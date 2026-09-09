Elszabadult a káosz a Fekete-tengeren: Európa nyakán maradhat az ukrán kukorica – itt már nem az ár számít

A fekete-tengeri gabonakereskedelem jelenlegi feltételeit számos piaci szereplő már a 2022-ben tapasztaltnál is rosszabbnak tartja – mondta Christina Serebriakova, az ASAP Agri vezérigazgatója és az Atria Brokers brókere a Miller Magazine-nak adott interjújában. A kereskedők korábban elsősorban az árat és a minőséget mérlegelték, most azonban mindenekelőtt azt vizsgálják, hogy az eladó képes-e egyáltalán berakodni és határidőre leszállítani az gabonát. A vevők ezért egyre szívesebben választanak olyan gabonát, amely már hajón van és közeledik a Boszporuszhoz, mint egy kedvezőbb árú, de csak egy hónappal később teljesítendő szerződést.

Egy munkás dolgozik a Gagarin Mezőgazdasági Vállalat ideiglenes tárolójában aratás idején, Ukrajna Harkiv régiójában. A learatott gabona egyre nehezebben jut ki az országból Fotó: NurPhoto via AFP

Az előbbi esetben legalább a rakomány minősége és érkezése jóval nagyobb biztonsággal tervezhető.

Gabona: tíz rakományra jut egy hajó – durván drágult a szállítás

A kockázatok gyorsan beépültek a fuvardíjakba. Az ukrán dunai kikötőkből Egyiptomba tartó kisebb hajók szállítási díja augusztus végére tonnánként 90–95 dollárra emelkedett, ami mintegy két és félszerese a korábbi szintnek. A Sulina-csatornánál hozzávetőleg hetven hajó torlódott fel, miközben augusztus 28-án minden tíz elszállításra váró rakományhoz mindössze egy igénybe vehető hajó jutott.

A várakozás önmagában naponta és tonnánként körülbelül egy dollárral növelheti a költséget.

Egy hatezer tonnás búzaszállítmánynál egyetlen hét veszteglés így 42 ezer dolláros többletkiadást okozhat.

Ehhez járulhat a vasúti kocsik feltorlódása, a hajótulajdonos visszalépése és a háborús biztosítás drágulása. Az ukrán mélytengeri kikötőkben a háborús kockázatra kötött biztosítás díja augusztus végére a rakomány értékének 1,5–2 százalékára nőtt.

Ez a helyzet az uniós gabonapiacot közvetlenül is érinti. Ukrajna ugyanis a korlátozott tengeri kijutás miatt várhatóan az Európai Unió felé irányítja a lehető legtöbb kukoricát, felhasználva a szárazföldi, dunai és – amennyiben működik – a nagy-odesszai útvonalakat. A napraforgómag, a dara és a növényi olaj szállításában ugyancsak nőhet az uniós szárazföldi folyosók szerepe.