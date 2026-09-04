Putyin egy-egy mondatán múlik az európai és amerikai piac sorsa: megszólalt az orosz elnök, azonnal olvadni kezdett a háborús felár
A gabonaárak öt hét után először estek vissza, miután az előző ülésen 2,6%-ot csökkentek, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök utalt arra, hogy lehetőség van konstruktív béketárgyalásokra Ukrajnával. A megjegyzések reményt keltettek arra, hogy a világ egyik legnagyobb gabonatermelő régiójából érkező export zavarai enyhülhetnek - mutatott rá piaci elemzésében a Bloomberg.
Putyin a vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon azt mondta, hogy az Egyesült Államok, Kína és más országok is készek támogatni a rendezést, a megállapodást azonban végső soron Moszkvának és Kijevnek kell létrehoznia. Arra a kérdésre, lát-e esélyt erre, úgy válaszolt: igen.
Szinte ezzel egy időben Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter arról beszélt, hogy „új dinamikára” számít a békefolyamatban, intenzívebb politikai és diplomáciai szerepvállalással. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig közölte, hogy az amerikai elnök képviselői a következő napokban Moszkvába és Kijevbe is ellátogathatnak. A két fél hónapok óta nem tett ennyire bizakodó kijelentéseket a rendezés esélyéről – számolt be a diplomáciai fejleményekről a Reuters.
Korábban Putyin visszautasító jelzést adott a török felvetésre, hogy hozzanak létre szállítási folyosót a gabona számára a Fekete-tengeren, akkor azonnal kilőtt a búza ára.
Gabona: azonnal olvadni kezdett a háborús felár
A kijelentések különösen érzékeny helyzetben érték a gabonapiacot. A chicagói búza ára június vége óta mintegy 35 százalékkal emelkedett, kedden pedig három és fél éves csúcsot ért el. A drágulás mögött elsősorban a fekete-tengeri kikötők, gabonaterminálok és kereskedelmi hajók elleni támadások, valamint az orosz és ukrán rakományok késése állt.
A békülékenyebb hangnem ezért gyors profitrealizálást és a vételi pozíciók leépítését indította el. A Pro Farmer összesítése szerint a decemberi chicagói lágy vörös őszi búza végül 19,75 centes csökkenéssel, 7,5425 dolláron zárt vékánként. A Kansas City-i kemény vörös őszi búza 18,75 centtel, 8,155 dollárra, a minneapolisi tavaszi búza pedig 16,5 centtel, 7,655 dollárra gyengült.
A kukorica is jelentős napon belüli veszteséget szenvedett el, ám zárásra ledolgozta az esés nagy részét: a decemberi kontraktus 2,75 centtel, 5,4075 dollárra csökkent. Az olajosmagpiacon még látványosabb volt a fordulat. A novemberi szójabab a kezdeti eladási hullám után 6 centes emelkedéssel, 13,1625 dolláron fejezte be a napot, miközben a szójaliszt drágult, a szójaolaj viszont gyengült.
Vagyis bár a politikai hírek délután átmenetileg szinte az egész gabona- és olajosmag-komplexumot magukkal rántották, a kereskedés végére elsősorban a búzában maradt meg a nagyobb veszteség. Ez is jelzi, hogy a háborús fejlemények közvetlenül a búza árába épültek be legerősebben.
Párizsban is meredek esés jött
Az európai piac követte Chicagót. A párizsi Euronexten a legforgalmasabb decemberi malmibúza-kontraktus napközben 243,25 euróig zuhant tonnánként, majd 246,50 eurón zárt. Az ármozgás azért különösen fontos az európai és így közvetetten a magyar termelők számára is, mert a párizsi jegyzés meghatározó iránytűje az uniós fizikai búzapiacnak.
A gyors reakció mögött az a várakozás húzódott meg, hogy egy esetleges tűzszünet vagy békemegállapodás mérsékelné a fekete-tengeri szállítások kockázatát. Ez csökkentené a biztosítási és fuvarköltségeket, megkönnyítené a kikötők működését, és nagyobb mennyiségű orosz, illetve ukrán gabonát engedne vissza a világpiacra.
A fekete-tengeri régió meghatározó exportőr, ezért már a zavartalanabb szállítás lehetősége is árcsökkentő hatású. Az olcsóbb orosz és ukrán áru ugyanakkor fokozná a versenyt az európai – köztük a magyar – búzával szemben az észak-afrikai és közel-keleti piacokon.
A rakományok továbbra is késnek
A politikai nyilatkozatok mögött egyelőre nem áll olyan konkrét megállapodás, amely a háborús vagy szállítási kockázatok azonnali csökkenését indokolná. Maga Putyin is arról beszélt, hogy az ukrán támadások megnehezítik a kétoldalú tárgyalások újraindítását, és egyik fél sem ismertetett új kompromisszumos javaslatot.
A fizikai piacon eközben változatlanul súlyosak a fennakadások. A Reuters beszámolója szerint az ázsiai importőrök az utóbbi napokban legalább félmillió tonna ausztrál és argentin búzát vásároltak az elmaradó vagy késő fekete-tengeri szállítmányok pótlására.
Az ausztrál prémium búzáért tonnánként 315–330, az argentin áruért 310–315 dollárt fizettek fuvarköltséggel együtt, miközben a korábban lekötött fekete-tengeri tételek 260–280 dollárba kerültek. Ez azt mutatja, hogy az importőrök jelentős felárat is hajlandók vállalni, ha cserébe biztosabban megérkezik a rakomány.
Az orosz és ukrán kikötők, terminálok, valamint hajók elleni támadások miatt több tucat szállítmányt kellett elhalasztani vagy törölni.
Augusztus 31-én egy dróntámadás az ADM odesszai UEP gabonaterminálját is megrongálta.
Ukrajna gabona- és olajosmag-kivitele augusztusban 1,2 millió tonnára esett vissza a júliusi 2,5 millió tonnáról.
Rendkívül érzékeny marad a búzapiac
A csütörtöki mozgás mindenekelőtt azt mutatta meg, mennyi geopolitikai felár halmozódott fel a búza árában. Mivel az elmúlt hetek emelkedése gyors volt, a piac technikailag is megérett a profitrealizálásra, ehhez pedig elegendőnek bizonyult a béketárgyalásokra utaló néhány mondat.
A tartós áreséshez azonban már konkrétumokra lenne szükség: tűzszünetre, a kikötők és kereskedelmi hajók elleni támadások leállítására, illetve kiszámítható tengeri útvonalakra. Ezek hiányában a búza ára továbbra is rendkívül érzékenyen reagálhat minden orosz vagy ukrán nyilatkozatra – és egy újabb fekete-tengeri támadás ugyanolyan gyorsan visszaépítheti a most részben eltűnt háborús felárat.
A magyar gazdák csaknem teljesen befejezték a kalászosok aratását, ám a búza hektáronkénti hozama közel 23 százalékkal, az őszi árpáé 16 százalékkal maradt el a tavalyitól. A termésátlagok között ráadásul több mint kétszeres különbség alakult ki az ország egyes részei között. Súlyos veszteségekkel néznek szemben a gazdák.