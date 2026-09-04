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béke
Fekete-tenger
gabona
orosz-ukrán háború
Vlagyimir Putyin
mezőgazdaság

Putyin egy-egy mondatán múlik az európai és amerikai piac sorsa: megszólalt az orosz elnök, azonnal olvadni kezdett a háborús felár

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Vlagyimir Putyin orosz elnök és az ukrán külügyminiszter bizakodó nyilatkozatai nyomán hirtelen esés kezdődött a chicagói és a párizsi gabonatőzsdén. A piac azonban nem egy közeli megállapodást, hanem a fekete-tengeri háborús kockázati felár részleges leépülését árazta – a fizikai gabonaszállításokban egyelőre nincs érdemi javulás.
Dénes Zoltán
2026.09.04, 10:06

A gabonaárak öt hét után először estek vissza, miután az előző ülésen 2,6%-ot csökkentek, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök utalt arra, hogy lehetőség van konstruktív béketárgyalásokra Ukrajnával. A megjegyzések reményt keltettek arra, hogy a világ egyik legnagyobb gabonatermelő régiójából érkező export zavarai enyhülhetnek - mutatott rá piaci elemzésében a Bloomberg.

gabona, orosz-ukrán háború, gabonakereskedés, gabona ára
Emberek úszkálnak az orosz zászló alatt hajózó „OMSZKIJ-107” teherhajó mellett, amelyet támadás ért Oroszország partjainál és Isztambul partjára sodródott, majd zátonyra futott. A Fekete-tengeri háború a gabona kereskedésére is kihatott Fotó: AFP

Putyin a vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon azt mondta, hogy az Egyesült Államok, Kína és más országok is készek támogatni a rendezést, a megállapodást azonban végső soron Moszkvának és Kijevnek kell létrehoznia. Arra a kérdésre, lát-e esélyt erre, úgy válaszolt: igen.

Szinte ezzel egy időben Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter arról beszélt, hogy „új dinamikára” számít a békefolyamatban, intenzívebb politikai és diplomáciai szerepvállalással. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig közölte, hogy az amerikai elnök képviselői a következő napokban Moszkvába és Kijevbe is ellátogathatnak. A két fél hónapok óta nem tett ennyire bizakodó kijelentéseket a rendezés esélyéről – számolt be a diplomáciai fejleményekről a Reuters.

Korábban Putyin visszautasító jelzést adott a török felvetésre, hogy hozzanak létre szállítási folyosót a gabona számára a Fekete-tengeren, akkor azonnal kilőtt a búza ára.

Gabona: azonnal olvadni kezdett a háborús felár

A kijelentések különösen érzékeny helyzetben érték a gabonapiacot. A chicagói búza ára június vége óta mintegy 35 százalékkal emelkedett, kedden pedig három és fél éves csúcsot ért el. A drágulás mögött elsősorban a fekete-tengeri kikötők, gabonaterminálok és kereskedelmi hajók elleni támadások, valamint az orosz és ukrán rakományok késése állt.

 

A békülékenyebb hangnem ezért gyors profitrealizálást és a vételi pozíciók leépítését indította el. A Pro Farmer összesítése szerint a decemberi chicagói lágy vörös őszi búza végül 19,75 centes csökkenéssel, 7,5425 dolláron zárt vékánként. A Kansas City-i kemény vörös őszi búza 18,75 centtel, 8,155 dollárra, a minneapolisi tavaszi búza pedig 16,5 centtel, 7,655 dollárra gyengült.

A kukorica is jelentős napon belüli veszteséget szenvedett el, ám zárásra ledolgozta az esés nagy részét: a decemberi kontraktus 2,75 centtel, 5,4075 dollárra csökkent. Az olajosmagpiacon még látványosabb volt a fordulat. A novemberi szójabab a kezdeti eladási hullám után 6 centes emelkedéssel, 13,1625 dolláron fejezte be a napot, miközben a szójaliszt drágult, a szójaolaj viszont gyengült.

Vagyis bár a politikai hírek délután átmenetileg szinte az egész gabona- és olajosmag-komplexumot magukkal rántották, a kereskedés végére elsősorban a búzában maradt meg a nagyobb veszteség. Ez is jelzi, hogy a háborús fejlemények közvetlenül a búza árába épültek be legerősebben.

Párizsban is meredek esés jött

Az európai piac követte Chicagót. A párizsi Euronexten a legforgalmasabb decemberi malmibúza-kontraktus napközben 243,25 euróig zuhant tonnánként, majd 246,50 eurón zárt. Az ármozgás azért különösen fontos az európai és így közvetetten a magyar termelők számára is, mert a párizsi jegyzés meghatározó iránytűje az uniós fizikai búzapiacnak.

A gyors reakció mögött az a várakozás húzódott meg, hogy egy esetleges tűzszünet vagy békemegállapodás mérsékelné a fekete-tengeri szállítások kockázatát. Ez csökkentené a biztosítási és fuvarköltségeket, megkönnyítené a kikötők működését, és nagyobb mennyiségű orosz, illetve ukrán gabonát engedne vissza a világpiacra.

A fekete-tengeri régió meghatározó exportőr, ezért már a zavartalanabb szállítás lehetősége is árcsökkentő hatású. Az olcsóbb orosz és ukrán áru ugyanakkor fokozná a versenyt az európai – köztük a magyar – búzával szemben az észak-afrikai és közel-keleti piacokon.

A rakományok továbbra is késnek

A politikai nyilatkozatok mögött egyelőre nem áll olyan konkrét megállapodás, amely a háborús vagy szállítási kockázatok azonnali csökkenését indokolná. Maga Putyin is arról beszélt, hogy az ukrán támadások megnehezítik a kétoldalú tárgyalások újraindítását, és egyik fél sem ismertetett új kompromisszumos javaslatot.

A fizikai piacon eközben változatlanul súlyosak a fennakadások. A Reuters beszámolója szerint az ázsiai importőrök az utóbbi napokban legalább félmillió tonna ausztrál és argentin búzát vásároltak az elmaradó vagy késő fekete-tengeri szállítmányok pótlására.

Az ausztrál prémium búzáért tonnánként 315–330, az argentin áruért 310–315 dollárt fizettek fuvarköltséggel együtt, miközben a korábban lekötött fekete-tengeri tételek 260–280 dollárba kerültek. Ez azt mutatja, hogy az importőrök jelentős felárat is hajlandók vállalni, ha cserébe biztosabban megérkezik a rakomány.

Az orosz és ukrán kikötők, terminálok, valamint hajók elleni támadások miatt több tucat szállítmányt kellett elhalasztani vagy törölni. 

Augusztus 31-én egy dróntámadás az ADM odesszai UEP gabonaterminálját is megrongálta.

 Ukrajna gabona- és olajosmag-kivitele augusztusban 1,2 millió tonnára esett vissza a júliusi 2,5 millió tonnáról.

Rendkívül érzékeny marad a búzapiac

A csütörtöki mozgás mindenekelőtt azt mutatta meg, mennyi geopolitikai felár halmozódott fel a búza árában. Mivel az elmúlt hetek emelkedése gyors volt, a piac technikailag is megérett a profitrealizálásra, ehhez pedig elegendőnek bizonyult a béketárgyalásokra utaló néhány mondat.

A tartós áreséshez azonban már konkrétumokra lenne szükség: tűzszünetre, a kikötők és kereskedelmi hajók elleni támadások leállítására, illetve kiszámítható tengeri útvonalakra. Ezek hiányában a búza ára továbbra is rendkívül érzékenyen reagálhat minden orosz vagy ukrán nyilatkozatra – és egy újabb fekete-tengeri támadás ugyanolyan gyorsan visszaépítheti a most részben eltűnt háborús felárat.

A magyar gazdák csaknem teljesen befejezték a kalászosok aratását, ám a búza hektáronkénti hozama közel 23 százalékkal, az őszi árpáé 16 százalékkal maradt el a tavalyitól. A termésátlagok között ráadásul több mint kétszeres különbség alakult ki az ország egyes részei között. Súlyos veszteségekkel néznek szemben a gazdák.

 

 

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