Kiskapun ereszti be Brüsszel az ukrán gabonát, csapást mérve a magyar gabonatermelő gazdákra is

Az Európai Bizottság elutasította az ukrán búzaimport kvótájának felülvizsgálatát, azonban továbbra is rendelkezésre áll egy 2,3 millió tonnás külön uniós gabona kvóta a harmadik országok számára. A WTO-megállapodásban szereplő gabona-exportálási lehetőségre Olekszandra Avramenko, az ukrán agrárvállalkozások szövetsége, az UCAB Európai Integrációs Bizottságának vezetője hívta fel a figyelmet egy konferencián a Latifundist.com tudósítója szerint.

Fennáll a veszély, hogy Ukrajna egy kiskapun keresztül újabb nagy mennyiségű gabonával árasztaj el az Európai Uniót Fotó: Hans Lucas via AFP

Ez alapján az ukrán búza számára akkor is maradhat kedvezményes belépési lehetőség az európai piacra, ha Brüsszel nem növeli az országnak biztosított külön keretet. Eközben az európai kukoricatermelők arra figyelmeztetnek, hogy a piacnyitás következményeit alapvetően meghatározza a termelési feltételek különbsége: egy francia szakmai szervezet szerint Ukrajnában az uniós költségszint mintegy feléért állítható elő a kukorica.

Gabonaexport: a keret elfogyott, de van egy kiskapu

Olekszandra Avramenko szerint, az ukrán szállítók igénybe vehetik a harmadik országok számára hozzáférhető, mintegy 2,3 millió tonnás közös búzakvótát. Ez állítása szerint jelenleg szinte kihasználatlan, miközben az Ukrajnának biztosított, körülbelül 1,3 millió tonnás külön keret már elfogyott.

A közös kvóta nem Ukrajnának elkülönített új kedvezmény, és nem jelenti azt sem, hogy ekkora mennyiség biztosan megérkezik az unióba. Az UKAB képviselője nem rendelkezett friss információval arról, hogy ezen a jogcímen már elindultak-e a szállítások más országokból. A lehetőség azonban felértékelődhet a fekete-tengeri exportútvonalak nehézségei miatt.

Jelentős versenyelőny, a szabályozás és méretkülönbség miatt

A búzakereskedelmi vita mellett a kukoricatermesztés hosszabb távú versenyfeltételei is napirendre kerültek. A Copa-Cogeca gabonamunkacsoportjában az ukrán és az uniós gazdaságok közötti költségkülönbségekről is tárgyaltak idén. A termelői érdekképviseletek azt sürgetik, hogy Ukrajna támogatása mellett az európai gazdaságok életképessége is kapjon megfelelő védelmet.