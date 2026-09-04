Putyin egy-egy mondatán múlik az európai és amerikai piac sorsa: megszólalt az orosz elnök, azonnal olvadni kezdett a háborús felár

A gabonaárak öt hét után először estek vissza, miután az előző ülésen 2,6%-ot csökkentek, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök utalt arra, hogy lehetőség van konstruktív béketárgyalásokra Ukrajnával. A megjegyzések reményt keltettek arra, hogy a világ egyik legnagyobb gabonatermelő régiójából érkező export zavarai enyhülhetnek - mutatott rá piaci elemzésében a Bloomberg.

Emberek úszkálnak az orosz zászló alatt hajózó „OMSZKIJ-107” teherhajó mellett, amelyet támadás ért Oroszország partjainál és Isztambul partjára sodródott, majd zátonyra futott. A Fekete-tengeri háború a gabona kereskedésére is kihatott Fotó: AFP

Putyin a vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon azt mondta, hogy az Egyesült Államok, Kína és más országok is készek támogatni a rendezést, a megállapodást azonban végső soron Moszkvának és Kijevnek kell létrehoznia. Arra a kérdésre, lát-e esélyt erre, úgy válaszolt: igen.

Szinte ezzel egy időben Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter arról beszélt, hogy „új dinamikára” számít a békefolyamatban, intenzívebb politikai és diplomáciai szerepvállalással. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig közölte, hogy az amerikai elnök képviselői a következő napokban Moszkvába és Kijevbe is ellátogathatnak. A két fél hónapok óta nem tett ennyire bizakodó kijelentéseket a rendezés esélyéről – számolt be a diplomáciai fejleményekről a Reuters.

Korábban Putyin visszautasító jelzést adott a török felvetésre, hogy hozzanak létre szállítási folyosót a gabona számára a Fekete-tengeren, akkor azonnal kilőtt a búza ára.

Gabona: azonnal olvadni kezdett a háborús felár

A kijelentések különösen érzékeny helyzetben érték a gabonapiacot. A chicagói búza ára június vége óta mintegy 35 százalékkal emelkedett, kedden pedig három és fél éves csúcsot ért el. A drágulás mögött elsősorban a fekete-tengeri kikötők, gabonaterminálok és kereskedelmi hajók elleni támadások, valamint az orosz és ukrán rakományok késése állt.

A békülékenyebb hangnem ezért gyors profitrealizálást és a vételi pozíciók leépítését indította el. A Pro Farmer összesítése szerint a decemberi chicagói lágy vörös őszi búza végül 19,75 centes csökkenéssel, 7,5425 dolláron zárt vékánként. A Kansas City-i kemény vörös őszi búza 18,75 centtel, 8,155 dollárra, a minneapolisi tavaszi búza pedig 16,5 centtel, 7,655 dollárra gyengült.