más érdekképviselettel együtt kapták meg az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium Jogalkotási Főosztályától az agrárkamarai törvény módosításának tervezetét. Az anyag nemcsak a kamarai szabályozáshoz, hanem a termőföld-adásvételeket meghatározó földforgalmi törvényhez és a földbizottságok szabályozásához is hozzányúlt volna.
Az AGRYA–PVSZ azonban azt közölte: csak a személyes szakmai egyeztetésen közölték, hogy a hivatalosan véleményezésre megküldött dokumentum még csak előzetes tervezet, amely jelentősen változhat. Ennek azért van különös jelentősége, mert az anyag egyik legfontosabb eleme az érdekképviselet értelmezése szerint gyakorlatilag megszüntette volna a helyi földbizottságokat.
Mégsem szűnnek meg a helyi földbizottságok
Az AGRYA–PVSZ képviselője az egyeztetésen külön rákérdezett erre a pontra. A szervezet beszámolója szerint a kamarai biztos azt közölte, hogy a tervezet szövegével ellentétben a helyi földbizottságok megmaradnak, és a gazdák számára a jövőben is biztosítani kívánják a föld-adásvételi szerződések előzetes véleményezésének lehetőségét.
A pontos eljárási és szervezeti modell azonban még nem ismert. A kamarai biztos az AGRYA szerint arra hivatkozott, hogy a dokumentum előzetes változat, ezért a földbizottságokra vonatkozó részt még módosítani fogják, és később nyilvános egyeztetés is lesz róla.
A kérdés azért különösen érzékeny, mert a hatályos földforgalmi törvény jelenleg fontos szerepet ad a helyi földbizottságnak a termőföld-adásvételek hatósági jóváhagyásában. A szabályozás szerint a földbizottság többek között azt vizsgálja, hogy
- az ügylet megfelel-e a birtokviszonyok átláthatóságának,
- a spekulatív földszerzések megelőzésének,
- a helyben élő gazdálkodók érdekeinek
- és az egészséges birtokszerkezet kialakításának követelményeinek.
A törvény 24. paragrafusa alapján a bizottság a rendelkezésére álló helyi információkat is mérlegelheti, majd támogatja vagy nem támogatja az adott adásvételi ügyletet.
Az AGRYA–PVSZ szerint ugyan a földbizottságok az ügyletek csupán 1–2 százalékát kifogásolják, éppen ezek között lehetnek olyan esetek, amelyeknél felmerül a színlelt vagy strómanokon keresztüli földszerzés, az irreális vételár vagy az indokolatlan birtokkoncentráció veszélye.
A Magosz is riadót fújt
A tervezet miatt korábban a MAGOSZ is aggodalmának adott hangot. A gazdaszervezet szerint az eredeti elképzelés alapján megszűnnének a kamara megyei elnökségei, leállna a települési agrárbizottságok működése, és felmerült az is, hogy ne legyen kötelező kikérni a helyi földbizottság véleményét.
Utóbbiról már a MAGOSZ is azt közölte, hogy a módosítás sorsa kérdéses, és várhatóan nem kerül bele a végleges törvényjavaslatba.
A szervezet szerint ugyanakkor továbbra is alapvető kérdés, hogy ha megszűnik a jelenlegi megyei és települési kamarai struktúra, milyen módon marad tényleges beleszólásuk a helyben élő gazdáknak a földügyletekbe. A MAGOSZ álláspontja szerint a helyi termelők közvetlen véleményezési jogát fenn kell tartani, mert helyismeretük révén képesek megítélni többek között azt is, reális-e egy adott földterület vételára.
Az AGRYA tájékoztatása alapján ez a kérdés még valóban nincs lezárva. A mostani rendszerben a települési agrárgazdasági bizottságok – a TAB-ok – helyi információira épül a földbizottsági döntéshozatal. Az AGRYA szerint a kamarai biztos ezek jövőjéről az egyeztetésen még nem tudott végleges információt adni.
A fiatal gazdák szervezete ezért azt szeretné, hogy akár a TAB-ok megtartásával, akár egy hasonló települési gazdálkodói fórum létrehozásával a helyi gazdák véleménye továbbra is közvetlenül megjelenjen a földforgalmi döntésekben.
Az érdekképviseleti szerep is eltűnhet
Nem ez volt az egyetlen olyan pont, amelynél a kiküldött tervezet és az egyeztetésen ismertetett szándék eltért egymástól.
Az AGRYA–PVSZ szerint külön napirendi pontként került elő, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának a jövőben ne legyen általános érdekképviseleti feladata, hanem elsősorban köztestületként, jogszabályban meghatározott közfeladatokat lásson el.
Az AGRYA érvelése szerint egy valódi érdekképviseletnek szükség esetén az állammal szemben is fel kell tudnia lépni, miközben az agrárkamara tagságát, működését, szervezeti rendszerét és feladatait nagyrészt az állam szabályozza.
A szervezet beszámolója szerint a kamarai biztos az egyeztetésen azt mondta: már megszületett a döntés arról, hogy az általános érdekképviseleti feladatra utaló rendelkezés kikerüljön a kamarai feladatok közül, ez a változás azonban még nem jelent meg a szakmai szervezeteknek kiküldött tervezetben.
A kamara képviseleti feladata ennek alapján a jövőben elsősorban a nemzetközi agrárszervezetekben – például a Copa-Cogecában – maradhatna fenn.
Nagyobb átalakítás zajlik az agrárkamara körül
A mostani tervezet egy szélesebb kamarai átalakítás újabb állomása. Az Országgyűlés nyáron már elfogadta a 2026. évi XLI. törvényt, amely többek között kamarai biztos kinevezéséről, a szervezet törvényességi felügyeletéről, valamint az új tisztségviselő-választási rendszer előkészítéséről rendelkezett.
A hatályos szabályozás szerint a kamarai biztos átmenetileg széles ellenőrzési jogosítványokat kapott, és legfeljebb 2026 végéig, illetve az új országos tisztségviselők megválasztásáig maradhat hivatalban. A kormány augusztusban az agrárkamarai törvény átalakítását egy nagyobb agrárpiaci és szerkezeti intézkedéscsomag részeként jelentette be.
A minisztérium jogalkotási hatásköre egyébként kifejezetten kiterjed mind az agrárkamarára, mind a földügyekre: a hatályos kormányrendelet alapján az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter készíti elő az agrárkamarára és a földügyekre vonatkozó jogszabályokat.
Az AGRYA–PVSZ szerint a mostani egyeztetés éppen azt mutatta meg, miért van szükség arra, hogy a gazdálkodói szervezetek már a jogalkotás korai szakaszában részt vegyenek a szakmai vitában. A szervezet ugyanakkor ennél tovább is menne: az eseti konzultációk helyett állandó, intézményesített agrár-érdekegyeztetési rendszer létrehozását sürgeti.
A történet ezzel azonban még messze nincs lezárva. A legfontosabb kérdés most az, hogy mi kerül majd bele a nyilvános társadalmi egyeztetésre bocsátott normaszövegbe, és a jelenlegi rendszer átalakítása után pontosan mely szervezet és milyen eljárásban biztosítja majd a helyi gazdák beleszólását a magyar termőföld adásvételébe.