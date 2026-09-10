Elszomorító adatokat közölt Brüsszel: lecsúszott az élmezőnyből Magyarország, már Bulgária is bejöhet elé – kanyarban előztek a románok, a spanyolok bánhatják

Látványosan átrendezi az Európai Unió gabonatermelőinek rangsorát az idei aszály. Miközben Románia a kedvezőbb eredményeivel megelőzheti Spanyolországot, Magyarország a hetedikről a nyolcadik helyre csúszhat vissza: már Bulgária is több gabonát takaríthat be a magyar gazdáknál.

Soha nem látott kukoricaválságot okozott a hőség és az aszály: veszélyben Magyarország uniós gabonapiaci súlya Fotó: Havran Zoltán

Az Európai Bizottság részletes országos előrejelzése 9,32 millió tonnára teszi a magyar gabonatermést. Ez 21,9 százalékos, 2,61 millió tonnás visszaesés a 2025-re becsült 11,93 millió tonnához képest.

A becslés szerint, az ötéves átlagtól már 27,7 százalékkal maradhat el a magyar termelés.

Az unió egészében 262,7 millió tonna gabona kerülhet a raktárakba, 9,4 százalékkal kevesebb, mint tavaly. Magyarországon tehát több mint kétszer olyan gyors lehet a visszaesés, mint az EU egészében. A magyar termelés az uniós összmennyiségnek mindössze 3,5 százalékát adhatja.

Gabona: a kukorica lett a magyar mezőgazdaság gyenge pontja

A visszaesés legnagyobb részét a kukoricatermés összeomlása okozza. A bizottsági prognózis mindössze 2,31 millió tonnás magyar termést vár, szemben a tavalyi 3,87 millió tonnával. Ez egyetlen év alatt 40,4 százalékos zuhanást jelent, az ötéves átlaghoz képest pedig több mint 55 százalékos a hiány.

Nemcsak a hozamok, hanem a vetésterület is visszaesett. A szemeskukorica területe 737 ezer hektárról 599 ezer hektárra, közel 19 százalékkal zsugorodhatott. A hektáronkénti termés 5,25 tonnáról 3,85 tonnára eshetett. A gazdák tehát eleve kevesebb kukoricát vetettek, az aszály pedig a megmaradt állományok termőképességét is súlyosan rontotta.

Ez összhangban áll a korábbi figyelmeztetésekkel, amelyek szerint Magyarország – korábbi rendszeres exportőri szerepével szemben – az idén nettó kukoricaimportőrré válhat. Az Európai Bizottság az EU teljes kukoricatermését is csak 50,1 millió tonnára becsüli, ami közel húszéves mélypont.

A búza sem tudta ellensúlyozni a veszteséget

A bizottsági számok alapján lágy búzából 4,47 millió tonna teremhet Magyarországon. Ez 17,6 százalékkal kevesebb a 2025-ös 5,43 millió tonnánál, annak ellenére, hogy a termőterület 1,9 százalékkal, valamivel egymillió hektár fölé nőtt. A hektáronkénti hozam azonban 5,53 tonnáról 4,47 tonnára csökkent.